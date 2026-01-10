La Capital | Política | Congreso

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

El peronismo reclamó al Ministerio de Seguridad Nacional que indique si habrá una reducción de uniformados federales luego de esa medida

10 de enero 2026 · 18:15hs
El Plan Bandera continúa sin el grupo de investigaciones antinarco Geanro y desde la oposición presentaron un pedido de explicaciones en el Congreso a la ministra de Seguridad Nacional

Marcelo Bustamante / La Capital

El Plan Bandera continúa sin el grupo de investigaciones antinarco Geanro y desde la oposición presentaron un pedido de explicaciones en el Congreso a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Luego de que la Casa Rosada dispusiera la disolución definitiva del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (Geanro), una fuerza creada en 2024 para reforzar el combate al crimen organizado en la provincia de Santa Fe, el peronismo en el Congreso pidió explicaciones a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

La diputada nacional por Santa Fe Florencia Carignano (La Cámpora) presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique las razones de la eliminación de ese grupo operativo.

“Esa decisión es preocupante, sobre todo cuando hace pocos días el oficialismo logró sancionar una ley que le permite a cualquier persona (incluso los narcos) blanquear plata sin explicar su origen”, dijo la legisladora, que vinculó la medida con la ley de inocencia fiscal, que deja de lado la presunción de culpabilidad de los contribuyentes en el lavado de activos.

A través de su cuenta en la red social X, la legisladora añadió: “Necesitamos saber por qué se castiga así a los rosarinos, cuando todos sabemos que la lucha contra el narcotráfico no termina nunca y es clave no abandonar a la ciudad ahora”.

Embed

Según la comunicación oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, la decisión de disolver el Geanro se basó en el cumplimiento de los objetivos al momento de su creación, entre los que se destaca la reducción considerable de los homicidios y heridos por armas de fuego en Santa Fe y, en particular, en Rosario.

Además, el gobierno de Javier Milei señaló que existen dispositivos federales permanentes que pueden cubrir las tareas que desempeñaba ese grupo.

Pedido de información en el Congreso

Carignano presentó un proyecto de resolución en Diputados en el que solicita información precisa sobre “las razones políticas, operativas y presupuestarias” que motivaron la medida, así como sobre la evaluación de impacto previa, los dispositivos y recursos que reemplazarán al Geanro y la coordinación con el gobierno provincial.

También exige detalles sobre los informes técnicos que respaldaron la decisión, la cantidad de efectivos que integraban el grupo, las fuerzas de origen y destino de esos efectivos tras la reestructuración y las funciones concretas que cumplirán en adelante.

>> Leer más: Ni final ni desguace del Plan Bandera: qué es la disolución de un área antinarco

Asimismo, se consulta si la eliminación del grupo implica una reducción de la presencia federal en la provincia y si existen planes alternativos o sustitutivos con igual o mayor nivel de intervención en el territorio.

Noticias relacionadas
Julio De Vido seguirá cumpliendo su pena en el penal de Ezeiza

Volvieron a negarle la prisión domiciliaria a Julio De Vido: cuáles son los motivos

María Alexandra Gómez, novia del gendarme argentino Nahuel Gallo, junto a su hijo Víctor.

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

De los 406 tuits diarios que realiza el presidente Javier Milei, 60 contienen insultos. 

Del "kuka" al "mandril": ranking de los agravios de Milei en redes

Trotta, Ajmechet, Milei y Quirno en la Casa Rosada.

Milei recibió a la activista Trotta para celebrar la caída del "régimen barbárico" de Maduro

Ver comentarios

Las más leídas

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Matías Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Matías Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Lo último

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

En 2025, el Ministerio de Ambiente de la provincia concretó unas 500 liberaciones de aves, mamíferos y reptiles. "No es sólo soltar", aseguran los veterinarios

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Por Carina Bazzoni

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario
politica

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón
Información general

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Matías Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Matías Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

Ovación
Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Franco Colapinto vuelve a la pista este domingo y rodará con el nuevo modelo de Alpine

Franco Colapinto vuelve a la pista este domingo y rodará con el nuevo modelo de Alpine

Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newells y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newell's y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Policiales
Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

La Ciudad
Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

She Taxi quiere conocer la letra chica del proyecto antes de exhibir publicidad

She Taxi quiere conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Por Claudio Berón

Policiales

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Zoom

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Información General

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro
INFORMACION GENERAL

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero
Información General

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados
La Ciudad

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina
Ovación

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
El Mundo

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor
La Región

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió