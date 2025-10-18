Torneo Clausura: Boca jugó para Central y River jugó para Newell's Boca perdió de local ante Belgrano y no le recortó a Central en la acumulada, como sí lo hizo River, que con su triunfo ante Talleres benefició a Newell's. 18 de octubre 2025 · 22:33hs

FOTOBAIRES Boca perdió con Belgrano y benefició a Central.

Central y Newell’s miraron con especial atención los partidos que involucraron a los dos grandes del fútbol argentino, y la tabla acumulada. Uno, el Canalla, porque piensa en el primer lugar de la tabla acumulada para ir a al final de la Supercopa Internacional y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El otro, el Leproso, porque de golpe empezó a preocuparse por el descenso. Y en ese sentido, a los canallas les vino bárbaro la derrota de Boca ante Belgrano y menos la victoria de River sobre Talleres, celebrada con alivio en el Parque porque la T sigue abajo en la general.

Toda la emoción en La Bombonera pasó antes del partido, con el sentido homenaje al técnico que le dio la última Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo. Pero después en la cancha todo fue un fiasco y el limitado Belgrano le ganó bien 2 a 1.

Belgrano se le puso en un abrir y cerrar de ojos 2 a 0 arriba a los 13’ y 17’ minutos del complemento, por el penal vía VAR de Passerini y el tanto de Leandro Paredes en contra en un tiro libre en que la pelota le dio.

El descuento rápido de Zeballos (66’ no alcanzó). Así, el equipo dirigid por Claudio Ubeda se mantuvo con 50 puntos, a 6 del primero de la general Central, que debe jugar este domingo y el viernes completa los 45’ del empate 0-0 ante Sarmiento en Junín. El Xeneize debe también un partido ante Barracas Central. Hoy está afuera de la Libertadores.

Triunfo de River que le sirvió a uno Mientras, Central no miró con buenos ojos la victoria de River 2 a 0 sobre Talleres en Córdoba, porque los millonarios quedaron segundos en la general con 52 puntos. Gonzalo Montiel a los 27’ y de Maxi Meza a los 64’, los gritos del equipo de Gallardo. Pero sí lo celebró Newell’s, que tiene 30 puntos en la general y Talleres sigue abajo, con 27. Las derrotas de Godoy Cruz (27)el viernes ante Lanús y fundamentalmente la de Aldosivi (24) con Racing lo aliviaron algo.