Javier Milei vivió un momento difícil en una entrevista televisiva

"Es muy difícil hablar con tanta gente hablando. S on temas muy delicados y veo que no paran de hablar , a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, explicó el economista. T rebucq le pidió disculpas y le dijo que "fuera del aire" le iba a explicar qué estaba pasando , pero Milei insistió en que había mucha gente en el piso y que se le hacía "difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído”.

“No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, añadió el candidato libertario, quien no se distingue por su paciencia cuando un tema los fastidia.