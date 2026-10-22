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Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas

Las tareas comenzaron con condiciones ambientales óptimas y una intención similar a la campaña anterior. Finalizó la implantación de girasol y maíz temprano

22 de octubre 2026 · 06:15hs
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Lote con rastrojo de soja tardía

Lote con rastrojo de soja tardía, en pleno proceso de siembra de soja temprana, en el centro oeste del departamento Castellanos.

La siembra de soja temprana comenzó en el centro norte de Santa Fe, con una intención de cubrir 1,1 millón de hectáreas, una superficie similar a la de la campaña anterior. Las tareas arrancaron con condiciones ambientales óptimas y algunos días de anticipación respecto de otros ciclos, en una semana en la que también finalizaron las implantaciones de girasol y maíz temprano, precisó el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Además, el informe correspondiente al período del 14 al 20 de octubre señaló que la superficie final sembrada con girasol alcanzó las 169.400 hectáreas, mientras que el maíz temprano ocupó 97.800 hectáreas.

Por caso, se detalló que la elevada humedad ambiente permitió sostener el agua disponible en la cama de siembra y favoreció el comienzo de la campaña sojera. En el centro oeste del departamento Castellanos se observaron trabajos sobre rastrojos de soja tardía, mientras que en el centro este de Las Colonias las sembradoras avanzaron sobre lotes que habían tenido maíz tardío.

Las precipitaciones, aunque muy débiles, también llevaron alivio a sectores donde los trigales mostraban síntomas de déficit hídrico. Junto con la humedad ambiente, permitieron revertir parcialmente esa situación y acompañaron tanto el desarrollo de la campaña fina como el inicio y el avance de la gruesa. De todos modos, las diferencias entre zonas continuaron condicionando la planificación de las labores agrícolas.

Qué pasó con el trigo

El trigo mantuvo un panorama favorable. El 96% de los cultivos presentó un estado bueno a muy bueno, con algunos lotes excelentes. El 4% restante mostró una condición regular, principalmente en el noroeste del área relevada, por la distribución irregular de las lluvias.

Los trigos de ciclos largo, intermedio y corto atravesaban distintas etapas reproductivas, desde la emergencia de la espiga y la floración hasta el llenado de los granos, con lotes en grano lechoso y otros que comenzaban la etapa de grano pastoso. Hasta el cierre del relevamiento no se habían detectado plagas ni enfermedades de consideración.

En girasol, los lotes continuaron su desarrollo vegetativo. En el centro del departamento General Obligado se observaron plantas con el sexto par de hojas verdaderas desplegado, precisaron desde la Bolsa santafesina.

El maíz temprano también avanzó en su etapa vegetativa, acompañado por tareas de monitoreo, controles y aplicaciones puntuales de fertilizantes nitrogenados. Estas labores se registraron, entre otras zonas, en el centro del departamento Castellanos, detalló el SEA.

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