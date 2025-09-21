La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

El argentino venía haciendo una gran carrera pero Alex Albon lo chocó y se la arruinó. Gran defensa al final ante Gasly en condiciones desfavorables. Ganó Verstappen.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

21 de septiembre 2025 · 07:40hs
Alex Albon acaba de tocar a Franco Colapinto

Alex Albon acaba de tocar a Franco Colapinto, que lo había superado, arruinando una gran carrera del argentino.

Franco Colapinto finalizó 19° la 17ª fecha de la temporada de Fórmula 1, el GP de Azerbaiyán en Bakú. Tuvo un enorme comienzo con grandes superaciones, pero Alex Albon le arruinó la carrera. Al final, aguantó diez vueltas a su compañero Pierre Gasly en peores condiciones, hasta que lo superó a una vuelta de la bandera a cuadros cuando debió dejar pasar al brillante vencedor, Max Verstappen.

>>Leer más: Buenas señales para la continuidad de Franco Colapinto

Vuelta a vuelta por Bakú

GANO VERSTAPPEN, RUSSELL SEGUNDO, SAINZ TERCERO. COLAPINTO 19°.

51: Otro record de Verstappen. Norris atacó a Tsunoda.

50: Verstappen le saca una vuelta a Colapinto y ahí aprovecha Gasly a superarlo. Lo aguantó 11 vueltas.

49: Verstappen domina tranquilo a Russell, le lleva 15s. Sainz a 4,5 y Antonelli a 1,6s.

48: Lawson aguanta el trencito. Albon pasó a Bortoletto y es 11°, un puesto que podría estar Colapinto.

47: Nuevo record de Verstappen. Colapinto resiste y trata de sacarle un segundo a Gasly. Increíble con un auto y gomas peores.

46: Trencito Lawson-Tsunoda-Norris-Hamilton.

45: Tremenda defensa de Colapinto a Gasly. Record de Verstappen.

44: Norris ataca a Tsunoda y Lawson por el 4° lugar.

43: Hamilton superó a Leclerc por orden de equipo y es 8°.

42: Record de Hamilton. Colapinto aguanta a Gasly.

41: Verstappen a boxes. Gasly en DRS. Norris supera a Leclerc y es 7°.

40: Russell a boxes, sale delante de Sainz. Gasly a 1 segundo de Colapinto. Norris apura a Leclerc.

39: A Colapinto le dicen que puede pelear con Gasly, pero el francés está en muchas mejores condiciones, con goma media nueva y el auto del argentino herido. Norris a boxes, se demoró mucho. Sale 8°, detrás de Leclerc. Stroll a boxes. Tsunoda a boxes, sale delante de Lawson. Gasly se le viene a Colapinto

38: Hamilton a boxes. Sale 9°. Colapinto, 3,2s de Gasly. Bortoletto superó a Stroll y es 11°. Hulkenberg a boxes.

37: Albon supera a Hulkenberg y es 13°. Gasly a boxes. Sale detrás de Colpinto,a 2,5 segundos.

36: Bortoletto supera a Hulkenberg y es 12°. Albon supera a Ocon y es 14°.

35: Alonso ataca a Gasly por el 16° lugar. El francés no paró aún.

34: Hamilton tocó la pared de la 15. Sigue.

33: Leclerc ataca a Lawson por el 8° lugar, detrás de Sainz.

32: Los 5 de adelante aún no pararon. Verstappen-Russell-Tsunoda-Norris-Hamilton.

31: Record de Bearman con medias. Le saca 10s a Colapinto. La lluvia no llega. Confirman problema en el ala delantera del Alpine.

30: a boxes Hadjar. Sale 10°: Albon supera a Gasly y es 15°.

29: Bearman a boxes. Sale delante de Colapinto.

28: Colapinto corre solo, en torno a los 16 segundos detrás de Alonso.

27: Nuevo record de Verstappen. Sainz a boxes. Sale delante de Hadjar en el 6° lugar.

26: Bortoletto a boxes. Sale atrás de Gasly.

25: Antonelli superó a Bortoletto y es 8°.

24: Verstappen domina con claridad, con Sainz a 7 segundos. Record de Antonelli.

23: Albon, con el alerón delantero roto, supera a Alonso y es 18°.

22: Antonelli superó a Lawson. Alonso a boxes.

21: Lawson a boxes, sale delante de Antonelli,10°. Colapinto pierde tiempo, algún daño quedó.

20: A Albon le dieron enseguida 10 segundos, clara culpa del tailandés. Leclerc a boxes.

19: Antonelli a boxes. Colapinto quedó a 11 segundos de Albon. Investigan el incidente.

18: Colapinto fue a boxes, y se demoraron en la rueda delantera derecha. Volvió delante de Albon. El tailandés lo superó al salir, pero el argentino recuperó. Sin embargo, su ex compañero lo tocó y le hizo entrar en trompo.

