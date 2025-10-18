La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Análisis: Franco Colapinto, la puesta a punto que favoreció a Pierre Gasly y su ambición de ir por más

Franco Colapinto marca la cancha en Alpine explicando porqué no quedó conforme pese a pasar a Q2 y habla como un piloto que se siente parte de la Fórmula 1.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

18 de octubre 2025 · 20:38hs
El argentino circula con el Alpine por la calle de boxes rumbo a la pista. Franco Colapinto no vivió un sábado cómodo

AP

El argentino circula con el Alpine por la calle de boxes rumbo a la pista. Franco Colapinto no vivió un sábado cómodo, más allá de que pudo pasar a la Q2.

La radio de Stuart Barlow apenas Franco Colapinto cerraba su último intento en la Q1 lo dijo todo. Ahí por radio le pidió disculpas por el set-up elegido. Aún no habia llegado la quita de tiempos a Alex Albon lo hacía pasar a la Q2, lo cual era una muy buena noticia. Pero no estuvo cerca de su compañero de Alpine, Pierre Gasly y eso lo hizo notar en el contacto con la prensa, donde dijo claramente que la configuración usada era la adecuada para el estilo del francés y no para el suyo.

Colapinto marca entonces la cancha. Lo dice. Después de un viernes donde estuvo claramente a la par de Gasly, y luego de sufrir un sprint atípico para un fin de semana de gran premio, esperaba más para la clasificación. Más inclusive que pasar a la Q2, lo cual fue un gran objetivo cumplido para Alpine.

Pero claro, estuvo lejos de Gasly. Casi medio segundo en la Q1 y casi 4 décimas en la Q2. Y eso no lo dejó conforme, aunque larguen juntos este domingo el GP: 14º el francés, 15º el argentino, ambos lejos del resto en ese segundo corte.

Lo que dijo Franco Colapinto

¿Y qué dijo Colapinto? “No me estoy sintiendo cómodo con el auto como en las anteriores carreras. Hicimos cambios después de la práctica libre y no funcionaron. Tratamos de seguir en igual dirección para no cambiar todo de vuelta para la qualy y fue aún peor”.

>>Leer más: Franco Colapinto sufrió la accidentada carrera sprint en Austin, pero pudo terminarla

“Como todavía no entiendo bien el set-up o cómo el auto puede ser más rápido y no solamente lo que más necesito, me está costando. No es que no tuve ritmo, no estuve cómodo como en las anteriores carreras”, dijo. Pero enseguida agregó lo realmente importante que quería decir.

“Para Pierre creo que fue un auto más fácil de manejar, está más acostumbrado y a mí me cuesta ser más consistente, sin cometer errores con un auto difícil de manejar”, agregó.

Y detalló más: “Es un auto muy duro, muy inestable en la entrada, lo ablandamos un montón de mi lado, Pierre va con la suspensión más rígida y a su estilo de manejo le viene bien. Yo preciso un auto más blando, que pueda ser más agresivo y apenas lo ablandás perdés mucha carga aerodinámica. En las curvas rápidas iba bien pero apenas llegó a lo lento perdí toda esa carga y me costó. Espero en la carrera ande mejor, pero lo dudo”. Por supuesto, el Alpine 43 quedó en parque cerrado y no se podrá tocar.

“El año pasado largue 17º e hice puntos, con vuelta rápida. Cuando el auto hace el clic me siento mucho mejor, así que hay que seguir trabajando”, remató, pero sin tanta confianza, más allá de que largará dos puestos adelante de lo que lo hizo el año pasado con el Williams.

La interpretación de las frases del argentino

Traducido todo lo que dijo, a Colapinto le hubiera gustado más una configuración que le permitiera ser más agresivo y dejó claro que todo se hizo en función de los gustos de Gasly.

>>Leer más: Franco Colapinto quedó caliente tras la clasificación del viernes y no habló con la prensa en Austin

En los tiempos se vio esa diferencia este sábado en clasificación. No pasó en la qualy de la sprint del viernes y de hecho en la carrera corta tampoco hubo gran diferencia con dos autos que no se mostraron competitivos, más allá del pinchazo que le provocó Isack Hadjar en la caótica largada y obligó al argentino a parar en boxes. Colapinto terminó 14º y Gasly 10º, lejos de los puntos.

Lo más importante pasó en el formato tradicional de gran premio, en la clasificación, donde Gasly le sacó una pequeña luz que no se veía prácticamente desde antes del parón del verano. Por eso quizás Colapinto explicó lo que explicó, avalado antes por la declaración de su ingeniero de pista en la radio, dándole la razón.

Lo dicho, pasar a la Q2 aunque haya sido por solo 86 milésimas sobre Gabriel Bortoletto, fue para resaltar. Lo mismo tener a los dos Alpine más adelante del último cuarto. Pero en esta carrera particular que disputa Colapinto en relación a Gasly, este pasito atrás no le gustó nada y lo hizo saber.

Como pasó el viernes, donde enojado por quedar a 98 milésimas de Gasly no habló en rueda de prensa sino solo al canal oficial de la Fórmula 1, Colapinto quiere más de lo que le da Alpine hoy. Típico de un piloto que se sienta ya parte y no se conforma. Una ambición indispensable.

A Franco Colapinto no le gustó nada el rendimiento del Alpine en Austin.

Tras la clasificación del viernes, Colaptino quedó enojado y no habló con la prensa

El Alpine redecorado de Franco Colapinto, en la pista de Austin.

Colapinto no pasó el primer corte de la sprint en Austin por 98 milésimas y largará 17°

Franco Colapinto y el casco especial que usará en Austin, México y Brasil, los próximos 3 GP de Fórmula 1.

En el único ensayo libre en Austin, Colapinto terminó adelante de Pierre Gasly

En la previa al GP de Estados Unidos, Franco Colapinto saludó a los fanáticos argentinos.

Franco Colapinto señaló qué le "falta" para continuar en Alpine y recibió el apoyo argentino

