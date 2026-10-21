Dramática crecida del Paraná en una ciudad turística: se rompieron las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

La inundación golpea a Paso de la Patria, en Corrientes, donde unas 300 viviendas resultaron afectadas. La costanera quedó bajo el agua, hay sectores aislados y crece el temor por nuevas lluvias. También peligra la temporada de verano.

La crecida del río Paraná provocó una situación crítica en Paso de la Patria, una de las principales localidades turísticas de la provincia de Corrientes , donde la presión del agua terminó por romper una defensa provisoria y provocó inundaciones en distintos sectores urbanos. El avance del río afectó a unas 300 viviendas , dejó calles completamente anegadas y cubrió buena parte de la costanera. Mientras los vecinos intentan proteger sus pertenencias, crece la preocupación por las consecuencias económicas de una emergencia que amenaza con arruinar la próxima temporada de verano.

El momento más complicado se produjo durante la noche de este lunes, cuando cedió un terraplén de tierra que había sido construido para contener la crecida. La estructura, levantada después de varios días de trabajo, no resistió la presión del Paraná. En apenas 20 minutos, el agua avanzó sobre las viviendas y las calles de los sectores más comprometidos.

Los barrios Los Pescadores, La Isla y Don Julián se encuentran entre los más afectados. La inundación obligó a numerosas familias a tomar medidas de emergencia para evitar mayores pérdidas materiales. Algunas levantaron muebles y electrodomésticos, mientras otras colocaron bolsas de arena en las puertas de sus casas para intentar frenar el ingreso del agua.

El panorama es especialmente preocupante porque la crecida todavía no tiene un desenlace claro. Aunque el río presenta señales de estabilización en determinados puntos, los pronósticos de nuevas precipitaciones en Brasil mantienen en alerta a las autoridades ante la posibilidad de que el período de aguas altas se prolongue.

El Paraná alcanzó los 7,70 metros y superó las defensas

De acuerdo con los datos disponibles, el río Paraná se encontraba estacionado en torno de los 7,70 metros en el puerto de Paso de la Patria, una altura que superó ampliamente la capacidad de resistencia de la barrera provisoria.

La defensa de emergencia había sido diseñada para contener una crecida de hasta 7,35 metros. Sin embargo, la presión del agua terminó por vencerla, después de cuatro o cinco días de trabajos para reforzarla.

La situación es diferente en el sector protegido por la defensa permanente, que resguarda a unos 3.000 pobladores estables. Esa estructura tiene una cota de 8,50 metros y, según la información difundida, continúa funcionando sin inconvenientes.

La rotura del terraplén dejó expuesta la vulnerabilidad de los barrios ubicados en las zonas más bajas, donde los habitantes conviven habitualmente con las variaciones del Paraná, pero esta vez deben enfrentar una crecida de dimensiones extraordinarias.

La costanera desapareció bajo el agua y hay sectores aislados

Las imágenes registradas este miércoles muestran hasta qué punto cambió el paisaje de Paso de la Patria. Donde habitualmente funcionan paseos públicos, comercios y espacios recreativos, ahora se extiende una enorme superficie cubierta por el agua.

La costanera quedó prácticamente sumergida. De algunos sectores apenas sobresalen pilotes y luminarias. Los bancos, las plazas y los lugares donde vecinos y turistas suelen reunirse a tomar mate frente al río desaparecieron bajo la inundación.

En la zona de acceso, el camino presenta casi un metro de agua, por lo que los desplazamientos hacia ese sector solamente pueden realizarse en embarcaciones.

La situación también se observa en las playas. En playa Mitre, uno de los principales atractivos turísticos de la localidad, la arena quedó sumergida a más de un metro y medio de profundidad.

El avance del agua alcanzó además el anfiteatro Pinín Palma, uno de los espacios públicos más reconocidos de Paso de la Patria, donde buena parte de las gradas quedó bajo el Paraná.

Los vecinos levantan barreras para proteger sus viviendas

En las calles inundadas, los vecinos trabajan contra reloj para evitar que el agua termine de ingresar a sus hogares. Las bolsas de arena se multiplican frente a las puertas, mientras las familias intentan trasladar sus pertenencias hacia los lugares más altos de cada vivienda.

El problema no se limita al desborde de las calles. También aparecen filtraciones que dificultan la protección de las casas, incluso en aquellos sectores donde todavía no ingresó directamente el agua.

La incertidumbre se profundiza porque nadie puede asegurar cuánto tiempo permanecerá el Paraná en estos niveles ni qué ocurrirá si vuelven las lluvias intensas.

Personal municipal, bomberos y equipos provinciales participan de las tareas de asistencia y contención. La prioridad es proteger a los habitantes de las zonas comprometidas y reforzar las barreras que todavía permanecen en pie.

La inundación amenaza con dejar a Paso de la Patria sin temporada de verano

Además de los daños sobre las viviendas y la infraestructura, la crecida representa un golpe para la economía de Paso de la Patria, una localidad que depende en buena medida del turismo, la pesca deportiva y las actividades comerciales vinculadas con el río.

La villa correntina es uno de los destinos más conocidos del país para la pesca del dorado. Cada año recibe visitantes que llegan atraídos por el Paraná y por los servicios de alojamiento, gastronomía y excursiones náuticas.

La inundación alteró por completo esa actividad. Las playas quedaron bajo el agua, numerosos accesos presentan dificultades y los comercios cercanos a la costa enfrentan las consecuencias directas de la emergencia.

La preocupación va más allá de los próximos días. Los pronósticos que advierten sobre la posibilidad de que el río permanezca elevado durante varios meses ponen en riesgo la temporada turística del verano 2026-2027.

Para una localidad cuya economía depende de la llegada de visitantes, una eventual prolongación de la crecida afectaría a hoteles, cabañas, restaurantes, guías de pesca, prestadores de servicios y trabajadores vinculados con el turismo.

Alerta por nuevas lluvias en Brasil y otra posible crecida del Paraná

Uno de los principales factores de preocupación se encuentra aguas arriba. Las previsiones meteorológicas contemplan precipitaciones importantes en las altas cuencas de Brasil, un fenómeno que podría repercutir en el comportamiento del Paraná durante las próximas semanas.

Según los escenarios de lluvia considerados por el Instituto Nacional del Agua (INA) y los organismos de emergencia, los acumulados podrían alcanzar hasta 300 milímetros en algunos sectores de las cuencas brasileñas.

Estas precipitaciones podrían aumentar los aportes de agua al sistema del Paraná, modificar las erogaciones de represas como Itaipú y repercutir posteriormente en las alturas registradas en Puerto Iguazú y en los puertos ubicados aguas abajo.

La evolución de esos aportes será determinante para establecer si el río retoma su crecimiento o si se prolonga el período de niveles elevados.