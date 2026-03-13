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Microtráfico: Pullaro respaldó a los fiscales en la polémica con los jueces

El gobernador recibió a la titular del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y defendió la estrategia para bajar la violencia

13 de marzo 2026 · 19:51hs
El gobernador Pullaro recibió a la titular del MPA y al fiscal regional de Rosario. 

Foto: Prensa gobierno de Santa Fe

El gobernador Pullaro recibió a la titular del MPA y al fiscal regional de Rosario. 

En medio de la polémica entre fiscales y jueces alrededor de la investigación de las causas de microtráfico, el gobernador Maximiliano Pullaro dio un fuerte gesto de respaldo al reunirse con la titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich.

El jefe de la Casa Gris recibió este viernes en la sede de Gobernación de Rosario a la fiscal general y al fiscal regional, Matías Merlo.

El gobernador destacó que desde que inició su gestión el narcotráfico retrocedió, como también lo hicieron los índices de homicidios, pero remarcó: “No hay nada ganado, es una pelea de todos los días, con decisiones que son difíciles. Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja”. El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Ambos evaluaron con Vranicich y Merlos los resultados de las acciones que se implementaron en conjunto contra la violencia y el narcotráfico.

Al respecto, Pullaro destacó: “Cuando comenzamos a gobernar esta provincia, tomamos la decisión de luchar contra la violencia y el narcotráfico en todas sus dimensiones”.

Y agregó: “El 13 de marzo 2023 teníamos en la provincia de Santa Fe 112 homicidios; tres años después tenemos 22. Esto es producto de haber enfrentado el tráfico de estupefacientes, y la violencia que generaba, en muchos barrios y ciudades de la provincia de Santa Fe”.

A continuación, el gobernador precisó que junto a los fiscales que integran la Unidad de Microtráfico y a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) “estamos llevando adelante esta pelea que está dando los resultados que esperábamos en nuestra provincia”, pero “no hay nada ganado, es una pelea de todos los días, con decisiones que son difíciles. Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja”.

Días atrás, Merlo había advertido que las resoluciones de la Cámara Penal, que enviaron al fuero federal causas de microtráfico, “afectarán directamente a la seguridad con más homicidios y balaceras”.

>> Leer más: Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

De inmediato, en la Cámara Penal desestimaron que, “por seis causas sobre 358, se diga que eso puede incrementar los homicidios o las balaceras en Rosario”.

El propio presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, sentó posición este viernes respecto del rol de la Justicia.

Primero, consideró “imprudentes” las declaraciones del fiscal regional de Rosario acerca de los camaristas, en el marco de la ley de microtráfico.

Luego, el titular del máximo tribunal recordó su histórica posición crítica hacia esa ley: “Mi temor siempre fue que terminen presos los chicos con gorrita y no los verdaderos responsables debido a la falta de infraestructura especializada para investigar esas redes”.

Con esta controversia como marco, el intendente Pablo Javkin también encabezará el martes próximo una reunión con integrantes del MPA, especialmente con la Unidad de Microtráfico, al mando del fiscal Franco Carbone. 

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