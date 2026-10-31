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En clave electoral, Milei volvió a arremeter contra los políticos tradicionales

Además, el presidente dijo que la visita del Papa León XIV traerá “inmensa alegría y enriquecimiento espiritual” a la Argentina

31 de octubre 2026 · 20:50hs
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Milei encabezó en Neuquén la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey”.

Foto: Archivo / La Capital

Milei encabezó en Neuquén la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey”.

El presidente Javier Milei viajó este sábado a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey”, encabezada por Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Nadia Márquez. Durante su discurso, y en clave electoral, el mandatario defendió su plan de gobierno y alertó que la política tradicional “siempre termina en un desastre”.

Desde el púlpito del auditorio, Milei señaló que “los políticos tradicionales son populistas y, por eso, prometen cosas que después terminan en desastre”.

En ese marco, el jefe del Estado sostuvo que “cualquier alternativa que implique ceder es tentadora, pero no es justicia”.

“Estamos comprometidos a bajar impuestos en la medida en que el equilibrio fiscal lo permita. Es sencillo decir que hay que tener las cuentas en orden, pero las presiones para no hacerlo son enormes: todos quieren más recursos, una porción mayor de la torta, y hacen todo lo que esté a su alcance para tenerlo”, aseveró.

En ese sentido, Milei argumentó: “Lo más sencillo es ceder frente a esas presiones y quedar con los buenos de la película, pero ceder es injusto. Y lo justo es complejo, demandante y requiere aferrarse al mástil de nuestros principios contra viento y marea”.

La llegada del Papa

Asimismo, el presidente aseguró que la inminente visita del Papa León XIV será un acontecimiento de “semejante trascendencia” y motivo de “inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos”.

El primer mandatario indicó que el pueblo argentino lo esperará “con los brazos abiertos” y agregó que será “una buena oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que decidimos defender”.

El libertario estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, entre otros.

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