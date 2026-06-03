Continuidad libertaria: Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei

En medio de las tensiones por el pliego de la jueza Michelli, la secretaria General de la Presidencia y la jefa de los senadores de LLA emitieron una señal de unidad

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , recibió este miércoles en su despacho de la Casa Rosada a la jefa de los senadores nacionales del oficialismo, Patricia Bullrich . Todo un gesto político para tratar de aplacar la tensión interna en La Libertad Avanza (LLA) y emitir una señal de unidad .

El encuentro fue revelado por la propia Bullrich a través de sus redes sociales. “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el presidente Javier Milei ” , escribió en su cuenta de X. Acompañó el posteo con una foto de ambas en la Rosada.

Si bien el contenido de la conversación entre la hemana del presidente y Bullrich fue reservado, en los pasillos de Balcarce 50 deslizaron que el encuentro fue positivo.

El cortocircuito con Bullrich se originó con la decisión del gobierno de retirar el pliego de la magistrada María Verónica Michelli , cuya postulación había sido impulsada por el propio Ejecutivo dentro de un paquete de más de 70 nombramientos judiciales.

Sin embargo, Michelli fue cuestionada por ser la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación que ha trabajado especialmente en el tema de la criptomoneda $Libra, que inquieta a los hermanos Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2062247456474100105&partner=&hide_thread=false Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei. pic.twitter.com/kPo5FebOQO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 3, 2026

Desde es momento, la tensión fue creciendo en el oficialismo y Bullrich se diferenció del gobierno y anunció que no avalará el pedido del Ejecutivo.

Incluso, le ofreció a Milei su renuncia a la jefatura del bloque de La Libertad Avanza, instancia que fue rechazada por el primer mandatario.

Por lo pronto, este miércoles la votación del pliego de Michelli en el Senado se postergó hasta la semana próxima.

En la previa al encuentro con la secretaria General de la Presidencia, Bullrich había aclarado: "Se lo planteé a Milei en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí".