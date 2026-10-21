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El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras

Aunque las acciones argentinas rebotaron, los bonos soberanos no logran zafar del castigo. Los datos de actividad suman incertidumbre y preocupan cada vez más a los inversores

21 de octubre 2026 · 21:54hs
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El mercado se hizo eco de los malos datos sobre actividad económica.

El mercado se hizo eco de los malos datos sobre actividad económica.

Los ADRs argentinos avanzaron hasta casi 5% en Wall Street pero el riesgo país volvió a repuntar y se ubicó en 674 puntos básicos, luego de haber tocado el martes un máximo anual intradiario de 710 unidades. Los bonos soberanos en dólares finalizaron con resultados mixtos.

Las acciones locales recuperaron parte del terreno perdido tras varias jornadas de presión sobre los activos argentinos. Sin embargo, la recuperación fue dispar entre sectores y no tuvo un correlato uniforme en la deuda soberana.

Efecto Emae

En el plano económico, el Indec informó que la actividad avanzó apenas 0,1% mensual desestacionalizado en agosto y cayó 1,7% interanual. Además, revisó la contracción de julio de 2,9% a 2,8% mensual. Ammiel Pardo, economista sénior de Aldazabal y Cía, señaló que el resultado quedó “muy por debajo del rebote esperado”.

Por otra parte, el Banco Central (BCRA) moderó el ritmo de compras de dólares, después de la recuperación registrada en la jornada anterior, aunque logró extender a 17 ruedas consecutivas su racha compradora. La autoridad monetaria adquirió u$s 46 millones y elevó a u$s 1.149 millones el saldo positivo acumulado en octubre.

Dólar en alza

La desaceleración se produjo pese a que el volumen negociado se mantuvo en torno a los u$s 673 millones. En consecuencia, la participación del BCRA sobre las operaciones del mercado oficial se redujo del 15% al 7%.

La menor absorción de divisas coincidió con una nueva suba del dólar mayorista, que avanzó apenas un peso y cerró en $1.526. De esta manera, la cotización prolongó la recuperación iniciada el viernes, aunque con un movimiento considerablemente más moderado que el registrado el lunes.

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