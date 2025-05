La entrevista a Mauricio Macri que se volvió viral: "Siento que estoy en slow motion"

“Me tomé unas gotitas, pero parece que me pegó fuerte”, comentó Macri, al tiempo que aclaró: “No se abusen de mí, hoy no estoy muy lúcido”.

Si bien se trató de una anécdota descontracturada, Macri aprovechó la entrevista para hablar de temas de actualidad, aunque admitió que “la cabeza todavía no se despertó del todo”. La escena dejó un momento distendido que rápidamente se viralizó.

El video de Mauricio Macri

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1920154609890287835&partner=&hide_thread=false “Siento que estoy en slow motion”Mauricio Macri llegó con cara de cansancio a una entrevista, explicó que fue porque Juliana Awada volvió tarde de un viaje desde República Dominicana y lo hizo tomar “gotas de Neuryl” y bromeó: “No se abusen de mí”. pic.twitter.com/ToiWA6bHkp — Corta (@somoscorta) May 7, 2025

Mauricio Macri opinó de Javier Milei

Cuando le pidieron que le pusiera un “puntaje” a la gestión libertaria, el ex jefe de Estado entre 2015 y 2019 analizó: “La verdad es que cuando él me habló de un proyecto de país yo me entusiasmé y después devino este proyecto de poder que no me entusiasma tanto”.

“Estoy en una etapa de mi vida que no he querido ser candidato, no he querido disputar poder. Lo que quiero es ayudar a que todos entiendan que no es fácil transformar un país que hace tantos años, décadas, que está atrapado por corporaciones cuasi mafiosas que no quieren fundamentalmente que competir”, ahondó Macri.

El líder del PRO dijo que Milei tiene una “ventaja maravillosa” con respecto a las críticas que recibió él como presidente argentino que es un “mandato” que le ha dado la ciudadanía para hacer el ajuste económico.

“Yo no quiero ir a los archivos de ustedes puteándome por los aumentos de tarifas hace cuatro años. Y ahora ese aumento que yo hice en tres años, Milei lo hizo en tres meses. Y nadie dijo nada. Todos fueron calladitos a pagar la tarifa. No jodamos más con la tarifa que se nos fue a la mierda. Terminamos con Alberto Fernández por no pagar las tarifas”, recordó.

Y continuó: " Entonces acá hay un mandato enorme. Y eso es lo que me frustra. ¡Poné la energía en aprovechar el mandato que tenés, carajo!“.