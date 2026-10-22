Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Se consensuó la modificación del anteproyecto del Ejecutivo que, según dijeron los trabajadores de traslados, ponía en jaque la actividad

El Sindicato de Cadetes de Rosario participó de una reunión en la comisión de Producción y Promoción de Empleo.

El Sindicato de Cadetes y Repartidores de Rosario logró un acuerdo en el Concejo Municipal para modificar el anteproyecto enviado por el Ejecutivo para legalizar las aplicaciones. Este sector argumentaba que la actualización de la ordenanza "ponía en jaque" su actividad al habilitar el traslado de alimentos y productos de farmacia a taxis y remises , por lo que reclamaba la eliminación de un artículo y la modificación de otros dos.

Mientras la aprobación de estas polémicas y resistidas aplicaciones móviles quedó en stand by a la espera de una nueva reunión parlamentaria, el Sindicato de Cadetes y Repartidores de Rosario celebró el espacio de diálogo entre los ediles referentes de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno para realizar esas modificaciones.

" Tal como estaba redactada la ordenanza enviada en el anteproyecto, habilitaba a taxis y remises a ingresar en la actividad del reparto, perjudicando las condiciones de trabajo de miles de cadetes y repartidores de Rosario", señaló el secretario general del Sindicato de Cadetes de Rosario, Nicolás Martínez.

Los artículos en cuestión eran el 26 —que modificaba directamente la ordenanza Nº 7042 que regula la actividad—, además del 21 y el 23, que pretendían habilitar el traslado de alimentos y productos de farmacia en taxis y remises.

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Esto puso en alerta a los cadetes de Rosario, quienes llevaron sus reclamos al Palacio Vasallo durante la semana pasada junto a los taxistas para evitar estos cambios que ponían en riesgo su fuente laboral.

"Esta semana estábamos preparando una movilización todavía más importante. A partir de ese reclamo, se abrió una instancia de diálogo y negociación con las autoridades del Concejo y del Ejecutivo Municipal que permitió llegar a un acuerdo muy positivo para nosotros", aseguró Martínez.

Un logro importante

Martínez sostuvo que esta modificación representa un logro significativo. "Para nosotros es un logro importante. Demuestra que la lucha y la participación sindical sirven y que los trabajadores tenemos que tener voz cuando se toman decisiones que afectan nuestro trabajo. Con esta lucha logramos establecer algo que para nosotros es fundamental: el reparto se discute con los repartidores y con el sindicato que los representa", destacó.

Asimismo, valoró que se haya abierto una instancia de diálogo entre los concejales y el gremio para arribar a una solución y empezar a discutir mejoras para las condiciones de trabajo de todos los cadetes y repartidores de Rosario.

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Desde el Concejo se busca el tratamiento de un proyecto ingresado por el concejal justicialista Pablo Basso para actualizar la ordenanza vigente desde hace más de 20 años, con el objetivo de garantizar y reivindicar la actividad laboral de los cadetes de Rosario, incluidos los repartidores de aplicaciones.

Sin embargo, este proyecto generó malestar en los repartidores de aplicaciones —tales como Pedidos Ya—, quienes manifestaron que no se sienten representados por ningún sindicato y se consideran "trabajadores libres".