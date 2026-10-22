Adultos mayores serán guías de recorridas por el Palacio de los Leones

El edificio municipal abre sus puertas con dos visitas guiadas por personas mayores capacitadas especialmente para la ocasión. Será este sábado a las 9.30 y 11, con entrada gratuita y por orden de llegada

La iniciativa forma parte de Guía por un Día, un programa de la Secretaría de Cultura municipal que convoca a adultos mayores para compartir con vecinos y visitantes sus conocimientos sobre el patrimonio rosarino.

El Palacio de los Leones abrirá sus puertas este sábado para una recorrida que tendrá como protagonistas a adultos mayores convertidos en guías por un día . La propuesta permitirá conocer algunos de los espacios más emblemáticos del edificio, desde la antigua bóveda y el patio central hasta los salones históricos del primer piso. También será una oportunidad para ver de cerca los trabajos de restauración de sus vitrales.

Habrá dos visitas, a las 9.30 y a las 11, con entrada gratuita y cupos por orden de llegada . El punto de encuentro será el ingreso al Palacio Municipal, en Buenos Aires 711. La actividad se repetirá el viernes 30 de octubre, en el marco de la Noche de Museos Abiertos.

La iniciativa forma parte de Guía por un Día , un programa de la Secretaría de Cultura municipal que convoca a personas mayores para compartir con vecinos y visitantes sus conocimientos sobre el patrimonio rosarino. En este caso, los participantes recibieron una capacitación especial del equipo de la Dirección General de la Administración General del Palacio Municipal. La propuesta se desarrolla en el marco del Plan Mil65 , impulsado por la Universidad Nacional de Rosario junto con la Municipalidad.

Un recorrido por la historia

La visita incluirá la planta baja, la antigua bóveda, el patio principal y la fuente realizada por Dante Taparelli. En el primer piso, el recorrido pasará por el Salón Carrasco, la oficina de Intendencia y otros ambientes de valor histórico. También se podrá conocer el sector donde funcionaba la antigua biblioteca del Concejo, cuyo mobiliario original todavía se conserva.

Uno de los puntos de interés estará en los vitrales históricos del edificio, realizados por la Casa Buxadera, uno de los talleres especializados más antiguos de Rosario. Las piezas atraviesan actualmente un proceso de restauración: una ya fue terminada y los trabajos continúan sobre las restantes. Durante la visita de este sábado se podrá observar el vitral restaurado y conocer de cerca las tareas que se llevan adelante para recuperar el conjunto, con la expectativa de mostrar nuevos avances el 30 de octubre.

La restauración está a cargo de Fantoni Arte, con la participación de Gustavo Bertón y Paola Patiño, profesionales con trayectoria en conservación patrimonial. Entre sus trabajos anteriores se encuentra la restauración de la Fuente de los Españoles, ubicada en el parque Independencia.

>> Leer más: Después de los 50, el deseo no se jubila: cómo cambia la sexualidad y por qué hablamos poco de ella

Patrimonio y participación

La directora del Palacio Municipal, Alejandra Ganzini, destacó que las recorridas son parte de las tareas de restauración y puesta en valor del casco histórico realizadas en el marco del Tricentenario de Rosario. También señaló el valor de sumar a los adultos mayores a la difusión de la historia local.

“En esta oportunidad, además, la propuesta tiene un significado muy especial, porque estamos trabajando junto a Cultura en el marco del Plan Mil65, brindándoles a los adultos mayores la posibilidad de convertirse en guías por un día. Se capacitaron especialmente para esta experiencia y van a poder compartir con los visitantes la historia y los detalles de un edificio emblemático de nuestra ciudad”, expresó Ganzini.

La propuesta busca abrir el Palacio a una mirada distinta, en la que los espacios, las obras y la historia institucional se combinan con los relatos de quienes se prepararon para compartir ese patrimonio con la comunidad.

>> Leer más: Casa Grande, una nueva respuesta a la creciente vulnerabilidad de los adultos mayores