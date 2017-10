Esteban Bullrich, tras el triunfo sobre Cristina: "Nos sorprendieron los resultados"

"Se notaba la alegría que teníamos ayer como equipo porque fue una confirmación de lo que decidieron los bonaerenses. Fue una muy linda noche", sostuvo el funcionario.

Consultado poracerca de si en algún momento que era una batalla imposible enfrentar a la ex presidente sin el apoyo deconsideró: "Siempre supe que dependía del equipo. Nunca creí que yo iba a ser el que le ganara a Unidad Ciudadana. Sabía que era un desafío grande y yo siento que no soy el mismo Esteban que inicio la campaña. Fue muy enriquecedora. Me hizo crecer mucho como dirigente"