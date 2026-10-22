La Capital | La Ciudad | La Favorita

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

El grupo comprador Indian está gestionando la sociedad en Argentina que le permita adquirir La Favorita.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

22 de octubre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Favorita

Foto gentileza La Favorita

La Favorita, ubicado en la esquina de Córdoba y Sarmiento, es un ícono del centro de Rosario.
Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Foto: Leonardo Vincentin / La Capital

En medio de la incertidumbre de una economía recesiva, la operación comercial para la compra del histórico inmueble de La Favorita en la tradicional esquina de Sarmiento y Córdoba sigue firme. En medio del sigilo, La Capital pudo conocer de fuentes vinculadas a los dueños que se siguen dando pasos de cara a su venta. En concreto, el grupo Indian, la empresa de indumentaria de capitales uruguayos, se encuentra en pleno trámite de creación de una sociedad en la Argentina para que sea la compradora del edificio. Incluso, ya se actualizaron los planos de agrimensura necesarios para ir directo al cierre de la operación.

Pese a las versiones de que la operación estaba caída, los voceros de la familia García (herederos de los fundadores de la tienda rosarina) confirmaron que todo sigue en pie. Primero fueron los 50 mil dólares que el grupo uruguayo pagó para obtener una seña de preferencia en las negociaciones. Y ahora, en medio de un discreto silencio se avanza sobre la conformación de una sociedad creada en el país para que sea éste el instrumento que posibilite la compra del majestuoso edificio.

>>Leer más: La Favorita, a un paso de quedar en manos uruguayas

Lo que sí resulta más relativo es que en un contexto de incertidumbre económica, con variables muy volátiles en materia de recuperación del poder adquisitivo, la velocidad de la operación sea la misma que se pensó en un principio. Por el lado de los potenciales vendedores, ya se pusieron muchos papeles en regla; por ejemplo, la actualización de los planos de agrimensura que exige la legislación provincial cada un lustro para reunir la documentación exigible de cara al cierre de la operación inmobiliaria. También el cambio de la titularidad de los servicios, tras la experiencia trunca de su explotación comercial en manos de una operadora comercial rosarina.

Lo cierto es que entre fines de agosto y principios de septiembre pasados representantes del Grupo Parisien visitaron Rosario para recorrer el emblemático edificio por dentro y analizar el estado del inmueble, que "está impecable", sostuvo a este medio una fuente con conocimiento de la situación.

>>Leer más: La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

El arranque de este año tuvo un primer semestre marcado por los desencuentros entre Onatisur (la firma de capitales rosarinos que se había hecho cargo de su explotación hasta octubre de 2027) y Compañía de Asturias, la dueña del inmueble. Acusaciones cruzadas, la escalera mecánica rota, caída en las ventas y un contexto desfavorable empujaron a la ruptura anticipada de las partes. Así, y con un acuerdo de salida muy discutido entre el exlocador y el locatario, el vaciamiento de los negocios fue el paso previo para el cierre de persianas definitivo, que se produjo meses atrás.

>>Leer más: Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

Parados en el presente, las voces consultadas siguen con ilusión la evolución de la compra de La Favorita. Primero porque los directivos de la firma Indian dieron muestra de querer sentarse a conversar con los propietarios sobre cuál sería el precio de venta de toda la tienda. Y como respuesta a este interés, los miembros de la familia García otorgaron una exclusividad para dar, con ese paraguas, otros pasos previos antes de una compra definitiva y concreta. Este aporte obliga de alguna forma a las partes a avanzar en las negociaciones, pero no implica de manera alguna un compromiso de transacción. Sin embargo, no dejan de ser datos alentadores.

Justamente, esta instancia se logró porque se garantizaron condiciones. Una era que no hubiese problemas irresueltos en la extinción anticipada del contrato entre Onatisur y Compañía de Asturias. Un ítem que está cerrado. Otra, que las instalaciones quedaran desmontadas de estructuras o mobiliario, y en tercer lugar será imprescindible una inspección e informes técnicos del grupo uruguayo interesado para analizar con todos estos datos una posible opción de compra y el monto correspondiente que se estime. Un punto que tuvo un resultado satisfactorio en la recorrida de los empresarios uruguayos hace un mes atrás. De todo ello, se sabrá el precio de venta.

>>Leer más: Qué pasó con La Favorita: la historia detrás del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos

¿Quiénes son los interesados?

