Elecciones nacionales 2023: Google presentó herramientas para los votantes

Juan Manuel Lucero, líder Google New Lab para Hispanoamérica.

Novedades en Google Trends

En el sitio Google Trends Elecciones 2023 se pueden encontrar las preguntas que despertaron mayor interés de búsqueda en la Argentina luego de las elecciones primarias se destacan: ¿Cuándo son las elecciones?, ¿Qué significa “PASO” en las elecciones?, ¿Qué es fiscalizar en las elecciones?, ¿Quién gana las elecciones?, ¿Cuánto falta para las elecciones?, ¿Cuándo se cobra lo de las elecciones?, ¿Cuántas listas hay para las elecciones?, ¿Qué son las elecciones generales?, ¿Cómo ser fiscal de mesa en las elecciones? y ¿Cómo se ganan las elecciones en primera vuelta?

También aparecen en primera fila ¿Dónde voto?, ¿Qué es votar?, ¿Cuándo se vota?, ¿Para qué se vota?, ¿Es obligatorio votar?, ¿Cómo justificar el no voto?, ¿Dónde pagar multa por no votar?, ¿Cómo pagar la multa por no votar?, ¿Por qué votar a Milei?, ¿Qué día se vota en octubre?

Algunas de las preguntas más buscadas sobre los candidatos en Argentina después de las Paso nacionales fueron: ¿Qué estudió Myriam Bregman?, ¿Qué propone Bregman?, ¿Quién es Myriam Bregman?, ¿Quién es Patricia Bullrich?, ¿Qué propone Patricia Bullrich?, ¿Cuántos años tiene Patricia Bullrich?, ¿Quién es Massa?, ¿Cuándo asumió Massa?, ¿Qué medidas anunció Massa?, ¿Quién es Milei?, ¿De qué signo es Milei?, ¿Cómo se llama Milei?, ¿Cuántos votos sacó Schiaretti?, ¿Quién es Schiaretti?, ¿De qué partido es Schiaretti?

google2.jpg Víctor Valle, director General de Google Argentina.

Juan Manuel Lucero, líder Google New Lab para Hispanoamérica, aclaró que estos datos hacen referencia al interés de búsqueda sobre un tema, partido político o candidato en el buscador y no deben considerarse como intención de voto. Lo más apropiado para referirse a estas tendencias es hablar del “interés de búsqueda de los argentinos en Google”.

Mayor información y contexto

De cara a las elecciones de octubre, el buscador de Google contará con funciones especiales que permitirán a las personas acceder a información de fuentes oficiales, como la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral.

Por otra parte, desde YouTube se integrarán funcionalidades para acercar información de calidad y mayor contexto a los usuarios: la plataforma contará con paneles sobre la votación y los resultados electorales en tiempo real que redirigirán a fuentes oficiales. También se podrán ver paneles con mayor información sobre los candidatos y se facilitará el acceso a los videos compartidos en sus canales.

Por último, se incorporarán herramientas para destacar las coberturas de los medios de comunicación alrededor de las elecciones, así como las transmisiones en vivo de los momentos más importantes, que se podrán ver en un recuadro destacado en la página de inicio.

Además de estas funcionalidades para elevar voces oficiales y acercar a las personas a información de calidad, la plataforma cuenta con políticas específicas sobre desinformación electoral que son constantemente actualizadas y se aplican a nivel global.

Transparencia en la publicidad política

Para continuar apoyando el proceso electoral desde sus productos, Google presentó este año una política de verificación que rige los anuncios con contenido político, las etiquetas que indican quién pagó por ese anuncio y el Informe de transparencia sobre publicidad política, un reservorio virtual, abierto y gratuito que permite conocer quién está pagando por cada anuncio y cuál es el monto de la inversión.

De esta forma, la compañía destacó que brinda mayor transparencia sobre la publicidad política en sus plataformas, alcanzando más de 36 mil anuncios verificados, al momento.

google3.jpg

Alianzas para combatir la desinformación

Por otra parte, garantizar el acceso a información de calidad que fortalezca el debate, ayude a los candidatos a conectar con los votantes y a las personas a tomar decisiones informadas, también requiere de iniciativas para combatir la desinformación. Con el objetivo de ahondar en el estado de situación, el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San Andrés presentó los resultados preliminares de un trabajo de investigación para Google: “Desinformación en Argentina desde una perspectiva multisectorial”, que recopila testimonios de la academia, el sector privado y el sector público, periodismo y la sociedad civil.

Como resultado, compartió las recomendaciones con más consenso entre los diversos actores. Entre ellas, se encuentran recomendaciones a nivel gubernamental (trabajar en consensos básicos entre sectores, la apertura de datos y transparencia, e intervenciones de alfabetización digital); a nivel institucional (fomentar alianzas multisectoriales, especialmente entre el sector privado y sociedad civil y/o periodística; promover campañas de pre bunking; y trabajar en esquemas de prioridad de desinformación por nivel de impacto público) y, por último, se mencionan recomendaciones para iniciativas concretas (como el etiquetado de contenido engañoso y aporte de información in-app, la no penalización de usuarios, entre otros).

En esa misma línea, Google presentó las iniciativas que lleva adelante junto a diferentes organizaciones y sectores para combatir la desinformación. En primer lugar, la compañía suscribió al Compromiso Ético Digital de la Cámara Nacional Electoral para promover el buen uso de las plataformas digitales en tiempos electorales.

Asimismo, Google renovó su apoyo a Reverso, un proyecto colaborativo y periodístico de Argentina contra la desinformación en períodos electorales, integrado por más de 120 medios de todo el país, entre los que se encuentra el diario La Capital.

Además, junto a Chequeado, desde el año pasado, se está implementando la Red Latinoamericana de formadores de fact-checking, un programa para capacitar periodistas y estudiantes en verificación del discurso y desinformación, que ya alcanzó a más de 320 personas en la Argentina y más de 1000 en toda la región.