17: Tremenda defensa de Colapinto con Stroll.

16: Ocon superó a Gasly, que quedó último. Albon a boxes a poner duras.

15: Stroll superó a Colapinto al final de la recta pero al salir de ella lo volvió a pasar con una tijera. Albon lo superó a Gasly, que quedó 19°.

14: Record de Verstappen. Colapinto aguanta un trencito de Stroll. Hulkenberg y Bearman.

13: Record de Russell. Bearman superó a Gasly, que queda 17°.

12: se cae el ritmo de Colapinto. Quedó a 3 segundos de Alonso.

11: anuncian lluvia en 20 minutos. Colapinto no puede seguir a Alonso pero mantiene lejos al otro Aston Martin.

10: Colapinto está a 1 segundo de Alonso y se mantiene uno por delante de Stroll. Russell supera a Tsunoda.

9: Record de Verstappen, con duras. Russell ataca a Tsunoda por el 5° lugar.

8: Hamilton superó a Hadjar y es 9°. Record de Sainz.

7: Bortoletto superó a Alonso y es 11°.

6: Leclerc superó a Norris y Hadjar y es 7°. Investigan toque de Ocon (2 paradas) y Hulkenberg en la largada. Record de Antonelli.

5: Sanción a Alonso de 5 segundos por falsa largada. Gasly supera a Hulkenberg pero el alemán recupera.

4: se relanza la carrera. Colapinto adelantó a Stroll por afuera en la curva 1 y es 13°. Russell es taponado por Antonelli.

Largada: Colapinto aguantó a Hulkenberg, superó a Bearman antes de la curva 3 y gana otra posición por el gran error de Piastri en la curva 5. Se pegó solo. El argentino es 14°. Ocon a boxes.

La carrera se larga a las 8, con un sol tímido asomando y con chances de la lluvia que cayó sobre la noche. La jornada es fresca y con viento. Serán 51 vueltas al callejero de 6.003 metros y con una recta de 2,2 kilómetros.

El argentino parte con gomas medias y Gasly con duras. Todo está muy diversificado en la grilla. Verstappen con duras, Sainz, Lawson y Antonelli con medias, Russell y Tsunoda con duras.

El auto de Colapinto fue reparado sin problemas, se le cambió la caja y el chasis sin penalización porque no se tocó la unidad de potencia. Mientras que el chasis del McLaren del líder Oscar Piastri fue cambiado luego de los accidentes del sábado.

>>Leer más: A Franco Colapinto y Pierre Gasly les pasó lo mismo

Los tiempos de la Q3

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969403756316913901&partner=&hide_thread=false

Los tiempos de la Q2

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969390044155629609&partner=&hide_thread=false

Los tiempos de la Q1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969381843574063279&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Qué esperar del argentino en Azerbaiyán

Los tiempos de la FP3

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969335679361401069&partner=&hide_thread=false

Los tiempos de la FP2

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969025985627541558&partner=&hide_thread=false

Los tiempos de la FP1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1968975750784037227&partner=&hide_thread=false

Franco Colapinto no pudo superar el primer corte de la clasificación.

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: "Prefiero chocar siendo rápido"

El final de lo que pintaba para ser un gran sábado. El Alpine de Franco Colapinto, golpeado. Fue más rápido siempre que Pierre Gasly, que se salió unos segundos antes en la misma curva 4.

Franco Colapinto se golpeó después del despiste de Pierre Gasly y se manchó un gran sábado del argentino

Franco Colapinto transita con el Alpine por el callejero de Bakú, donde el año pasado sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1.

El último ensayo de Franco Colapinto fue de lo mejor en Bakú y en el mano a mano con Pierre Gasly

La imagen dice más que mil palabras. Franco Colapinto circula en medio de los castillos de Bakú. El segundo asiento de Alpine es suyo.

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Benjamín Vicuña: La comunicación con La China Suárez hoy es a través de abogados

Benjamín Vicuña: "La comunicación con La China Suárez hoy es a través de abogados"

Moski, Mernuel y Bauletti: quiénes son y por qué se separó el trío de streamers

Moski, Mernuel y Bauletti: quiénes son y por qué se separó el trío de streamers

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Los cambios culturales en la decisión de tener hijos están repercutiendo en los jardines. Ya no hay colas ni sorteos para inscripción en las escuelas más deseadas
Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Por Nicolás Maggi

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Por Facundo Borrego
Política

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Por Jorge Asís
Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Por Gonzalo Santamaría
El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Por Nachi Saieg

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking
Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes
Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar

Javier Milei confirmó que Argentina tiene muy avanzado un préstamo de Estados Unidos
Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles
Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Por Guillermo Ferretti

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario