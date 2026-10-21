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Bullrich, "preparada" para la Presidencia, aunque aclara que aún no está en carrera

En un nuevo mensaje al gobierno de Milei, la jefa de los senadores de LLA reconoció que la economía todavía está lejos de las expectativas de la sociedad

21 de octubre 2026 · 20:27hs
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Patricia Bullrich reclamó a la Casa Rosada acelerar las negociaciones para construir un acuerdo entre el oficialismo

Foto: Archivo / La Capital

Patricia Bullrich reclamó a la Casa Rosada acelerar las negociaciones para construir un acuerdo entre el oficialismo, los gobernadores aliados y sectores del peronismo no kirchnerista.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó que está “preparada” para ser candidata a presidenta, aunque aclaró que actualmente no está anotada en esa carrera. También reconoció que el gobierno de Javier Milei todavía se encuentra lejos de alcanzar los resultados económicos que espera la sociedad.

“Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata”, sostuvo Bullrich, quien de todos modos abierta la posibilidad de volver a competir por la Presidencia.

“En algún momento la vida me dará la oportunidad de ser candidata a presidenta”, añadió la exministra de Seguridad Nacional.

La prioridad de Milei y la economía

Bullrich también señaló que Milei tiene prioridad para encabezar la fórmula del oficialismo en los comicios de 2027 y consideró que su reelección sería una demostración de que el proyecto de gobierno funciona.

Sin embargo, la senadora volvió a realizar observaciones sobre la marcha de la economía y reconoció que la situación todavía no responde a las expectativas de los argentinos.

“Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, afirmó.

Bullrich planteó la necesidad de acelerar la recuperación de la actividad económica y sostuvo que, cuando resta aproximadamente un año para las elecciones presidenciales, el gobierno debe impulsar los sectores productivos que todavía no lograron despegar.

>>Leer más: Milei y Bullrich compartieron un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos

En ese sentido, mencionó que algunas actividades comenzaron a desarrollarse con mayor rapidez a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), mientras que otras siguen enfrentando dificultades.

La legisladora reveló, además, que le transmite propuestas económicas al presidente, aunque aclaró que no integra el equipo responsable de esa área.

“Planteo las cosas y me escuchan, pero no soy parte del equipo económico”, explicó la jefa de los senadores libertarios.

En el plano político, Bullrich reclamó acelerar las negociaciones para construir un acuerdo entre el oficialismo, los gobernadores aliados y sectores del peronismo no kirchnerista.

“Hay que hacer un acuerdo lo más rápido posible”, sostuvo, tras lo cual advirtió que “la unanimidad en un gobierno te aísla”.

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