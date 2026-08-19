José Luis Espert amplió su descargo en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero

El exdiputado de La Libertad Avanza insistió con su inocencia y dijo por qué no le devolvió los 200 mil dólares al empresario Fred Machado

José Luis Espert, en 2019, junto a Federico "Fred" Machado y uno de los aviones del empresario detenido.

El exdiputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert reapareció este miércoles tras presentar un descargo ante la Justicia en el que pidió su sobreseimiento en la causa por presunto lavado de dinero .

El exlegislador llevó un escrito de 141 páginas al Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, en momentos en que el magistrado Lino Mirabelli aún tiene por delante definir la situación procesal de Espert en el marco de la investigación por el pago de 200.000 dólares que recibió en 2020, que estaría ligado al empresario Federico “Fred” Machado .

“¿De qué me acusan? De lavar el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable online por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos ”, escribió en un extenso posteo en su cuenta de X.

Espert aseguró que el pago llegó a una cuenta con su nombre en la referencia de la transferencia. “Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel” , enfatizó.

También descartó que se trate de un “contrato simulado” ya que, afirmó, “su gestación está escrita en correos de 2019, incorporados a la causa con extracción forense y certificación notarial”.

“Nació de una reunión personal que la propia empresa agradeció por escrito. Todo antes del pago”, agregó, para luego subrayar: “Ya declararon tres testigos sobre ese contrato que corroboran mi versión. ¿Saben cuántos hechos en mi contra aportaron? Cero. Ni uno”, manifestó.

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El exdiputado dijo que no tenía conocimiento de las acusaciones que recaían sobre Machado por fraude, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, las cuales salieron a la luz tras su detención en 2021.

“¿Cómo iba a saber en 2019 lo que no sabía nadie? Ni los bancos de EE UU con los controles antilavado más duros del mundo ni un solo organismo argentino o extranjero. Toda la información estatal sobre mi contratante es de 2021 en adelante. No tengo la bola de cristal”, explayó.

Acerca de la acusación de “enriquecimiento extraordinario”, comentó: “Antes del contrato tenía una casa y un auto. Hoy tengo una casa y un auto. Dos tercios del aumento (la mayor parte) son inflación y ajustes de valuaciones fiscales”.

PRESENTÉ MI DESCARGO



Hoy presenté ante la justicia mi respuesta a la imputación, en un descargo de 65 páginas y un cuerpo entero con anexos de 76 páginas. Total 141 páginas. Respondí TODO, punto por punto, con documentos. No pido que me crean. Solo que me lean. Abro hilo. — José Luis Espert (@jlespert) August 19, 2026

“Dicen que lavé para Machado. ¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? Cero. Ni un dólar. El dinero quedó en mi cuenta, a mi nombre, con mis impuestos pagados. Un lavado donde el dueño del dinero no recupera nada no es un lavado: es un pago. Entonces, ¿lavé para mí?”, argumentó.

Y sumó: “¿Planifiqué todo al detalle —escribano, apostilla, correos, testigos— y justo me descuidé en que la plata viniera de la cuenta de un tercero y sin factura? ¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor”.

“Un empresario que movía muchos millones por empresas y cuentas del exterior, ¿me necesitaba a mí —un economista conocido candidato a presidente— para mover 200 mil dólares por una cuenta con mi nombre? Una vía tan evidente y trazable sería el peor plan de lavado de la historia”, agregó.

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Espert volvió a resaltar que “todo lavado tiene un beneficiario: o el dueño recupera su plata 'limpia' o uno disfraza plata propia” y señaló que, en su caso, “no ocurrió una cosa ni la otra”.

“Un delito sin objeto probado y sin beneficiario no es un delito difícil de probar: es un delito que no ocurrió”, aseveró.