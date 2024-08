Fabiola Yañez declaró cuatro horas en el consulado de Madrid

La ex primera dama, Fabiola Yañez , brindó su testimonio en la causa por violencia de género contra su ex pareja y expresidente de la Nación, Alberto Fernández . La declaración se realizó por videoconferencia desde el consulado argentino en Madrid, España, donde la periodista reside actualmente, y estuvo dirigida al fiscal federal de Comodoro Py, Ramiro González , quien lleva adelante la investigación.

El testimonio fue clave porque se esperaba que aportara precisiones, además de las preguntas y los datos que la Justicia precisa sobre el contexto de los hechos, algo que podría derivar en medidas de prueba para corroborarlos y avanzar hacia una citación a indagatoria del expresidente.

También porque este puede definir el tribunal en el que continuará la investigación de lo ocurrido. La causa está actualmente en los tribunales de Comodoro Py porque fue un desprendimiento del expediente de los Seguros donde investigan hechos de corrupción durante el gobierno de Fernández. Pero la defensa del ex presidente ya solicitó que la causa por violencia de género pase a la Justicia Federal de San Isidro, donde tiene jurisdicción la Quinta de Olivos. Esta nueva declaración definirá el destino de la causa.

Si sos víctima de violencia de género, o conocés a alquien que lo sea, en Rosario podés comunicarte con el Teléfono Verde (0800-444-0420) todos los días del año, durante las 24 horas. Si no podés hablar, escribí al WhatsApp 341-5-781509. En caso de emergencias, llamá al 911. A nivel nacional, existe la línea 144, que asiste y asesora en situaciones de violencia de género.

Qué dijo Alberto Fernández

En medio de las acusaciones, el expresidente intentó defenderse en una entrevista con El País de España. Durante la conversación, Fernández sugirió que la ex primera dama no había iniciado la acción penal por decisión propia, insinuando que "alguien la ha incentivado" y afirmó: "Hay un aprovechamiento político del gobierno".

“Sigo diciendo lo mismo. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra, y nunca he tenido un incidente de esa índole. He visto las fotografías en los medios, pero aún no he tenido acceso a la causa. Nunca he recibido información sobre ello. Lo que haré es esperar, acudir a la justicia y que ella resuelva”, declaró.

Añadió: “Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví políticas de género. Sé que en casos como este, la carga de la prueba se invierte, y el hombre es presumido culpable hasta que demuestre su inocencia. Voy a demostrar mi inocencia”.

Además, Fernández negó cualquier responsabilidad en el chat en el que Yañez le acusa de haberla golpeado durante tres días: “No lo sé, porque todos los chats de 2022 y 2023 con Fabiola desaparecieron de mi celular. No tengo manera de verificar cómo fue toda la conversación. Es posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque estaba sofocado y agobiado”.

“No tengo idea de cuándo ocurrió”, reiteró, y agregó: “El asunto es muy serio y no quiero evitarlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria con un mensaje de Fabiola y no entiendo por qué no se conoció antes. Si no se hubiera incautado ese teléfono, no estaríamos discutiendo esto”.

También aseguró que la afirmación sobre la golpiza durante varios días “no es cierta” y explicó: “Yo no la golpeé. También sé el contexto en el que Fabiola lo dijo. Y por eso mi respuesta: no le digo ‘perdón por haberte golpeado tres días’. Le digo ‘me siento mal, basta’”.

“Francamente, no lo entiendo. Repito, nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer. No tengo el chat, no sé cómo fue la conversación, no entiendo a qué se refiere cuando dice que la golpeé durante tres días. Eso nunca pasó”, concluyó.