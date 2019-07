Fernández calificó de "bravucón" para Miguel Pichetto

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, calificó ayer de "bravucón" al senador peronista Miguel Angel Pichetto, compañero de fórmula de Mauricio Macri.

Al mismo tiempo, afirmó que se siente "orgulloso" de su compañera de fórmula, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, al negar un "ocultamiento" de la ex mandataria en actos de campaña.

"Yo no hago un ocultamiento de Cristina. Estoy orgulloso de que sea mi vicepresidenta", afirmó al ser consultado sobre el rol de la ex presidenta en la campaña, en declaraciones a radio Con Vos y aclaró: "Cristina nunca me dijo «no hables de esto»".

Además, le respondió fuerte a Pichetto, quien sostiene que el oficialismo ganará las elecciones en primera vuelta: "Yo no hago bravuconadas, para bravucón está él".

Por otra parte, sobre los entredichos que mantuvo con distintos periodistas, Fernández afirmó que se deben a "una campaña contra nosotros que el gobierno promueve".

"Muchos de los que hablan y se sienten ofendidos, son consecuentes con el gobierno de (Mauricio) Macri. Y la idea de que tenemos una campaña desordenada también es algo que promueven los medios", agregó.

Fernández detalló su formato de campaña y fundamentó su agenda en complemento con la ex presidenta al indicar que está pendiente de sus actividades debido a "experiencia en el armado" electoral.

El candidato a presidente del Frente de Todos sostuvo que la coordinación de la campaña con Cristina "no la hacemos mal".

"No hago un ocultamiento de Cristina. Estoy orgulloso de que sea mi vicepresidenta"