Milei: "El sable será custodiado por los Granaderos y estará expuesto en el regimiento para los argentinos"

El presidente visitó Santa Fe en el 213º aniversario de la Batalla de San Lorenzo e hizo oficial el traslado del arma del prócer argentino, que estará expuesta en la sede de los Granaderos

7 de febrero 2026 · 20:32hs
Javier Milei fue el único horador del acto en San Lorenzo

En su visita a San Lorenzo, el presidente Javier Milei le entregó el sable corvo del general San Martín a los Granaderos a Caballos. En el marco del 213 aniversario de la batalla de San Lorenzo, el mandatario reconoció la importancia del arma y aseguró que “no se limitará su acceso para que todos los argentinos puedan visitar esta reliquia”.

Finalmente, y tras semanas de polémica y discusiones en torno al destino del sable de San Martín, Milei hizo entrega del arma al regimiento de Granaderos a Caballos, un cuerpo militar creado por el prócer argentino durante la campaña libertadora de América del Sur.

Lo hizo en el acto que conmemoraba el 213º aniversario de la batalla de San Lorenzo, una épica defensa del ejército argentino contra la avanzada realista para retomar el control de las Provincias Unidas del río de la Plata.

En su discurso, el presidente destacó la actuación de aquellos granaderos que en 1813 que “derramaron sangre por una patria que se estaba gestando”. Milei justificó su presencia –es el quinto presidente que visita San Lorenzo para esta fecha- ya que con el acto “honramos a sus protagonistas y protectores de la llama de la libertad”.

En este marco, Milei remarcó que el sable de San Martín "viajará custodiada por sus legítimos custodio, los Granaderos a Caballo, y no se limitará su acceso, estará expuesto al público para que todos los argentinos puedan visitar esta reliquia, que porta parte de nuestra alma".

Repaso histórico y de actualidad

En el comienzo del discurso, Javier Milei –o quién redactó el texto- tuvo un error garrafal: “Hoy estamos aquí para conmemorar el aniversario número 123 del combate que dio inicio a nuestra campaña libertadora”. Desde presidencia equivocaron años y el mandatario falló por 90 años a la histórica batalla en tierras sanlorencinas.

Más allá de eso, Milei no titubeó y continuó con sus palabras, que en todo momento se asemejaban con los discursos oficialistas de la actualidad. Luego de enaltecer la figura de los Granaderos a Caballo y la gesta sanmartiniana por su “visión y liderazgo”, señaló que la terea de San Martín y su Ejercito fue la “liberación de las colonias de un Estado tiránico que no estaba preocupado por el crecimiento y la prosperidad, sino que sólo buscaba defender sus privilegios”.

“El mundo antes de la revolución era un mundo atascado, atrasado e injusto. Era un mundo invertido. San Martín rompió con el pasado y puso a las Provincias Unidas de pie por primera vez en su historia”, agregó el mandatario y apuntó que un siglo después de la gesta del general Argentina era potencia.

La actitud libertadora del Ejercito argentino, planteó Milei, “debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como Nación”.

Restitución del sable a los Granaderos

Milei utilizó la visita a San Lorenzo, donde los Granaderos a Caballo tuvieron su actuación más recordada por la historia argentina, para “restituir” el sable del general San Martín a este cuerpo del Ejercito. “Se trata de la espada que trajo libertad a tierras que solo conocían el sometimiento. Significa que la libertad es inclaudicable y que si uno lleva los sacrificios que ella demanda se pueden alcanzar cimas inmensas”, expresó el mandatario.

El presidente señaló que el sable “no es un objeto histórico más o un simple vestigio del pasado”, sino que se trata del “símbolo material más poderoso de Argentina, una reliquia sagrada y una prueba viviente del espíritu que encarna el gran proyecto argentino”. Para Milei, el arma que vestía a San Martín “porta una historia, una promesa y una misión para aquellos que creen en él: ‘llevarle libertad al gran sur del mundo y desde allí llevarla a toda la humanidad’”.

