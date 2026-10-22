La Capital | La Ciudad | cadetes

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Se consensuó la modificación del anteproyecto del Ejecutivo que, según dijeron los trabajadores de traslados, ponía en jaque la actividad

22 de octubre 2026 · 06:25hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Sindicato de Cadetes de Rosario participó de una reunión en la comisión de Producción y Promoción de Empleo.

El Sindicato de Cadetes de Rosario participó de una reunión en la comisión de Producción y Promoción de Empleo.

El Sindicato de Cadetes y Repartidores de Rosario logró un acuerdo en el Concejo Municipal para modificar el anteproyecto enviado por el Ejecutivo para legalizar las aplicaciones. Este sector argumentaba que la actualización de la ordenanza "ponía en jaque" su actividad al habilitar el traslado de alimentos y productos de farmacia a taxis y remises, por lo que reclamaba la eliminación de un artículo y la modificación de otros dos.

Mientras la aprobación de estas polémicas y resistidas aplicaciones móviles quedó en stand by a la espera de una nueva reunión parlamentaria, el Sindicato de Cadetes y Repartidores de Rosario celebró el espacio de diálogo entre los ediles referentes de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno para realizar esas modificaciones.

Qué decía la actualización de la ordenanza

"Tal como estaba redactada la ordenanza enviada en el anteproyecto, habilitaba a taxis y remises a ingresar en la actividad del reparto, perjudicando las condiciones de trabajo de miles de cadetes y repartidores de Rosario", señaló el secretario general del Sindicato de Cadetes de Rosario, Nicolás Martínez.

Los artículos en cuestión eran el 26 —que modificaba directamente la ordenanza Nº 7042 que regula la actividad—, además del 21 y el 23, que pretendían habilitar el traslado de alimentos y productos de farmacia en taxis y remises.

>> Leer más: Cadetes de Rosario, al límite: denuncian jornadas de hasta 15 horas y piden regular a las apps

Esto puso en alerta a los cadetes de Rosario, quienes llevaron sus reclamos al Palacio Vasallo durante la semana pasada junto a los taxistas para evitar estos cambios que ponían en riesgo su fuente laboral.

"Esta semana estábamos preparando una movilización todavía más importante. A partir de ese reclamo, se abrió una instancia de diálogo y negociación con las autoridades del Concejo y del Ejecutivo Municipal que permitió llegar a un acuerdo muy positivo para nosotros", aseguró Martínez.

Un logro importante

Martínez sostuvo que esta modificación representa un logro significativo. "Para nosotros es un logro importante. Demuestra que la lucha y la participación sindical sirven y que los trabajadores tenemos que tener voz cuando se toman decisiones que afectan nuestro trabajo. Con esta lucha logramos establecer algo que para nosotros es fundamental: el reparto se discute con los repartidores y con el sindicato que los representa", destacó.

Asimismo, valoró que se haya abierto una instancia de diálogo entre los concejales y el gremio para arribar a una solución y empezar a discutir mejoras para las condiciones de trabajo de todos los cadetes y repartidores de Rosario.

>> Leer más: Repartidores de aplicaciones se diferencian de los cadetes y rechazan la regulación del sistema

Desde el Concejo se busca el tratamiento de un proyecto ingresado por el concejal justicialista Pablo Basso para actualizar la ordenanza vigente desde hace más de 20 años, con el objetivo de garantizar y reivindicar la actividad laboral de los cadetes de Rosario, incluidos los repartidores de aplicaciones.

Sin embargo, este proyecto generó malestar en los repartidores de aplicaciones —tales como Pedidos Ya—, quienes manifestaron que no se sienten representados por ningún sindicato y se consideran "trabajadores libres".

Noticias relacionadas
Balacera en San Francisquito. Dos adolescentes fueron derivados al Heca este jueves con lesiones en pie y brazo

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

En Circunvalación el corte de malezas y yuyales se discute desde que Corredores Viales fue intimado por autoridades locales para su puesta a punto. Ahora, la ruta A008 quedó en manos del concesionario Arcos Portuarios SAU.

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

La Favorita, ubicado en la esquina de Córdoba y Sarmiento, es un ícono del centro de Rosario.

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Legado militante se presentará este jueves en la Facultad de Humanidades.

Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70

Las más leídas

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Lo último

Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: Quedó fascinado con la música

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

El grupo comprador Indian está gestionando la sociedad en Argentina que le permita adquirir La Favorita.

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Por Lucas Ameriso
Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
Policiales

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 
La Ciudad

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste
Policiales

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería
La Ciudad

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas
Agro

Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas

Las más leídas
Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Ovación
En Newells, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto
Ovación

En Newell's, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto

En Newells, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto

En Newell's, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto

En Newells, una baja por lesión le permitiría a Gómez Mattar seguir en el once inicial

En Newell's, una baja por lesión le permitiría a Gómez Mattar seguir en el once inicial

Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región

Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región

Policiales
Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
Policiales

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

La Ciudad
La historia detrás del cumple viral del Quini 6: Quedó fascinado con la música
La Ciudad

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina
El Mundo

León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década
La Ciudad

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Presentan Legado militante, un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70
La Ciudad

Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70

Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas
Política

Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas

Nueva movilización por discapacidad en Rosario: Necesitamos que los pibes estén en las instituciones
Política

Nueva movilización por discapacidad en Rosario: "Necesitamos que los pibes estén en las instituciones"

Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso
Política

Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta
La Ciudad

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos
Efemérides

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?
La Región

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos
Policiales

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo

Por Facundo Borrego
Política

Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo

Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual
Zoom

Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes
La ciudad

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad
La Ciudad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp
Policiales

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta
Economía

"Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores
Economía

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por avivadas con la patente

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina