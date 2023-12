Juan Grabois aseguró que la ley ómnibus es "una reforma constitucional de facto"

Además, señaló que " el decreto (70/2023) ya me parecía sorprendente porque es pluritemático . Pero la ley es una reforma constitucional de facto, atribuye al poder Ejecutivo una cantidad de facultades propias de un Estado de excepción, no son propias de una república representativa y federa l".

Embed

El ex precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP)advirtió además que en este gobierno "va a haber pobreza más autoritarismo, que el pueblo argentino no se va a bancar". Y añadió: "No se puede bancar que se considere delito punible una reunión de más de tres personas, sobre todo viniendo de gente que nos prometió más libertad".

>> Leer más: Los puntos principales de la ley ómnibus: privatizaciones, jubilaciones y deuda

También denunció que "legislan los estudios jurídicos y las corporaciones", que "han dicho que redactaron artículos del DNU". Y consideró que el presidente "no leyó ese DNU, no es económico, es de privilegios específicos para corporaciones específicas".

"No fue contra los poderosos, ese es el problema, no fue contra los políticos, no le bajó el sueldo a los funcionarios, hasta por un acto simbólico para solidarizarnos con el pueblo que está sufriendo", destacó Grabois.

Juan Grabois contra la dirigencia política

Por la tarde, Grabois cargó contra a los dirigentes de los partidos políticos que integran UxP por no haber participado de la protesta convocada este miércoles por la Confederación General del Trabajo (CGT) frente a la sede de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, para rechazar el DNU de Milei.

"¿Dónde están los partidos de Unión por la Patria? ¿Dónde están nuestros dirigentes? ¿Dónde está el presidente del PJ, ex presidente de la Nación? ¿Dónde está nuestro candidato, que yo voté, Sergio Massa? ¿Dónde están senadores y diputados de Unión por la Patria que tienen que venir a poner la cara?", preguntó en un breve contacto con la prensa.

Las menciones fueron a Alberto Fernández, que fue registrado en las últimas horas gestionando una cuenta en un banco de España, y a Sergio Massa, que el viernes se reunió con Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

Embed

Grabois advirtió que el gobierno "está atentando contra las facultades del Congreso" y explicó que por ese motivo el movimiento obrero, los movimientos sociales y la unión de la economía popular se movilizaron.

"Quiero ver a toda la dirigencia de UP poniendo la cara junto al pueblo trabajador, porque después el cuerpo, la sangre y el dolor los ponen los trabajadores y los pobres, y el mate se lo toma la casta", concluyó Grabois.