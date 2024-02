Inadi, afuera: el gobierno nacional confirmó su cierre definitivo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que continuarán desmantelando institutos que "no sirven para nada o son grandes cajas de la política"

"No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se pagan favores políticos", señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, al argumentar el cierre del Inadi.

“No sirve para nada”, expresó Adorni ante los periodistas acreditados en la casa de gobierno. “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante. Empezamos a avanzar con el primero de ellos. El primero va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo”, indicó el portavoz presidencial.

“Por desgracia los tiempos no son tan veloces como uno quisiera, pero no vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se pagan favores políticos y donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país empobrecido”, afirmó Adorni.

Tras la salida de Victoria Donda, durante el gobierno de Alberto Fernández, la interventora del Inadi es la abogada y periodista Greta Pena.

El Inadi es un organismo descentralizado, creado en 1995 mediante la Ley 24.515, y se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Según su página web, el Inadi "tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria".