Karina Milei: "Es hermoso volver a Santa Fe, siempre me hacen sentir como en casa"

Por su parte, Martín Menem reflexionó sobre el camino recorrido: “Hace un ratito me ponía a pensar de dónde veníamos. Fueron por nuestro derecho a la propiedad, también por el derecho a la vida y contra nuestras libertades durante la pandemia”. Recordó que en esos momentos "apareció la impronta del presidente, donde muy pocos confiaban". Menem subrayó "la importancia de reducir el tamaño del Estado para recuperar las libertades individuales".

A su vez, el presidente de Diputados alentó: “Les pido que no bajen los brazos, porque no sólo queremos que nuestros hijos no se vayan, sino también que vuelvan los que se fueron. Algunos siguen esperando Semana Santa, se les vencieron los pocholos. Hay algunos que creen que la campaña no termina y siguen difundiendo miedo. No vamos a ir contra las universidades”.

En tanto, Romina Diez también afirmó: “Como Martín Menem dice, qué pocos éramos al principio y miren todo lo que estamos logrando. Hoy recordábamos con Kari el primer evento que hizo Javier en el Parque España en Rosario y el operativo de seguridad lo hacíamos Kari y yo. En ese momento nos dedicamos a la seguridad y a la fotografía”.

Dirigiéndose a los jóvenes, Diez dijo: “Ustedes saben que soy liberal desde los 14 años, que siempre me quedé en mi país y mi deseo es que los hijos de ustedes también se queden, en una Argentina libre y próspera. Hoy celebramos que estamos en los 19 departamentos de Santa Fe. Y el año que viene vamos a hacer historia y vamos a arrasar en las urnas. Le vamos a dar las herramientas al presidente para profundizar los cambios que necesitamos todos los argentinos”.

“Vamos a dar el batacazo final llenando el Poder Legislativo de ideas liberales. No solo demos la lucha por las redes sociales, también hablen con su círculo más cercano: con sus amigos, con sus familiares, para explicar que la única salida es la libertad”, concluyó.