El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras

Efemérides
El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos
La Región
Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?
Policiales
Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos
Política
Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo
Zoom
Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual
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El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes
La Ciudad
Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad
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Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp
Economía
"Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"
Economía
Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores
La Ciudad
Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente
Salud
Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina
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Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez
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Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta
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La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino
Policiales
Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales
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Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario