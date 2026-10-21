Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en un conflicto familiar Los allanamientos se realizaron en la zona sur, tras investigar un hecho ocurrido el 15 de octubre. La víctima debió ser internada en el Roque Sáenz Peña 21 de octubre 2026 · 22:46hs

Los allanamientos de la PDI fueron realizados en la zona sur de Rosario y terminaron con dos detenidos.

Dos personas -un joven de 20 años y su mamá de 35- fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de dos allanamientos en la zona sur de Rosario, en una causa por lesiones graves, a raíz de una agresión ocurrida durante un conflicto familiar que dejó a una mujer herida.

El hecho ocurrió el pasado 15 de octubre, alrededor de las 13.30 en inmediaciones de Margis y República de Armenia, cuando la víctima habría sido agredida físicamente por su nuera y el hijo de esta. De acuerdo con lo denunciado, ambos la habrían golpeado con cadenas y elementos cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, provocándole lesiones por las que debió recibir atención médica en el Hospital Roque Sáenz Peña.

Allanamientos y detenidos A partir de la intervención inicial y de las tareas investigativas posteriores, el personal de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (Bori) avanzó en la identificación de los presuntos involucrados y reunió elementos para solicitar las correspondientes órdenes judiciales. Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en Margis al 5000 y España al 5000, donde se realizaron las requisas y diligencias dispuestas por la Fiscalía.

Como resultado de las medidas, Agustín Nahuel R. de 20 años y Rocío Belén M. de 35 fueron aprehendidos y trasladados a sede policial por disposición de la fiscal Raquel Almada, quien ordenó que se les forme causa por lesiones y se continúe con las actuaciones correspondientes.