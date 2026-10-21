La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable

De no mediar una recuperación milagrosa en septiembre, acumularía dos trimestres de contracción. La industria, el comercio, la construcción y el sector financiero cerraron en baja

La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto y se mantuvo prácticamente estable respecto del mes julio (0,1%). De esta forma, todo indica que el tercer trimestre del año cerrará en baja y se confirmará la recesión técnica.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) de agosto, que mostró una mejora de un 0,1% mensual, muy lejos de recuperar el tropiezo de casi 3% que tuvo en julio. La serie desestacionalizada arrojó el peor dato desde noviembre de 2024

Con relación a igual mes de 2025, cinco sectores de actividad que conforman el estimador registraron subas en agosto. Se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1%) y electricidad, gas y agua (4.3%). Por su parte, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacó la pesca (-15,7%). En el declive, le siguió intermediación financiera (-3,8%), comercio (-3,5%), industria (-3,2%) y transporte y comunicaciones (-2,9%). La construcción se deprimió 2,5% y la administración pública, 1,6%.

El economista de la consultora Equilibra, Gonzalo Carrera, señaló que “para evitar la recesión la economía debe crecer más de 8,5% mensual en septiembre”.

“Si bien el Emae es una estimación del PBI y se corrige hacia atrás con más información, luce muy improbable que en septiembre la economía se recupere de forma tal que se evite la recesión”. Incluso, señaló que “parece difícil evitar una caída abrupta”. Con un crecimiento mensual de 1,5% de septiembre, el trimestre cerraría con caída de 2,3%.

Cabe recordar que en 2025 el Indec fue cuestionado cuando publicó los datos del Emae correspondientes a septiembre y, junto con ello, revisó al alza las cifras de meses anteriores (especialmente julio y agosto) y con esos ajustes evitó que el tercer trimestre mostrara formalmente dos caídas consecutivas. Fue clave un ajuste en la medición del rubro intermediación financiera.

Los antecedentes

El mes pasado, el PBI se contrajo 0,6% en el segundo trimestre de 2026, versus los primeros tres meses de 2026. En términos técnicos, una economía entra en recesión cuando encadena dos trimestres consecutivos a la baja.

En términos interanuales, el Emae sumó su segundo retroceso consecutivo al arrojar un declive del 1,7%. A nivel sectorial, las caídas que más incidieron fueron las de la industria manufacturera (-3,2%), el comercio (-3,5%) y el rubro de transporte y comunicaciones (-2,9%). El crecimiento acumulado del año respecto del mismo período de 2025 se redujo a 1,2%. El año pasado había sido de 5,3%.

El índice de las Bolsas

Por otra parte, el Indice Líder de Actividad de Argentina (ILA-Arg), que elaboran los economistas de las Bolsas de Comercio de rosario y santa Fe, exhibió una suba del 0,24% mensual en septiembre, y se posicionó 5,3% por encima del mismo mes del año anterior.Encadenó tres variaciones positivas consecutivas y la novena en los últimos doce meses.

El indicador busca anticipar los cambios de fase del ciclo económico: los momentos en que la economía cambia de dirección, de la caída a la recuperación o a la inversa. Ocho de las doce series que lo componen aportaron positivamente y cuatro de forma negativa. Dentro de los resultados positivos, sobresalen el gasto de capital del Estado nacional, la baja en las tasas de adelantos en cuenta corriente y el índice de precios de materias primas de exportación en dólares.

En contraste, los indicadores que mostraron mayor debilidad fueron el patentamiento de maquinarias y la rama de sustancias y productos químicos del índice industrial.

Expectativas sombrías

Sin embargo, las expectativas de los empresarios industriales para el último trimestre de 2026 empeoraron en materia de producción, demanda interna y exportaciones.

El martes el Indec publicó los resultados de la Encuesta de Tendencia de Negocios de industria manufacturera realizada en septiembre. Solo el 11,2% de los participantes proyectó que la situación de su negocio va a ser mejor en los próximos tres meses. Se trata del porcentaje más bajo desde la encuesta llevada a cabo en diciembre del año pasado.

Asimismo, la porción de industriales que avizora una mayor producción para el período octubre-diciembre bajó del 15,4% al 13,2% respecto de la encuesta pasada, mientras que apenas el 12,7% espera un repunte de la demanda. Es el mínimo desde que comenzaron los registros a comienzos de 2025.