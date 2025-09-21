Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

El argentino venía haciendo una gran carrera pero Alex Albon lo chocó y se la arruinó. Gran defensa al final ante Gasly en condiciones desfavorables. Ganó Verstappen.

Alex Albon acaba de tocar a Franco Colapinto, que lo había superado, arruinando una gran carrera del argentino.

Franco Colapinto finalizó 19° la 17ª fecha de la temporada de Fórmula 1, el GP de Azerbaiyán en Bakú . Tuvo un enorme comienzo con grandes superaciones, pero Alex Albon le arruinó la carrera. Al final, aguantó diez vueltas a su compañero Pierre Gasly en peores condiciones, hasta que lo superó a una vuelta de la bandera a cuadros cuando debió dejar pasar al brillante vencedor, Max Verstappen.

51: Otro record de Verstappen. Norris atacó a Tsunoda.

50: Verstappen le saca una vuelta a Colapinto y ahí aprovecha Gasly a superarlo. Lo aguantó 11 vueltas.

49: Verstappen domina tranquilo a Russell, le lleva 15s. Sainz a 4,5 y Antonelli a 1,6s.

48: Lawson aguanta el trencito. Albon pasó a Bortoletto y es 11°, un puesto que podría estar Colapinto.

47: Nuevo record de Verstappen. Colapinto resiste y trata de sacarle un segundo a Gasly. Increíble con un auto y gomas peores.

46: Trencito Lawson-Tsunoda-Norris-Hamilton.

45: Tremenda defensa de Colapinto a Gasly. Record de Verstappen.

44: Norris ataca a Tsunoda y Lawson por el 4° lugar.

43: Hamilton superó a Leclerc por orden de equipo y es 8°.

42: Record de Hamilton. Colapinto aguanta a Gasly.

41: Verstappen a boxes. Gasly en DRS. Norris supera a Leclerc y es 7°.

40: Russell a boxes, sale delante de Sainz. Gasly a 1 segundo de Colapinto. Norris apura a Leclerc.

39: A Colapinto le dicen que puede pelear con Gasly, pero el francés está en muchas mejores condiciones, con goma media nueva y el auto del argentino herido. Norris a boxes, se demoró mucho. Sale 8°, detrás de Leclerc. Stroll a boxes. Tsunoda a boxes, sale delante de Lawson. Gasly se le viene a Colapinto

38: Hamilton a boxes. Sale 9°. Colapinto, 3,2s de Gasly. Bortoletto superó a Stroll y es 11°. Hulkenberg a boxes.

37: Albon supera a Hulkenberg y es 13°. Gasly a boxes. Sale detrás de Colpinto,a 2,5 segundos.

36: Bortoletto supera a Hulkenberg y es 12°. Albon supera a Ocon y es 14°.

35: Alonso ataca a Gasly por el 16° lugar. El francés no paró aún.

34: Hamilton tocó la pared de la 15. Sigue.

33: Leclerc ataca a Lawson por el 8° lugar, detrás de Sainz.

32: Los 5 de adelante aún no pararon. Verstappen-Russell-Tsunoda-Norris-Hamilton.

31: Record de Bearman con medias. Le saca 10s a Colapinto. La lluvia no llega. Confirman problema en el ala delantera del Alpine.

30: a boxes Hadjar. Sale 10°: Albon supera a Gasly y es 15°.

29: Bearman a boxes. Sale delante de Colapinto.

28: Colapinto corre solo, en torno a los 16 segundos detrás de Alonso.

27: Nuevo record de Verstappen. Sainz a boxes. Sale delante de Hadjar en el 6° lugar.

26: Bortoletto a boxes. Sale atrás de Gasly.

25: Antonelli superó a Bortoletto y es 8°.

24: Verstappen domina con claridad, con Sainz a 7 segundos. Record de Antonelli.

23: Albon, con el alerón delantero roto, supera a Alonso y es 18°.

22: Antonelli superó a Lawson. Alonso a boxes.

21: Lawson a boxes, sale delante de Antonelli,10°. Colapinto pierde tiempo, algún daño quedó.

20: A Albon le dieron enseguida 10 segundos, clara culpa del tailandés. Leclerc a boxes.

19: Antonelli a boxes. Colapinto quedó a 11 segundos de Albon. Investigan el incidente.

18: Colapinto fue a boxes, y se demoraron en la rueda delantera derecha. Volvió delante de Albon. El tailandés lo superó al salir, pero el argentino recuperó. Sin embargo, su ex compañero lo tocó y le hizo entrar en trompo.

17: Tremenda defensa de Colapinto con Stroll.

16: Ocon superó a Gasly, que quedó último. Albon a boxes a poner duras.

15: Stroll superó a Colapinto al final de la recta pero al salir de ella lo volvió a pasar con una tijera. Albon lo superó a Gasly, que quedó 19°.

14: Record de Verstappen. Colapinto aguanta un trencito de Stroll. Hulkenberg y Bearman.

13: Record de Russell. Bearman superó a Gasly, que queda 17°.

12: se cae el ritmo de Colapinto. Quedó a 3 segundos de Alonso.

11: anuncian lluvia en 20 minutos. Colapinto no puede seguir a Alonso pero mantiene lejos al otro Aston Martin.

10: Colapinto está a 1 segundo de Alonso y se mantiene uno por delante de Stroll. Russell supera a Tsunoda.

9: Record de Verstappen, con duras. Russell ataca a Tsunoda por el 5° lugar.

8: Hamilton superó a Hadjar y es 9°. Record de Sainz.

7: Bortoletto superó a Alonso y es 11°.

6: Leclerc superó a Norris y Hadjar y es 7°. Investigan toque de Ocon (2 paradas) y Hulkenberg en la largada. Record de Antonelli.

5: Sanción a Alonso de 5 segundos por falsa largada. Gasly supera a Hulkenberg pero el alemán recupera.

4: se relanza la carrera. Colapinto adelantó a Stroll por afuera en la curva 1 y es 13°. Russell es taponado por Antonelli.

Largada: Colapinto aguantó a Hulkenberg, superó a Bearman antes de la curva 3 y gana otra posición por el gran error de Piastri en la curva 5. Se pegó solo. El argentino es 14°. Ocon a boxes.

La carrera se larga a las 8, con un sol tímido asomando y con chances de la lluvia que cayó sobre la noche. La jornada es fresca y con viento. Serán 51 vueltas al callejero de 6.003 metros y con una recta de 2,2 kilómetros.

El argentino parte con gomas medias y Gasly con duras. Todo está muy diversificado en la grilla. Verstappen con duras, Sainz, Lawson y Antonelli con medias, Russell y Tsunoda con duras.

El auto de Colapinto fue reparado sin problemas, se le cambió la caja y el chasis sin penalización porque no se tocó la unidad de potencia. Mientras que el chasis del McLaren del líder Oscar Piastri fue cambiado luego de los accidentes del sábado.

