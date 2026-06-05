El ministro de Justicia dijo que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de Michelli

Juan Bautista Mahiques habló tras la aprobación del pliego de la magistrada que el presidente buscó vetar por tratarse de la cuñada de un periodista

"El Senado habilitó al presidente, pero no lo obligó", afirmó Juan Bautista Mahiques.

El ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques , adelantó este viernes que el presidente Javier Milei podría no firmar el decreto de nombramiento de la magistrada María Verónica Michelli , designada a ocupar el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3 de La Plata, que aún no está conformado.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al presidente, pero no lo obligó” , sostuvo el funcionario respecto de la rubrica del decreto.

Asimismo, pidió no hablar de “escándalo” luego de la aprobación del pliego de Michelli, horas después de los intentos del Poder Ejecutivo por intentar retirarlo pese a la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich .

“Todos los presidentes desde el inicio de la democracia retiraron pliegos” , justificó el funcionario.

“Es una facultad constitucional”, insistió. Además, admitió que incluyó a Michelli en las ternas, pero aclaró que el primer mandatario tiene la potestad de vetar las opciones.

El vínculo de Michelli con un periodista

Mahiques también desmintió que el argumento para retirar el pliego haya sido los vínculos de Michelli con Hugo Alconada Mon, el periodista que el oficialismo considera opositor. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo”, planteó.

Asimismo, sostuvo que uno de los pliegos retirados durante la gestión de Alberto Fernández fue el de su hermano Ignacio Mahiques, el fiscal que investigó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Los Sauces.

“Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente retiró el pliego y no hubo ninguna tapa de diario, manifestaciones ni nada”, se expidió.

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En esa línea, sostuvo que la aprobación de los 74 pliegos configura una “deuda” con el sistema de justicia y habló de una vacancia en ese poder del 37 por ciento que generó “una crisis institucional nunca antes vista”.

“Es un modo de ir saldado esa deuda y de cumplir los objetivos que nos pusimos cuando asumimos”, reveló.

Y sumó: “Ayer fue un día importante para la ciudadanía, la Justicia y la institucionalidad porque van a tener magistrados, fiscales y defensores por los acuerdos que salieron” del Senado.