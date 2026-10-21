La Capital | Economía | Belgrano Cargas

Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras

El único grupo internacional que se mostró interesado en participar de la licitación se bajó de la compulsa. La Nación dio de baja los acuerdos de obras ferroviarias en seis provincias

21 de octubre 2026 · 23:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
El ferrocarril Belgrano Cargas resucitó desde 2013 pero el gobierno de Milei lo frenó y ahora lo privatiza.

El ferrocarril Belgrano Cargas resucitó desde 2013 pero el gobierno de Milei lo frenó y ahora lo privatiza.

La privatización del Belgrano Cargas sumó dos señales de alerta antes de la apertura de sobres prevista para el 11 de noviembre. Grupo México, uno de los que había mostrado interés en quedarse con la operación ferroviaria, se bajó de la licitación por diferencias con las condiciones establecidas. En paralelo, el gobierno rescindió 11 contratos de obras de infraestructura ferroviaria en seis provincias.

La salida de la compañía mexicana reduce la competencia internacional por una concesión que abarca los servicios de cargas de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con un plazo previsto de 50 años. La red comprende 7.594 kilómetros y atraviesa 16 provincias.

Cuestionamientos

La retirada se produce, además, en medio de cuestionamientos de empresas y gobiernos provinciales sobre las condiciones de la concesión y el alcance de las inversiones que deberán ejecutar los futuros operadores. Las diferencias con el diseño de la licitación fueron determinantes para la decisión del grupo,que prometía inversiones por u$s 3 mil millones. Según se supo, l cuestionaba principalmente el sistema de open access y la división del proceso en nueve tramos.

Otro punto de discusión es el alcance de las obras que deberán ejecutar los futuros concesionarios. Los pliegos establecen inversiones obligatorias, pero también contemplan intervenciones optativas. Esa diferencia generó cuestionamientos de especialistas y autoridades provinciales.

Entre los interesados que continúan en carrera aparece el consorcio de cerealeras y el grupo Roggio.Las bases impiden la participación de empresas controladas por Estados soberanos, una condición que restringe la presencia de compañías chinas.

Rescisión de contratos

La ofensiva antichina va más allá. El gobierno rescindió 11 contratos de obras ferroviarias en seis provincias. Son trabajos contemplados en el Proyecto de Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano, que contaban con financiamiento asociado al convenio con China Machinery Engineering Corporation (CMEC), firmado en 2013 y ampliado en los años siguientes. Según informó el medio especializado enelSubte, la medida alcanza proyectos en Chaco, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Ese acuerdo contempló obras y equipamiento y permitió la recuperación del transporte de cargas en el Belgrano durante la década previa a la llegada de Milei al gobierno.

La rescición deja en una situación incierta a distintas intervenciones que buscaban mejorar la circulación de trenes, ampliar la capacidad de transporte y facilitar el acceso a los principales corredores logísticos. Uno de los proyectos más relevantes es el circunvalar de Santa Fe. La obra había alcanzado un avance cercano al 70% antes de quedar paralizada con el cambio de gobierno nacional. Sin embargo, su situación presenta una diferencia respecto de otros proyectos: fue incorporada como una inversión obligatoria en los pliegos de la nueva concesión.

No pasa lo mismo con la segunda etapa de la playa ferroviaria La Ribera, vinculada con el acceso al puerto de Timbúes, ni con distintas renovaciones de vías, puentes, alcantarillas y playas de formación ferroviaria previstas en otras provincias.

Noticias relacionadas
cambian las tasas de interes: que bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Santa Fe es aliado de Vaca Muerta como proveedor de servicios.

"Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

Santa Fe prepara la expo Rigi para acercar proveedores con las mineras.

Santa Fe, anfitriona del caballito de batalla del mileísmo: la primera expo Rigi del país

Los referentes del Frente de Sindicatos Unidos presentaron el cálculo actualizado del salario mínimo que reclaman.

El Fresu calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil

Las más leídas

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario

La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario

Lo último

Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras

Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras

La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable

La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe tras diez meses de parálisis

La histórica empresa láctea negocia un acuerdo con una firma cordobesa para volver a producir en la localidad de Lehmann. Los trabajadores acumulan meses sin cobrar. La compañía arrastra deudas por casi 120 mil millones de pesos.

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe tras diez meses de parálisis
Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur
Policiales

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
Información General

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca
La Región

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha
Información General

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras
Economía

El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras

Las más leídas
Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario

La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Ovación
Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región
Ovación

Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región

Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región

Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región

Primera C: los equipos rosarinos del ascenso se juegan a todo o nada

Primera C: los equipos rosarinos del ascenso se juegan a todo o nada

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Policiales
Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur
Policiales

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

La Ciudad
Presentan Legado militante, un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70
La Ciudad

Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70

Llega un jueves con alerta naranja por tormentas para Rosario y la zona

Llega un jueves con alerta naranja por tormentas para Rosario y la zona

La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario

La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso
Política

Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta
La Ciudad

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos
Efemérides

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?
La Región

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos
Policiales

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo

Por Facundo Borrego
Política

Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo

Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual
Zoom

Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes
La ciudad

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad
La Ciudad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp
Policiales

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta
Economía

"Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores
Economía

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por avivadas con la patente

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta
Policiales

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino
La Ciudad

La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales
Policiales

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales

Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario
La Ciudad

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario