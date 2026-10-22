El Turismo Carretera ya se hace sentir en Rosario y el RUS Med Team picó en punta en el aeropuerto

Ya se respira Turismo Carretera en la ciudad, con la exhibición del equipo rosarino. Este viernes, el parque Independencia será escenario de una movida popular

Mauro Medina, junto a sus chicos del RUS Med Team, en el aeropuerto de Rosario. El Turismo Carretera ya se hace sentir en Rosario.

El Toyota Camry de Josito Di Palma y en la pista del aeropuerto de Rosario, con un avión detrás. Una imagen inédita del Turismo Carretera.

El Turismo Carretera ya puso primera y lo hizo con el equipo local, el RUS Med Team . Para eso hizo una presentación cerca del autódromo de Rosario donde este fin de semana se disputará la 13ª fecha, tercera de la Copa de Oro: el aeropuerto Islas Malvinas. Ahí, pese al mal clima, autos y pilotos se exhibieron para poner en marcha este regreso histórico. Que este viernes sigue en el parque Independencia y desde el sábado será a puro ruido en el Juan Manuel Fangio.

El RUS Med Team en pleno estuvo en el aeropuerto, con Mauro Medina al frente y sus pilotos Josito Di Palma, Juan Bautista De Benedictis, Tobías Martínez y Santiago Biagi, además del rosarino Ignacio Monti, que correrá de local en la Fórmula 2.

Mientras, el Totoya Camry de Josito lucía en la pista de aterrizaje, junto a un gran avión que le hacía de complemento. Era nada menos que el que había aterrizado hacía unas horas proveniente de Madrid y es el más grande que llegó al Islas Malvinas, ahora que puede recibir vuelos de este tipo.

Un momento único sin dudas, de un TC en la pista del Islas Malvinas. Y si bien Josito no pudo hacer unas tiradas como estaba previsto por la pista de aterrizaje, debido a la lluvia que caía intermitentemente, el numeroso público que se acercó a Fisherton se deleitó con el encendido del Camry y las aceleraciones del arrecifeño.

Además de los medios de prensa, junto al RUS Med Team estuvieron el presidente del aeropuerto Juan Pío Drovetta y Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

La palabra del piloto de Rosario

"Es un orgullo estar acá, con mi equipo en esta ciudad que se preparó tan bien para recibir al Turismo Carretera. Se ha trabajado un montón para que el autódromo esté a punto y podamos disfrutarlo", dijo el pibe Monti, que correrá con los monopostos de F-2, con la ilusión de ganar y pelear el campeonato.

"El año es muy bueno. Estamos terceros en el campeonato, con muy buenos resultados. Ya estamos en la recta final y espero acá dar lo mejor de mí", señaló el rosarino. "Va a estar toda mi familia y mis amigos, los sponsors que son todos muy importantes pero no será una presión ni nada de eso, sino que será un combustible más que me ayudará a empujar".

Y avisó: "En mis redes estoy haciendo sorteo de entradas (nacho_monti_ en Instagram y demás redes), así que pueden participar para venir al autódromo"

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Por un sitio emblemático: el parque Independencia

Antes de salir a pista el sábado en el Juan Manuel Fangio, el TC organizó una movida muy peculiar para que puedan disfrutar todos los rosarinos: autos recorriendo bulevar Oroño ida y vuelta, desde Intendente Morcillo a 27 de Febrero.

El sitio es emblemático sin dudas, porque fue en el parque Independencia el epicentro del automovilismo nacional e internacional durante muchos, desde la década del 30 hasta entrada la del 50, con carreras increíbles y un lleno total en sus alrededores.

Ahí, en sus calles, llegaron correr autos de Fórmula 1 antes que la categoría fuera reconocida como tal. Ahí aceleraron pilotos de la talla del primer campeón del mundo, Giusseppe Farina, y el inigualable Juan Manuel Fangio.

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Tan importante fue el parque Independencia, que Fangio se pegaría casi a la puerta del estadio de Newell's cuando venía liderando e intentaba superar a un rezagado, y un mes después ganaría su primera carrera de Fórmula 1 en las calles de Montecarlo.

Entonces, en un sector del Parque que se usaba de recta principal entonces, además de boxes, serán cuatro autos actuales los que girarán a partir de las 18 para deleite de los fanáticos.

Estará el último ganador, el de San Nicolás, el santafesino de Villa Minetti Ignacio Faín, el del TC Pista del piloto de Rufino Faustino Cifre, el del primer ganador del año Nicolás Moscardini y el de Marcos Quijada. También girará el Ford Falcon con el que se coronó el Gurí Omar Martínez y el Chevrolet de Juan María Traverso.

Posterior a la exhibición, en el Calendario Floral del Parque, se realizará una conferencia de prensa con la presencia de otros pilotos: el piloto de Las Parejas Facundo Ardusso, el de Reconquista Gaspar Chansard, Ignacio Fain, el ex F-1 Norberto Fontana, el campeón 2024 Julián santero, el tetracampeón Agustín Canapino, el cordobés radicado en Rosario Tomás Pozner y Faustino Cifre.

Cerca de ahí, en la estación de servicio de Córdoba y Oroño de la empresa Azul Combustibles, desde las 18 se organiza un evento relacionado al TC, donde cerca de las 20 estarán pilotos de la talla de Mariano Werner y el propio Fontana.