La custodia del sable según Milei

La llegada de Milei a San Lorenzo estuvo enmarcada en semanas de debate. Como se anunció oficialmente iba a darse el traspaso definitivo del sable desde el Museo Histórico Nacional al regimiento de Granaderos a Caballo. El líder libertario aprovechó el atril en el Campo de la Gloría para detallar el andar del sable porque “nunca faltan las criticas infundadas de quienes se creen dueños de nuestro pasado”.

Primero recordó el fin de los Granaderos a Caballo: “En 1826 regresaban a Buenos Aires los últimos 78 granaderos pertenecientes al ejército de Los Andes que desde 1817 –los granaderos a Caballo fueron creados en 1812- habían iniciado la gesta libertadora de medio continente. El regimiento fue disuelto por el presidente Rivadavia en 1826 y su personal distribuido fue distribuido entre las diferentes fuerzas del ejército”.

Milei recordó que pasaron 54 años hasta que los restos del general San Martín llegaron a Argentina luego de su fallecimiento en Francia. “Los últimos 7 granaderos que aún vivían se reunieron vestidos con sus antiguos uniformes y marcharon a caballo al puerto para recibir a su jefe. Luego escoltaron el féretro hacía la Catedral y montaron guardia durante toda la noche. Al amanecer se despidieron y se perdieron en la historia”, relató el mandatario.

Recién el 29 de mayo de 1903, destacó el presidente, fue Julio Argentino Roca a cargo de la Casa Rosada que reactivó con apoyo del oriundo de San Lorenzo, Pablo Ricchieri, el escuadrón de Granaderos a Caballo. En la gestión de José Figueroa Alcorta los designó escolta presidencial en 1907.

Antes, en 1897, señaló Milei, “lo donaron al Estado Nacional todavía no estaban recreados los Granaderos a Caballo". Fue, continuó el libertario, “Máximo Terrero, esposo de Manuelita Rosas, por gestión iniciada en 1896 por Adolfo Carranza, primer director del Museo Histórico Nacional, el sable fue expuesto durante la primera mitad del siglo XX en el Museo Histórico Nacional”.

Entonces, el jefe de Estado recordó los dos robos del sable “por la juventud peronista en 1963 y 1965, durante un gobierno democrático, en lo que no puede ser llamado de otra manera como un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional”.

“Tras haber sido hallado y regresado al Ejercito. En 1967 mediante un decreto el sable quedó finalmente bajo la custodia del regimiento de Granaderos a Caballo, allí permaneció casi 50 años hasta el 2015 cuando por orden de Cristina Fernández de Kirchner fue trasladado nuevamente al museo histórico nacional, no deberá sorprender que quienes habían robado el sable en los 60 fueron invitados a la inauguración de la sala donde se exhibía”, sentenció Milei en el fin de su repaso de la historia.

Acto seguido, el mandatario aprovechó para responder las críticas en la previa del acto: “Nos dicen cipayos, pero desfinanciaron y desprestigiaron a nuestras fuerzas armadas dejándonos indefensos. Nos acusan de unitarios, pero exprimieron al interior productivo durante décadas para subsidiar al gran buenos aires y a los clientes del estado”.

Entrega del sable a los Granaderos

Sobre el final de su discurso, Javier Milei criticó a “la política” que “se dedicó a deslegitimar el rol de la defensa, el mando y la soberanía como pilares fundamentales de la Nación” y planteó: “Nuestra tarea es poner las cosas en su lugar".

En este contexto, el referente de La Libertad Avanza subrayó: “El sable corvo es más que un objeto histórico, es una reliquia nacional que tiene incrustada el alma de la nación, y que porta en ella la certeza de que somos un país soberano”.

Mientras el sable esté resguardado sabremos que somos argentinos y sabremos que nuestra misión de llevarle liberad al continente sigue más viva que nunca", sumó el mandatario.

Milei sostuvo que “honrar” a San Martín es “lograr que nuestra Nación se sienta libre y grande, como él lo hubiera deseado”. Y agregó: “Eso es un compromiso histórico que nuestra administración asume como prioritario e inclaudicable. Hoy Argentina está contribuyendo a enderezar un mundo torcido y el sable corbo nos lo recuerda con su brillo y presencia”.

