Reforma laboral: el oficialismo logró quórum en el Senado mientras la CGT marcha al Congreso

Con 38 votos, La Libertad Avanza consiguió abrir la sesión con apoyo de UCR, PRO y federales. La central obrera protesta contra el proyecto en las calles

El gobierno nacional logró este miércoles el quórum necesario en el Senado para debatir su proyecto de reforma laboral , en una jornada marcada por la tensión política y una movilización de la CGT hacia el Congreso de la Nación en rechazo a la iniciativa oficial.

Un total de 38 legisladores dieron luz verde para abrir la sesión en la Cámara Alta, gracias al respaldo de la UCR, el PRO y los senadores federales , en lo que representa un avance clave para el oficialismo en su intento de modificar la legislación en materia de trabajo.

El quórum se alcanzó pasadas las 14 horas, luego de intensas negociaciones políticas durante los últimos días. El oficialismo necesitaba asegurar el apoyo de bloques aliados para evitar que la sesión fracasara antes de comenzar, como había ocurrido en otras oportunidades con proyectos sensibles del Gobierno.

La Unión Cívica Radical, el PRO y los senadores provinciales considerados "federales" fueron determinantes para completar el número mínimo de legisladores presentes y habilitar el debate sobre una reforma que promete generar fuerte controversia en el recinto.

La CGT marcha hacia el Congreso

En simultáneo al inicio de la sesión, la CGT convocó a una movilización hacia el Congreso de la Nación para manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral. La central obrera considera que la iniciativa oficial afecta derechos adquiridos de los trabajadores y precariza las condiciones laborales.

La marcha partió desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con columnas de diferentes gremios que confluyen hacia Plaza de los Dos Congresos. El operativo de seguridad en la zona fue reforzado ante la expectativa de una importante convocatoria.

Un día clave para el gobierno

La jornada se presenta como una prueba de fuego para la capacidad de negociación del oficialismo en el Senado, donde no cuenta con mayoría propia y depende del apoyo de aliados circunstanciales para avanzar con su agenda legislativa.

El debate promete extenderse durante varias horas, con intervenciones de todos los bloques y la posibilidad de que se presenten modificaciones al texto original durante el tratamiento en comisión y en el recinto.