El grupo Le Chic Parisien tiene puesta su mirada en Rosario al menos en dos lugares definidos. Es un importante holding minorista de capitales uruguayos fundado y liderado por la familia de Enrique Manhard con tradición y experiencia a lo largo de 60 años en la banda oriental. En la Argentina el grupo está presente desde noviembre de 2024 con una inversión superior a los 6 millones de dólares.

Con su caballito de batalla "Indian", dedicada al subgénero "fast chic", es también conocido como el “H&M uruguayo”, dedicado fundamentalmente a la moda femenina. Una apuesta de bajos precios para entrar rápido a los mercados que intenta seducir.

Dentro de sus plan expansivo en la Argentina, las fichas en Rosario están en principio puestas en peatonal Córdoba al 1000 y en el shopping Portal Rosario, en zona norte. Pero tampoco descartaron que la tradicional esquina de Sarmiento y Córdoba esté fuera del radar del grupo de indumentaria. Esta seña para "pisar" una posible operación de compra es un dato a tener en cuenta.

>>Leer más: La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

En la actualidad, y de acuerdo a su propia web, cuentan con dos sucursales porteñas en calle Florida, en Martínez, en las avenidas Cabildo, Santa Fe y Rivadavia. En el interior abrieron en Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Corrientes.

En Rosario, los responsables del centro comercial de calle Nansen habían confirmado que existían acuerdos de desembarco de cinco nuevas marcas internacionales que ocuparán locales de grandes superficies en el Portal: Kiabi, Indian y tres marcas pertenecientes al grupo danés Bestseller: Balmohk, Only y Jack & Jones.

En peatonal Córdoba al 1000 tienen proyectado instalar un megalocal, sobre dos espacios que supieron ocupar la cadena de electrodomésticos Casa D’Ricco y la óptica Schellhas, con una propuesta integral que incluirá moda femenina y masculina, lencería, accesorios y artículos para el hogar, en línea con su estrategia de tiendas de gran escala y alto volumen de ventas. Este proyecto, que parecía motorizarse a alta velocidad, quedará para el año que viene.

En Uruguay es la principal cadena de retails con más de 40 sucursales en este país limítrofe, Argentina y Paraguay, y cuenta con 1.200 colaboradores, 82 por ciento mujeres. Además, comercializan a través de una plataforma propia de venta on line.

Noticias relacionadas
En Circunvalación el corte de malezas y yuyales se discute desde que Corredores Viales fue intimado por autoridades locales para su puesta a punto. Ahora, la ruta A008 quedó en manos del concesionario Arcos Portuarios SAU.

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

El Sindicato de Cadetes de Rosario participó de una reunión en la comisión de Producción y Promoción de Empleo.

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Legado militante se presentará este jueves en la Facultad de Humanidades.

Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70

Rosario vivirá varios días lluviosos.

Llega un jueves con alerta naranja por tormentas para Rosario y la zona

Las más leídas

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Lo último

Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: Quedó fascinado con la música

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Terminó el debate en el juicio y se espera el veredicto. El abogado de la familia, Marcos Cella, cree que la sentencia por el crimen enmarcado en un clásico rosarino será una "bisagra"

Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
Policiales

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 
La Ciudad

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste
Policiales

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería
La Ciudad

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Las más leídas
Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Ovación
En Newells, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto
Ovación

En Newell's, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto

En Newells, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto

En Newell's, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto

En Newells, una baja por lesión le permitiría a Gómez Mattar seguir en el once inicial

En Newell's, una baja por lesión le permitiría a Gómez Mattar seguir en el once inicial

Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región

Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región

Policiales
Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

La Ciudad
La historia detrás del cumple viral del Quini 6: Quedó fascinado con la música
La Ciudad

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos
Economía

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina
El Mundo

León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década
La Ciudad

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Presentan Legado militante, un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70
La Ciudad

Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70

Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas
Política

Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas

Nueva movilización por discapacidad en Rosario: Necesitamos que los pibes estén en las instituciones
Política

Nueva movilización por discapacidad en Rosario: "Necesitamos que los pibes estén en las instituciones"

Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso
Política

Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta
La Ciudad

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos
Efemérides

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?
La Región

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos
Policiales

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo

Por Facundo Borrego
Política

Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo

Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual
Zoom

Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes
La ciudad

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad
La Ciudad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp
Policiales

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta
Economía

"Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores
Economía

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por avivadas con la patente

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente