Totoras recibe la doble fecha final de un campeonato mundial de motociclismo: el Flat track

Es la primera vez que el Mundial de Flat Track sale de Europa y definirá su campeonato en el circuito de tierra de Totoras. El Flat Track, para no perderse

El Flat Track define su Mundial en Totoras. Una gran fiesta del motociclismo cerca de Rosario.

Será un fin de semana muy tuerca para Rosario y la región. Para los fanas de los autos, no hay mejor oferta que la del Turismo Carretera en el Juan Manuel Fangio y para los de las motos, ninguna mejor que la definición del campeonato mundial de Flat Track en Totoras . Dos eventos que centrarán toda la atención en la región, a pocos kilómetros de distancia.

El Flat Track seguramente es una modalidad poca conocida, pero hay campeonatos parecidos en la región. Es una especialidad del motociclismo que se disputa sobre pistas ovales de tierra, de entre 400 y 1.600 metros de extensión, sin peraltes. La del Totoras Race Track, del club Unión, contará con dos distancias. Y está fiscalizada por la Federación Internacional del Motociclismo (FIM).

Las motos no tienen freno delantero y los pilotos giran siempre hacia la izquierda, controlándolas mediante derrapes. Aunque en Totoras, habrá dos tipos de competencia, la modalidad TT y la óvalo. En la primera se incorpora curvas hacia la derecha en el interior de la pista y se usará por primera vez en todo el campeonato. Eso será el sábado, sobre una extensión de 710 metros. Mientras que el domingo la acción se trasladará al óvalo tradicional de tierra, el formato característico del Flat Track, con una extensión de 598 metros.

La competencia en Totoras contará con 31 pilotos inscriptos, provenientes de Estados Unidos, España, República Checa, Alemania, Brasil, Ucrania, Gran Bretaña y por supuesto Argentina.

Competirán bajo un formato previsto para 32 participantes (uno de los formatos posibles que tiene el Flat Track). El programa contempla un total de 16 Series Clasificatorias (Heats), en las que los pilotos se enfrentarán todos contra todos, según un orden establecido previamente mediante un sorteo realizado por la FIM.

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Cada Heat contará con ocho pilotos, a excepción de una, que tendrá siete participantes. En cada serie se otorgarán puntos según el resultado: el ganador sumará siete unidades; el segundo, seis; y así sucesivamente, en orden decreciente.

Una vez completadas las 16 Series Clasificatorias, los 10 pilotos que hayan acumulado la mayor cantidad de puntos accederán directamente a la Final. Por su parte, quienes terminen entre los puestos 11° y 20° de la clasificación general de las Series disputarán el Last Chance Heat (Repechaje), que otorgará dos lugares más para la Final a sus dos primeros clasificados.

Para la jornada del sábado 24, en la modalidad TT, la cantidad de vueltas de las Series Clasificatorias, el Last Chance Heat y la Final se definirá durante la reunión del Jurado de la FIM (FIM Jury Meeting), prevista para el sábado al mediodía.

El domingo 25, bajo la modalidad de óvalo, cada Serie Clasificatoria se disputará a 10 vueltas, el Repechaje a cinco y la Final a 12 vueltas.

Sin dudas, será un fin de semana a pura derrape que quedará marcado como un hito en la historia del Flat Track. La llegada del Mundial a la Argentina y la definición del campeonato de la temporada 2026 convertirán al Totoras Race Track en el escenario de una cita inédita para esta disciplina.

Cronograma para el sábado y domingo

Las puertas del circuito abrirán al público a las 8hs, tanto el sábado como el domingo. Luego de las actividades oficiales previstas para cada jornada, los pilotos saldrán a pista para realizar las prácticas libres desde las 12:30hs.

Posteriormente, a las 14hs, se realizará la firma de autógrafos que se realizará en el Paddock para luego dar paso a las mangas (series clasificatorias) que comenzarán a las 16hs, en tanto que la final está programada para las 18hs.

El programa completo del fin de semana se puede consultar aquí: flattrackargentina.com.ar/#cronograma. La actividad no se suspende por lluvia.

Entradas para el Flat Track en Totoras

Los tickets para el Flat Track Argentina pueden adquirirse de manera online a través de Paseshow: www.paseshow.com.ar/eventos/flat-track-argentina-2026.

Asimismo, el público podrá comprar sus entradas directamente en el circuito durante el fin de semana de la competencia.

Las opciones incluyen entradas Generales, con un valor de $60.000 y acceso gratuito para menores de 10 años, y entradas VIP, que ofrecen beneficios exclusivos. Todas las entradas son válidas para las dos jornadas de competencia.