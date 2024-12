La caída de Edgardo Kueider salpica a Patricia Bullrich en Diputados

Los representantes del partido de la rosa se enfocaron en la hipótesis de una maniobra de blanqueo de dinero detrás del arresto de Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa en la frontera de Paraguay y Brasil. A partir de allí recordaron que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) abrió una investigación que incluye el delito de enriquecimiento ilícito.

En segundo lugar, el proyecto presentado en Diputados advierte que la ministra debe ser interpelada por la "gravedad institucional" de sus declaraciones sobre el caso del senador expulsado. "Es claramente irresponsable por parte de una funcionaria que reviste la calidad de ministra hacer afirmaciones que banalizan y naturalizan la corrupción", indica el texto firmado por Mónica Fein.

Patricia Bullrich sospecha que Edgardo Kueider fue sobornado

A partir de las sospechas sobre un caso de corrupción gravísimo, la expresidenta del PRO dijo el último sábado que el gobierno "la viene remando en el Congreso". En cuanto a la estrategia para defender los vetos de Javier Milei y otros proyectos, comentó: "Todo ha sido transaccional. Si no me das esto, no te voto aquello y si te voto esto, me tenés que dar aquello".

Los socialistas entienden que Bullrich admitió acciones ilegales en la negociación legislativa con otras fuerzas políticas. "Hay que sacar a todos y de paso limpiamos bastante", acotó la funcionaria con tono irónico en la misma entrevista emitida por La Nación Más.