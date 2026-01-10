Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

El peronismo reclamó al Ministerio de Seguridad Nacional que indique si habrá una reducción de uniformados federales luego de esa medida

El Plan Bandera continúa sin el grupo de investigaciones antinarco Geanro y desde la oposición presentaron un pedido de explicaciones en el Congreso a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Luego de que la Casa Rosada dispusiera la disolución definitiva del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (Geanro) , una fuerza creada en 2024 para reforzar el combate al crimen organizado en la provincia de Santa Fe, el peronismo en el Congreso pidió explicaciones a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

La diputada nacional por Santa Fe Florencia Carignano (La Cámpora) presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique las razones de la eliminación de ese grupo operativo .

“Esa decisión es preocupante, sobre todo cuando hace pocos días el oficialismo logró sancionar una ley que le permite a cualquier persona (incluso los narcos) blanquear plata sin explicar su origen ”, dijo la legisladora, que vinculó la medida con la ley de inocencia fiscal , que deja de lado la presunción de culpabilidad de los contribuyentes en el lavado de activos.

A través de su cuenta en la red social X, la legisladora añadió: “Necesitamos saber por qué se castiga así a los rosarinos , cuando todos sabemos que la lucha contra el narcotráfico no termina nunca y es clave no abandonar a la ciudad ahora”.

Según la comunicación oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, la decisión de disolver el Geanro se basó en el cumplimiento de los objetivos al momento de su creación, entre los que se destaca la reducción considerable de los homicidios y heridos por armas de fuego en Santa Fe y, en particular, en Rosario.

Además, el gobierno de Javier Milei señaló que existen dispositivos federales permanentes que pueden cubrir las tareas que desempeñaba ese grupo.

Pedido de información en el Congreso

Carignano presentó un proyecto de resolución en Diputados en el que solicita información precisa sobre “las razones políticas, operativas y presupuestarias” que motivaron la medida, así como sobre la evaluación de impacto previa, los dispositivos y recursos que reemplazarán al Geanro y la coordinación con el gobierno provincial.

También exige detalles sobre los informes técnicos que respaldaron la decisión, la cantidad de efectivos que integraban el grupo, las fuerzas de origen y destino de esos efectivos tras la reestructuración y las funciones concretas que cumplirán en adelante.

Asimismo, se consulta si la eliminación del grupo implica una reducción de la presencia federal en la provincia y si existen planes alternativos o sustitutivos con igual o mayor nivel de intervención en el territorio.