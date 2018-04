Francella: "Confío en las buenas intenciones del gobierno"

A continuación, diez definiciones que dejó Francella en su paso por el ciclo de A24:

>>> "Nunca canté la Marchita Peronista. Pero mis papás de clase trabajadora tenían obviamente afinidad con el peronismo. No de militancia, pero papá y mamá hablaban de Eva"

>>> "Se hace difícil hoy hablar con amigos de político. Se hace cuesta arriba. A veces rebatís una idea y lo que encontrás del otro lado no me gusta para nada".

>>> "Entiendo a los directores de programación de un canal. La lata es más económica y el encendido te lo genera. Pero tiene que haber una apertura para que haya más ficción. Es nuestra fuente de trabajo"

>>> "Han mencionado programas que han degradado a la mujer y me nombraron. Con Julieta (Prandi) era más naif. Y recuerdo que era un programa donde las mujeres tenían un gran lucimiento. La mujer no era objeto de burla".

franc111.jpg

>>> "Desde el punto de vista del actor, con el kirchnerismo hemos logrado algo anhelado de décadas, que fue la propiedad intelectual. Pero después hubo cierta degradación, patoterismo y cierta actitud de ocultar verdades".

>>> "Elegís vos entrar en la grieta o en la chicana. Trabajo con gente de distintas ideologías y jamás se toca el tema político. Está en vos".

>>> "Hay una cuota de esperanza para lo que viene. Confío plenamente en las buenas intenciones (del gobierno). Estoy convencido quién es Mauricio (Macri) y María Eugenia Vidal. Pero todo de oído. Me encontré cosas valoradas del gobierno anterior y cosas muy desvaloradas".

Francella con LNE

>>> "Hice ringtones con mis frases. Era una cosa inexplicable que sucedía con algunas frases mías y me terminaba divirtiendo. Amo que haya sucedido eso. Todo mi vida soñé con se popular. Lo popular no tiene que esta reñido con lo popular".

>>> "Me emocioné mucho cuando me enteré que Bergoglio fue elegido Papa. Si él cree que su presencia acá no es un buen momento lo tendremos que entender. Pero que haya visitado países aledaños me genera tristeza".

>>> "A Mirtha Legrand la respeto mucho. Me parece tremenda su frescura, inmediatez y pronta respuesta. Está muy preparada".

Guillermo Francella mantuvo anoche un imperdible mano a mano con Luis Novaresio en LNE y habló de todo: del kirchnerismo, de su confianza en el gobierno macrista, de la ficción en la televisión y del humor que hacía en sus programas.