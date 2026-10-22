Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

En medio de la incertidumbre de una economía recesiva, la operación comercial para la compra del histórico inmueble de La Favorita en la tradicional esquina de Sarmiento y Córdoba sigue firme. En medio del sigilo, La Capital pudo conocer de fuentes vinculadas a los dueños que se siguen dando pasos de cara a su venta. En concreto, el grupo Indian, la empresa de indumentaria de capitales uruguayos, se encuentra en pleno trámite de creación de una sociedad en la Argentina para que sea la compradora del edificio. Incluso, ya se actualizaron los planos de agrimensura necesarios para ir directo al cierre de la operación.

Pese a las versiones de que la operación estaba caída, los voceros de la familia García (herederos de los fundadores de la tienda rosarina) confirmaron que todo sigue en pie. Primero fueron los 50 mil dólares que el grupo uruguayo pagó para obtener una seña de preferencia en las negociaciones. Y ahora, en medio de un discreto silencio se avanza sobre la conformación de una sociedad creada en el país para que sea éste el instrumento que posibilite la compra del majestuoso edificio.

Lo que sí resulta más relativo es que en un contexto de incertidumbre económica, con variables muy volátiles en materia de recuperación del poder adquisitivo, la velocidad de la operación sea la misma que se pensó en un principio. Por el lado de los potenciales vendedores, ya se pusieron muchos papeles en regla; por ejemplo, la actualización de los planos de agrimensura que exige la legislación provincial cada un lustro para reunir la documentación exigible de cara al cierre de la operación inmobiliaria. También el cambio de la titularidad de los servicios, tras la experiencia trunca de su explotación comercial en manos de una operadora comercial rosarina.

Lo cierto es que entre fines de agosto y principios de septiembre pasados representantes del Grupo Parisien visitaron Rosario para recorrer el emblemático edificio por dentro y analizar el estado del inmueble, que "está impecable", sostuvo a este medio una fuente con conocimiento de la situación.

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El arranque de este año tuvo un primer semestre marcado por los desencuentros entre Onatisur (la firma de capitales rosarinos que se había hecho cargo de su explotación hasta octubre de 2027) y Compañía de Asturias, la dueña del inmueble. Acusaciones cruzadas, la escalera mecánica rota, caída en las ventas y un contexto desfavorable empujaron a la ruptura anticipada de las partes. Así, y con un acuerdo de salida muy discutido entre el exlocador y el locatario, el vaciamiento de los negocios fue el paso previo para el cierre de persianas definitivo, que se produjo meses atrás.

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Parados en el presente, las voces consultadas siguen con ilusión la evolución de la compra de La Favorita. Primero porque los directivos de la firma Indian dieron muestra de querer sentarse a conversar con los propietarios sobre cuál sería el precio de venta de toda la tienda. Y como respuesta a este interés, los miembros de la familia García otorgaron una exclusividad para dar, con ese paraguas, otros pasos previos antes de una compra definitiva y concreta. Este aporte obliga de alguna forma a las partes a avanzar en las negociaciones, pero no implica de manera alguna un compromiso de transacción. Sin embargo, no dejan de ser datos alentadores.

Justamente, esta instancia se logró porque se garantizaron condiciones. Una era que no hubiese problemas irresueltos en la extinción anticipada del contrato entre Onatisur y Compañía de Asturias. Un ítem que está cerrado. Otra, que las instalaciones quedaran desmontadas de estructuras o mobiliario, y en tercer lugar será imprescindible una inspección e informes técnicos del grupo uruguayo interesado para analizar con todos estos datos una posible opción de compra y el monto correspondiente que se estime. Un punto que tuvo un resultado satisfactorio en la recorrida de los empresarios uruguayos hace un mes atrás. De todo ello, se sabrá el precio de venta.

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¿Quiénes son los interesados?

El grupo Le Chic Parisien tiene puesta su mirada en Rosario al menos en dos lugares definidos. Es un importante holding minorista de capitales uruguayos fundado y liderado por la familia de Enrique Manhard con tradición y experiencia a lo largo de 60 años en la banda oriental. En la Argentina el grupo está presente desde noviembre de 2024 con una inversión superior a los 6 millones de dólares.

Con su caballito de batalla "Indian", dedicada al subgénero "fast chic", es también conocido como el “H&M uruguayo”, dedicado fundamentalmente a la moda femenina. Una apuesta de bajos precios para entrar rápido a los mercados que intenta seducir.

Dentro de sus plan expansivo en la Argentina, las fichas en Rosario están en principio puestas en peatonal Córdoba al 1000 y en el shopping Portal Rosario, en zona norte. Pero tampoco descartaron que la tradicional esquina de Sarmiento y Córdoba esté fuera del radar del grupo de indumentaria. Esta seña para "pisar" una posible operación de compra es un dato a tener en cuenta.

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En la actualidad, y de acuerdo a su propia web, cuentan con dos sucursales porteñas en calle Florida, en Martínez, en las avenidas Cabildo, Santa Fe y Rivadavia. En el interior abrieron en Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Corrientes.

En Rosario, los responsables del centro comercial de calle Nansen habían confirmado que existían acuerdos de desembarco de cinco nuevas marcas internacionales que ocuparán locales de grandes superficies en el Portal: Kiabi, Indian y tres marcas pertenecientes al grupo danés Bestseller: Balmohk, Only y Jack & Jones.

En peatonal Córdoba al 1000 tienen proyectado instalar un megalocal, sobre dos espacios que supieron ocupar la cadena de electrodomésticos Casa D’Ricco y la óptica Schellhas, con una propuesta integral que incluirá moda femenina y masculina, lencería, accesorios y artículos para el hogar, en línea con su estrategia de tiendas de gran escala y alto volumen de ventas. Este proyecto, que parecía motorizarse a alta velocidad, quedará para el año que viene.

En Uruguay es la principal cadena de retails con más de 40 sucursales en este país limítrofe, Argentina y Paraguay, y cuenta con 1.200 colaboradores, 82 por ciento mujeres. Además, comercializan a través de una plataforma propia de venta on line.