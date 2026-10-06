Jóvenes en la política: un fenómeno que comparten Bolsonaro en Brasil y Milei en Santa Fe

Los más votados en las últimas elecciones en Brasil tienen 28 y 30 años. El caso testigo en la provincia obedece al armado de Karina Milei y Romina Diez

El año pasado en Santa Fe el armado de La Libertad Avanza para las elecciones de medio término tuvieron a los jóvenes como protagonistas.

Las elecciones del último domingo en Brasil tienen a jóvenes de 28 y 30 años como los candidatos más votados en los comicios que pusieron como ganador a Flávio Bolsonaro. Sin embargo, no es la primera vez que pasa este fenómeno en la política del continente.

El año pasado en Santa Fe el armado de La Libertad Avanza para las elecciones de medio término tuvieron a los jóvenes como protagonistas.

El diseño político y territorial pensado por Karina Milei y Romina Diez, permitió que Agustín Pellegrini y Valentina Ravera se convertirá en los legisladores más jóvenes de la Cámara de Diputados de la Nación, ambos con 25 años.

La lista fue la más votada en la provincia y logró que el partido del presidente Javier Milei ganara en 16 de los 19 departamentos que tiene Santa Fe.

También en ese 2025, su estrategia electoral hizo que en las elecciones para concejal de Rosario, Lautaro Enríquez se convirtiera en el edil más joven de la ciudad. Lo mismo logró con Candela Rodríguez, una de las convencionales constituyentes más jóvenes de la provincia.