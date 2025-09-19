Anses: el gobierno anunció el incremento de jubilados y pensionados en 2026

El Presidente confirmó una suba del 5% en términos reales para las jubilaciones y pensiones de Anses

En la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 , Javier Milei anunció un incremento real del 5% en las jubilaciones , por encima de la inflación prevista. El beneficio alcanzará a todos los jubilados que perciben haberes de Anses, aunque el proyecto aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado.

Hasta ahora, todas las prestaciones de Anses se actualizan de manera mensual según el último índice de inflación informado por el Indec. Esta modalidad quedó establecida en el Decreto de Movilidad Jubilatoria sancionado en marzo de 2024.

Si el aumento se aplicara sobre los valores actuales, la jubilación mínima pasaría de $319.324 a $336.290. Sumando el bono de refuerzo de $70.000, ningún jubilado cobraría menos de $406.290 . De acuerdo con la proyección de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para enero de 2026, la jubilación mínima ascendería a $349.367,12. Con el 5% adicional previsto, quedaría en $366.835,12, y si se mantiene el bono de $70.000, el ingreso total subiría a $436.835,12.

Fin de la movilidad para AUH y asignaciones familiares

El Presupuesto 2026 también propone una modificación clave: la eliminación del mecanismo de actualización automática de la AUH y de las asignaciones familiares, que hasta ahora seguían la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.160 en 2015.

Entre las prestaciones alcanzadas se incluyen la Asignación Universal por Hijo, la asignación por hijo con discapacidad, prenatal, ayuda escolar anual, nacimiento, adopción, matrimonio, embarazo para protección social y cuidado de la salud integral.

Según datos oficiales, la AUH cuenta con 4.113.370 titulares, mientras que la asignación por hijo tiene 4.107.320 beneficiarios.

Monto de las jubilaciones en septiembre 2025

En septiembre de 2025, los haberes previsionales recibieron un incremento del 1,9%, correspondiente a la inflación de julio. De esta manera, los montos vigentes quedaron de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $320.277,17

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02

Además, quienes perciban ingresos inferiores a $390.277,17 acceden al bono previsional de $70.000 otorgado por el organismo. Con este refuerzo, los montos finales para septiembre son: