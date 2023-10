"Nos pedimos perdón mutuamente. Se hizo de manera honesta y sincera", contó Milei usando las mismas palabras que Bullrich usó en la conferencia de prensa que ofreció en horas de la tarde para expresar su apoyo a la fórmula libertaria. Y añadió que fue "un acto de grandeza" que Bullrich haya decidido acompañar su candidatura para el balotaje: "Si me hubiera tocado hacer lo mismo, lo hubiera hecho", aseguró.

Milei recordó que antes de las elecciones "le ofreció al ex presidente Macri y a la señora Bullrich armar una nueva coalición coherente con las ideas de la libertad, y en una interna el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba. Y sostuve que esa alianza era ganadora en primera vuelta". La propuesta que en aquel momento no prosperó ahora se consolidó, destacó, para enfrentar al "kirchnerismo" que expresa Massa en las urnas.

>> Leer más: Macri y Bullrich: el abrazo autodestructivo

Asimismo, valoró "la política exterior del gobierno de Macri" y el rol de Bullrich como "encargada de la cartera de seguridad", y señaló que con Bullrich tienen "el mismo objetivo pero con matices" y aclaró que con este acuerdo no resigna ninguna de sus posiciones. "No tengo que bajar ninguna de las banderas. Coincidimos 90% en la agenda. Después tenemos diferencias en el margen", detalló.

Patricia Bullrich valoró su acuerdo con Javier Milei

La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, consideró que tras haber ganado la interna junto con su compañero de fórmula Luis Petri "somos los más representativos" de la coalición y aseguró que su apoyo al libertario Javier Milei para el balotaje "va a tomar un volumen político más grande" en los próximos días.

En ese sentido, señaló que junto a Petri "ganamos unas Paso, de alguna manera somos los más representativos de JxC, nos legitimamos". Y siguió: "La Libertad Avanza sacó más votos que nosotros. Lo que hicimos fue poner el objetivo fundamental que creemos que el país necesita, que es que haya un cambio profundo, que sea un cambio de matriz económica, social, de nivel de vida, de progreso en Argentina. Y para eso elegimos estar con la parte del cambio que más voto sacaron".

image - 2023-10-26T083604.501.jpg

Bullrich marcó que "con esa representación, que me la dio la gente, no el partido, tomamos una decisión que es no al continuismo, no al kirchnerismo". "Es una decisión que cada día va a tomar un volumen político más grande, la cantidad de dirigentes, diputados, senadores, gobernadores que llamaron para poder tener una conversación para trabajar por el cambio", anticipó.

Aunque advirtió que "lo nuestro es apoyar, no es un gobierno de coalición, es una cuestión de principios" y señaló que "no se habló" de integrar un gobierno junto con Milei.

>> Leer más: Rodríguez Larreta: "No puedo decirle a nadie a quién votar, sólo puedo pedir perdón"

"La cantidad de dirigentes y de votantes de JxC que van a estar en el cambio le puedo decir que van a ser todos. Cada uno va a ir tomándose sus tiempos. Yo jugué unas Paso contra muchos dirigentes y gané, así que me tengo confianza", ratificó.

Finalmente, habló sobre a la foto que se sacó con Milei. "Como hacen los líderes yo recordé el abrazo Perón y Balbín, Perón lo metió preso a Balbín. Sin embargo, en determinado momento hubo una reconciliación y fue uno de los abrazos que pasó a la historia porque las personas por el bien de la patria deben dejar de lado insultos, malos momentos y trabajar en pos del objetivo que quieren", concluyó.

.