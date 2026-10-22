Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: "Reconoció mi voz"

En el año que celebra treinta años de carrera, Soledad Pastorutti acaba de lanzar un nuevo disco, titulado “Vale la pena”. En el evento de presentación, la artista santafesina volvió a referirse públicamente sobre el estado de salud de su papá Omar , y aseguró que ya no la reconoce.

En diálogo con la prensa, la Sole habló de “Mi refugio”, una de las diez canciones nuevas que integran el álbum. Compuesta por Afo Verde, productor del flamante trabajo discográfico (al igual que de otros dos anteriores), el tema busca ser un homenaje a Omar, figura clave en la carrera de Soledad y Natalia.

“Confiaste en mí, en mis deseos. Más de lo que yo podía confiar. Me llevaste de tu mano. Recorrimos dos mil barrios. Y aprendí sin fe no hay pan. Hoy llevo tu ejemplo a mi casa. Yo tengo dos que me abrazan. Sos abuelo y soy mamá”, dice la letra.

La nueva canción de la Sole dedicada a su papá

La cantante habló sobre la complejidad que tuvo grabar la canción, dado a su evidente carga afectiva. “Cuando fuimos al estudio, apagamos un poco las luces y me costó muchísimo. La grabé frase por frase prácticamente y después nunca más la quise volver a grabar. Me parecía que era el retrato de ese momento, y que le iba a faltar el respeto a la situación si yo intentaba perfeccionarla, porque esas cosas no se perfeccionan. Además, es un hermoso mimo a mi viejo, que quizás hoy no entiende exactamente lo que le quiero decir”, dijo la Sole, visiblemente emocionada.

Cuando le consultaron si Omar había escuchado el tema, la artista compartió: “La escuchó. Yo no sé qué entendió pero lloró, lloró. Primero, reconoció mi voz, que no es poca cosa. Y segundo, entendió un poco. Es un agradecimiento a las personas que han sido guía en mi vida. En este caso, mi papá. Mi mamá también, ya tiene su canción, aunque quizás le deba muchas más. Pero es un agradecimiento a mi papá, porque es un tipo que tuvo una vida muy difícil y fue un soñador”.

“Siempre llegabas contento. Volviendo de trabajar. Como hiciste todo eso. Mantuviste el rancho nuestro. Con honor y honestidad. Te agradezco con el alma. Nunca perdiste la calma. Me regalaste tu paz”, reza la letra.

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Hace tiempo se especula sobre la salud de Omar. Entre otras cosas, generó preocupación su ausencia en el show que Soledad dio en Cosquín el pasado enero, en el cual celebró los treinta años desde su debut en aquel mítico escenario. En la Próspero Molina estaba toda su familia, a excepción de su padre, quien se aseguró no pudo estar “por cuestiones de salud”.

Si bien no develó un diagnóstico concreto, se entiende por el relato de Soledad que su papá convive con alguna enfermedad que le causa deterioro cognitivo. Es la segunda vez que la artista se refiere al estado de salud de Omar: anteriormente lo había hecho en una entrevista que le dio a Mario Pergolini en el Ateneo de Buenos Aires.