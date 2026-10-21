Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras

El único grupo internacional que se mostró interesado en participar de la licitación se bajó de la compulsa. La Nación dio de baja los acuerdos de obras ferroviarias en seis provincias

El ferrocarril Belgrano Cargas resucitó desde 2013 pero el gobierno de Milei lo frenó y ahora lo privatiza.

La privatización del Belgrano Cargas sumó dos señales de alerta antes de la apertura de sobres prevista para el 11 de noviembre. Grupo México, uno de los que había mostrado interés en quedarse con la operación ferroviaria, se bajó de la licitación por diferencias con las condiciones establecidas. En paralelo, el gobierno rescindió 11 contratos de obras de infraestructura ferroviaria en seis provincias.

La salida de la compañía mexicana reduce la competencia internacional por una concesión que abarca los servicios de cargas de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con un plazo previsto de 50 años. La red comprende 7.594 kilómetros y atraviesa 16 provincias.

La retirada se produce, además, en medio de cuestionamientos de empresas y gobiernos provinciales sobre las condiciones de la concesión y el alcance de las inversiones que deberán ejecutar los futuros operadores. Las diferencias con el diseño de la licitación fueron determinantes para la decisión del grupo,que prometía inversiones por u$s 3 mil millones. Según se supo, l cuestionaba principalmente el sistema de open access y la división del proceso en nueve tramos.

Otro punto de discusión es el alcance de las obras que deberán ejecutar los futuros concesionarios. Los pliegos establecen inversiones obligatorias, pero también contemplan intervenciones optativas. Esa diferencia generó cuestionamientos de especialistas y autoridades provinciales.

Entre los interesados que continúan en carrera aparece el consorcio de cerealeras y el grupo Roggio.Las bases impiden la participación de empresas controladas por Estados soberanos, una condición que restringe la presencia de compañías chinas.

Rescisión de contratos

La ofensiva antichina va más allá. El gobierno rescindió 11 contratos de obras ferroviarias en seis provincias. Son trabajos contemplados en el Proyecto de Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano, que contaban con financiamiento asociado al convenio con China Machinery Engineering Corporation (CMEC), firmado en 2013 y ampliado en los años siguientes. Según informó el medio especializado enelSubte, la medida alcanza proyectos en Chaco, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Ese acuerdo contempló obras y equipamiento y permitió la recuperación del transporte de cargas en el Belgrano durante la década previa a la llegada de Milei al gobierno.

La rescición deja en una situación incierta a distintas intervenciones que buscaban mejorar la circulación de trenes, ampliar la capacidad de transporte y facilitar el acceso a los principales corredores logísticos. Uno de los proyectos más relevantes es el circunvalar de Santa Fe. La obra había alcanzado un avance cercano al 70% antes de quedar paralizada con el cambio de gobierno nacional. Sin embargo, su situación presenta una diferencia respecto de otros proyectos: fue incorporada como una inversión obligatoria en los pliegos de la nueva concesión.

No pasa lo mismo con la segunda etapa de la playa ferroviaria La Ribera, vinculada con el acceso al puerto de Timbúes, ni con distintas renovaciones de vías, puentes, alcantarillas y playas de formación ferroviaria previstas en otras provincias.