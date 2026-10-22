El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
22 de octubre 2026 · 13:17hs
Un Papá Noel, una corista y unos botones posan frente a los escaparates navideños de Selfridges durante una presentación para los medios en Londres, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Un Papá Noel, una corista y unos botones posan frente a los escaparates navideños de Selfridges durante una presentación para los medios en Londres, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Un soldado de la guardia de honor sostiene un estandarte del Servicio Federal de Aduanas antes de su presentación, en presencia del presidente ruso Vladímir Putin y del jefe del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, Valeri Pikalev, en el Kremlin de Moscú, el jueves 22 de octubre de 2026. (Gavriil Grigorov/Sputnik, foto del grupo de prensa del Kremlin vía AP)

Un soldado de la guardia de honor sostiene un estandarte del Servicio Federal de Aduanas antes de su presentación, en presencia del presidente ruso Vladímir Putin y del jefe del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, Valeri Pikalev, en el Kremlin de Moscú, el jueves 22 de octubre de 2026. (Gavriil Grigorov/Sputnik, foto del grupo de prensa del Kremlin vía AP)

Asistentes al funeral de Muath Salama al-Baeer, un joven con discapacidad que, según medios estatales, murió durante una incursión militar israelí ocurrida en la madrugada en Jamla, en la zona de la cuenca de Yarmouk, en el oeste de la provincia de Daraa, Siria, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Ghaith Alsayed)

Asistentes al funeral de Muath Salama al-Baeer, un joven con discapacidad que, según medios estatales, murió durante una incursión militar israelí ocurrida en la madrugada en Jamla, en la zona de la cuenca de Yarmouk, en el oeste de la provincia de Daraa, Siria, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Ghaith Alsayed)

Kate, princesa de Gales, se reúne con Charlotte Freegard durante una sesión de musicoterapia en el centro de cuidados paliativos pediátricos «The Treehouse», en el marco de una visita para conocer la atención y el apoyo que brinda la organización EACH, en Ipswich, Inglaterra, el jueves 22 de octubre de 2026. (Chris Radburn/Pool Photo vía AP)

Kate, princesa de Gales, se reúne con Charlotte Freegard durante una sesión de musicoterapia en el centro de cuidados paliativos pediátricos «The Treehouse», en el marco de una visita para conocer la atención y el apoyo que brinda la organización EACH, en Ipswich, Inglaterra, el jueves 22 de octubre de 2026. (Chris Radburn/Pool Photo vía AP)

Manifestantes asisten a una protesta antigubernamental en Tirana, Albania, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Hameraldi Agolli)

Manifestantes asisten a una protesta antigubernamental en Tirana, Albania, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Hameraldi Agolli)

Estudiantes iraquíes sostienen banderas de Irak en una escuela secundaria de Ciudad Sadr, en las afueras de Bagdad, Irak, el jueves 22 de octubre de 2026, en respuesta al llamamiento del clérigo chií Muqtada al-Sadr a protestar contra la decisión de prohibir el hiyab en las escuelas de Azerbaiyán. (Foto AP/Hadi Mizban)

Estudiantes iraquíes sostienen banderas de Irak en una escuela secundaria de Ciudad Sadr, en las afueras de Bagdad, Irak, el jueves 22 de octubre de 2026, en respuesta al llamamiento del clérigo chií Muqtada al-Sadr a protestar contra la decisión de prohibir el hiyab en las escuelas de Azerbaiyán. (Foto AP/Hadi Mizban)

Turistas se aglomeran para observar cómo el sol proyecta un rayo de luz hacia la oscura cámara interior del Gran Templo de Ramsés II en Abu Simbel, al sur de El Cairo, Egipto, el jueves 22 de octubre de 2026; se trata de un singular fenómeno astronómico de 3200 años de antigüedad que tiene lugar dos veces al año. (Foto AP/Mohammed Salah)

Turistas se aglomeran para observar cómo el sol proyecta un rayo de luz hacia la oscura cámara interior del Gran Templo de Ramsés II en Abu Simbel, al sur de El Cairo, Egipto, el jueves 22 de octubre de 2026; se trata de un singular fenómeno astronómico de 3200 años de antigüedad que tiene lugar dos veces al año. (Foto AP/Mohammed Salah)

Un hombre mira su celular en un refugio junto a la costa mientras se ven barcos mercantes fondeados, en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 6 de octubre de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

Un hombre mira su celular en un refugio junto a la costa mientras se ven barcos mercantes fondeados, en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 6 de octubre de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

Un manifestante sostiene un cartel con una foto del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y una guillotina delante de una oficina de turismo en llamas durante una manifestación contra los costes de la vida y en solidaridad con reclamaciones estudiantiles en Lyon, Francia, el sábado 17 de octubre 2026. (AP Foto/Laurent Cipriani)

Un manifestante sostiene un cartel con una foto del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y una guillotina delante de una oficina de turismo en llamas durante una manifestación contra los costes de la vida y en solidaridad con reclamaciones estudiantiles en Lyon, Francia, el sábado 17 de octubre 2026. (AP Foto/Laurent Cipriani)

El humo se eleva de un incendio que provocó evacuaciones en el hogar para tercera edad Brookdale Senior Living en Clinton, Mississippi, el miércoles 21 de octubre de 2026. (AP Foto/Sophie Bates)

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Una mujer se sienta entre esculturas de los arquitectos que dieron forma a San Petersburgo en los siglos XVIII y XIX —en su mayoría italianos y franceses—, instaladas en un parque de San Petersburgo, Rusia, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Una mujer se sienta entre esculturas de los arquitectos que dieron forma a San Petersburgo en los siglos XVIII y XIX —en su mayoría italianos y franceses—, instaladas en un parque de San Petersburgo, Rusia, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Estudiantes se sientan frente a policías durante una manifestación contra las deficientes condiciones escolares en París, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Teresa Suarez)

Estudiantes se sientan frente a policías durante una manifestación contra las deficientes condiciones escolares en París, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Teresa Suarez)

Wholesale Club celebra la apertura de su nuevo establecimiento en Ocala, Florida, ofreciendo a los socios de la zona un descuento de 2 dólares por galón de gasolina el miércoles 21 de octubre de 2026. (Phelan M. Ebenhack/AP Content Services para BJ's Wholesale Club)

Wholesale Club celebra la apertura de su nuevo establecimiento en Ocala, Florida, ofreciendo a los socios de la zona un descuento de 2 dólares por galón de gasolina el miércoles 21 de octubre de 2026. (Phelan M. Ebenhack/AP Content Services para BJ's Wholesale Club)

El candidato presidencial de oposición y senador Flávio Bolsonaro, centro, con una camiseta verde y mirando hacia arriba, en un acto de campaña en Sao Paulo, Brasil, el lunes 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Allison Sales)

El candidato presidencial de oposición y senador Flávio Bolsonaro, centro, con una camiseta verde y mirando hacia arriba, en un acto de campaña en Sao Paulo, Brasil, el lunes 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Allison Sales)

Un guardia de seguridad inspecciona la zona cercana a misiles de la era soviética expuestos en el Museo Histórico-Militar de Artillería en San Petersburgo, Rusia, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

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