Francos vaticinó una alianza con el PRO para las legislativas de 2025

“El destino es que vayamos hacia una confluencia. No hablo de fusión, tenemos que ir a proponerle a un electorado que tenemos en común una respuesta política en las próximas elecciones”, detalló el ministro en una entrevista radial.

“El gran desafío para las próximas elecciones es poder configurar una mayoría parlamentaria de este sector. Hasta ahora todo nos ha sido muy difícil y muy complejo, porque entre el PRO y la LLA somos una minoría, entonces por más que tiremos juntos para el mismo lado tenemos otros sectores que están por ahí cercanos y que nos ayudaron con la ley Bases, pero que nos ponen dificultades o que promueven otras leyes que son imposibles de llevar adelante. Bueno, si fuéramos mayoría no nos pasaría”, argumentó.

“También es cierto que la fórmula, dentro del gobierno tenemos varios integrantes del PRO, desde ya, por supuesto Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, gente que ha trabajado en el PRO”, destacó, y completó: “Ellos tienen también algunas diferencias, pero en líneas generales estamos caminando por el mismo sendero que trazamos en las campañas”.

Francos insistió que el gran desafío de la Libertad Avanza y el PRO es “tratar de concluir en un acuerdo que permita tener mayoría propia entre ambos en el parlamento en el próximo periodo”.

Consultado por el rol que tendría el expresidente Mauricio Macri, el funcionario aseguró que lo ve “más como un líder que acompaña que como un activo representante en el Parlamento”.

“Me parece un poco utópico, porque creo que el presidente Macri está por encima de una candidatura a senador”, sostuvo sobre los rumores que aseguran que Javier Milei le ofrecería una candidatura a la Cámara alta.

“Fue presidente de la República… pasar de ser presidente de la República a ser senador es un tema de distinto. La figura del presidente es más importante, pero bueno si él decidiera ser candidato a senador supongo que será un excelente candidato, pero no veo esa posibilidad, no lo veo a él”, insistió.

Francos sostuvo que el rol de Macri en la historia argentino hizo que hoy sea más “un líder que acompaña que como un activo representante en el Parlamento”, y concluyó: “No me lo imagino a Mauricio Macri en el Senado de la Nación, pero bueno, no lo sé son, me parece, discusiones que tendrá que darse dentro su mismo espacio político”.

Críticas a Cristina y Alberto

Por otro lado, Francos, cargó contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien culpó de haber elegido a Alberto Fernández para las elecciones de 2019. “La han creído una genia en la política cuando lo designó candidato a Alberto Fernández”, fustigó.

“Ella intenta hoy separarse de sus decisiones políticas. Todos la han creído que tiene una genia en la política cuando lo designó candidato a presidente Alberto Fernández o cuando lo puso a (Amado) Boudou como su candidato a vicepresidente”, enumeró el funcionario.

En la misma línea, completó: “Finalmente terminaron igual. La verdad que de genia no tuvo nada. Hay que empezar a quitarle también eso que era una de las últimas cosas que quedaba de Cristina Kirchner como líder político”.

“Su actividad para salir de las dificultades electorales y sacar un conejo de la galera y al final el conejo salió mal”, sostuvo.

Tras las denuncias contra el expresidente Alberto Fernández, Francos aseguró que la dos veces mandataria estuvo al tanto de los episodios y pidió que la Justicia “sea mucho más contundente” en los casos de corrupción.

“Uno espera que la justicia sea mucho más contundente en los casos de corrupción, si no es muy difícil que el sistema institucional tenga credibilidad para todos los argentinos”, expresó.

Por último pidió que los hechos denunciados sean investigados y que “las causas contra la expresidente también” al asegurar que “son temas que hemos visto durante tantos años y que todavía no están condenados definitivamente”.