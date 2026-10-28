Flávio Bolsonaro se declaró "presidente electo" de Brasil y agradeció a Milei tras la fuga

El excandidato a presidente de Brasil publicó una carta en la que también se refirió al mandatario de EEUU, Donald Trump, como un "defensor de la libertad de expresión"

La fuga del excandidato a presidente de Brasil. Flávio Bolsonaro desembarca del avión en Miami, luego de que el gobierno de Milei confirmara que había despegado de Argentina.

El excandidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro publicó un extenso comunicado en el se autoproclamó mandatario electo de Brasil y le agradeció al jefe del Estado argentino, Javier Milei , desde Estados Unidos, donde llegó este miércoles tras fugarse de su país vía Puerto Iguazú.

El avión privado en el que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas partieron con destino Miami despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú. El martes la Justicia de Brasil le había revocado el pasaporte al senador ante el temor de que huyera del país ante el avance de las causas judiciales en las que está imputado. La frontera la habría cruzado con el equivalente al DNI brasileño, documento habilitado para utilizar entre países del Mercosur, y de la Argentina habría partido con su pasaporte italiano.

Bolsonaro está involucrado en una trama de blanqueo de capitales y apuestas. Una investigación en el Supremo Tribunal Federal (STF) a cargo del ministro Alexandre de Moraes lo investiga por presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal ligada a plataformas digitales de apuestas y sociedades a través de cuentas asociadas al abogado Willer Tomaz

"Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil. Antes que nada, quería agradecer a Milei por su valentía, sentido de la justicia y legalidad, y a Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por recibirme. Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores de las buenas personas de mi país. Trump es un gran defensor de la libertad de expresión", comenzó la carta de Bolsonaro.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

"La noche del domingo, vi con estupor cómo se concretaba un fraude electoral ante mis ojos. La actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula permitió que se concretara una imposibilidad matemática y que Lula sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta. Una decisión del STF, tomada por encima de las competencias del TSE, extendió la votación a última hora, y la orden solo llegó después de que terminara el horario legal, cuando las urnas ya estaban cerradas. Los votantes quedaron sometidos a reglas diferentes. Hasta ahora, el TSE se limitó a defender la prórroga del horario y ni siquiera hay una única respuesta creíble. Y las nulidades no son el único problema", continuó.

"A lo largo de toda la campaña, hubo abuso de poder político y económico, así como uso de la maquinaria pública a favor de la reelección. Son hechos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la fórmula Lula-Alckmin", resaltó el senador.

En ese sentido, Bolsonaro sostuvo que "la respuesta del régimen" a su cuestionamiento llegó rápidamente. "Como si se tratara de un plan previamente elaborado, siete minutos después de este repugnante fraude electoral, el juez, implicado en un inmenso escándalo de corrupción, citado directamente en la investigación que utilizó para intentar secuestrar mis pasaportes y que muy probablemente estaría preso si no hubieran impedido mi asunción, puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen. Al estar impedido de origen y ser completamente sospechoso para iniciar cualquier procedimiento judicial contra mí, su mera participación en actos procesales demuestra la magnitud de la arbitrariedad y la ilegalidad en curso", agregó.

También habló de un golpe de Estado: "No tenía intención de dejar mi patria, pero sé exactamente adónde va a conducir esto. Este es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes e incluso a ciudadanos estadounidenses tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema controlada por la organización criminal petista".

En tanto, se refirió a la restricción que le impuso la Justicia de abandonar su país y aclaró que no pesa sobre él una orden de arresto: "Para que quede claro, no existe ninguna orden de arresto contra mí, porque no cometí ningún delito. Lo que existe es una caza de brujas por motivos políticos, que pretendía convertirme en rehén y objeto de chantaje para proteger a los jueces corruptos de la Corte Suprema de un juicio político. Este es el guion de la persecución: incautación del pasaporte, tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario, juicio simulado y, finalmente, condena política".

"No voy a someter a mi familia a esto y mi país no merece volver a pasar por esta vergüenza internacional. Ante la instrumentalización política de la Justicia en Brasil, traje a mi familia a Estados Unidos, donde estamos a salvo. Agradezco, una vez más, al presidente Trump y al Gobierno estadounidense por recibirnos y brindarnos la seguridad jurídica que ya no tenemos en Brasil", detalló.

"Quiero dejarlo claro: no huí de Brasil, salí por Brasil; salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, porque, silenciado, preso y censurado, como está mi padre, no podría ejercer ese liderazgo y quedaríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por la Corte Suprema, repleta de servidores del régimen", agregó.

También se refirió a otros políticos que tuvieron que exiliarse. "No soy el primero que tiene que luchar por su propio país desde fuera de él. Rui Barbosa se exilió por enfrentarse al autoritarismo de Floriano Peixoto y desde allí siguió defendiendo la ley y la libertad. Charles de Gaulle lideró la Francia Libre desde Londres, condenado a muerte por el régimen de Vichy, y regresó para liberar a su país. José Martí organizó la lucha por la independencia de Cuba desde Nueva York. En Venezuela, Juan Guaidó y Edmundo González tuvieron que abandonar el país por enfrentarse a la dictadura chavista, y María Corina Machado, incluso perseguida, se negó a legitimar el fraude y se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia democrática. Todos ellos fueron tratados como criminales por los regímenes a los que se enfrentaban. La historia los llamó de otra manera", resaltó Bolsonaro.

"Este es apenas el comienzo de nuestra lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Brasil. Quiero decirles, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía. A ustedes, que anhelaban el cambio, no los voy a abandonar; seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación", remarcó.

"A las instituciones brasileñas, les hago un llamado: esta locura tiene que terminar. Brasil vive hoy un caos jurídico, de corrupción y de persecución política, en el que la oposición tiene miedo de hablar y la familia de un expresidente es tratada como enemiga del Estado. Ninguna nación puede vivir en paz ni prosperar de esta manera. Todavía hay tiempo para restablecer el equilibrio entre los poderes y devolverles a los brasileños la confianza que perdieron", señaló Bolsonaro en la carta.

"A la comunidad internacional, le pido: no normalicen lo que está sucediendo en Brasil. Lo que ocurre hoy en mi país no es normal y no puede tratarse como algo normal", agregó.

"A los senadores, diputados y gobernadores que ayudé a elegir, y en especial a mi candidato a la presidencia del Senado, Rogério Marinho: sé que hoy no tienen la libertad necesaria para ejercer plenamente la actividad política. Por eso, lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allá, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr", resaltó.

Finalmente, se dirigió a sus votantes: "Y a vos, que votaste por mí y soñás con el cambio: no estamos derrotados ni estamos solos. Este es apenas el comienzo de nuestra lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Brasil. En los próximos días, me dirigiré regularmente al pueblo brasileño y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y al inmenso apoyo popular que tenemos, por todos los medios pacíficos y legítimos, para impedir que Lula consolide un régimen dictatorial en Brasil. Le pido a cada uno que se mantenga firme y nunca se rinda".

Y concluyó: "Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará. Que Dios bendiga a Brasil".