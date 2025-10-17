La Capital | Economía | Bullrich

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No le pedimos plata a la Nación, reclamamos lo que nos deben"

El ministro de Economía, Pablo Olivares, respondió a la funcionaria nacional, que dijo que las provincias "piden plata cada diez minutos" y suben impuestos

17 de octubre 2025 · 11:40hs
Patricia Bullrich dijo que las provincias piden a la Nación plata cada diez minutos.

Foto: Archivo / La Capital.

Patricia Bullrich dijo que las provincias piden a la Nación "plata cada diez minutos".

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a cargar contra las provincias al acusar que “piden plata cada diez minutos” y, puntualmente sobre Santa Fe, al afirmar que “sube impuestos”. Dos cartas sensibles y hasta malintencionadas para el gobierno santafesino, que se encargó de explicar que es al revés: la Casa Rosada le debe millones de la deuda previsional y no aumenta impuestos.

En el streaming Carajo, puntualmente en el programa del Gordo Dan, que reúne a una horda de militantes libertarios que han encabezado la acusación contra Santa Fe de aumentar Ingresos Brutos, Bullrich se refirió a la relación de las provincias con la Nación.

“Las provincias le piden cada diez minutos plata al Estado nacional. Que pongan voluntad para achicar el Estado, que cada vez es más grande”, disparó.

El ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, le contestó en Todos en La Ocho, por LT8: “De esos diez minutos que habla la ministra, nueve estamos prestando servicios y haciendo obras que el Estado nacional no hace. Y el otro minuto reclamando lo que nos deben ellos a nosotros”.

Repuesta a Bullrich

Olivares se refierió a la deuda histórica desde que Santa Fe y otras provincias no traspasaron sus Cajas de Jubilaciones a la Nación y cedieron recursos para financiar la Ansés.

La Nación se comprometió a que las pérdidas se las daría en saldo fiscal de las Cajas. En un momento se cortó y terminó judicializándose. Javier Milei también cortó la transferencia mensual.

olivares 2.jpeg
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, le respondió a Bullrich.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, le respondió a Bullrich.

“Santa Fe no pide plata, solicita que le paguen lo que le deben. Es muy distinto. La Nación tiene una deuda, no vamos todos los meses porque no nos alcanza y pedimos que nos ayuden. Vamos a reclamar lo que les corresponde a todos los santafesinos de lo que el Estado nacional no ha cumplido. Además, hacemos un reclamo de la producción por las retenciones, que les dejen de sacar a los productores para incentivar la producción”, añadió.

Más y menos impuestos

Pero además, Bullrich volvió con que los estados subnacionales incrementan impuestos y puso a Santa Fe como ejemplo.

“Para lograr tener impuestos más competitivos, que cada vez aumentan más impuestos. Bajan los impuestos nacionales, aumentan los impuestos en Santa Fe. No es así, si uno quiere ser federal, tiene que ser federal para los dos lados", resaltó.

Olivares retrucó: “La afirmación es falsa. Un ticket de compra por 10 mil pesos, tiene $ 1800 que son impuestos nacionales y solo $ 200 provinciales. Esos impuestos los cobraba el exministro de Economía Sergio Massa, y los siguen cobrando".

"Con esos 200 pesos, el alojamiento, la comida y hasta la cobertura de salud de las fuerzas federales cubre Santa Fe. La educación de los chicos santafesinos cubre la provincia, al igual que el sistema de salud, que no deja de atender gente. Todo eso con $ 200 pesos, cuesta encontrar a dónde van destinados esos $ 1.800”, completó.

El gobernador Maximiliano Pullaro, fue más contundente: “Ningún impuesto se aumentó en la provincia de Santa Fe. Al contrario, se bajaron muchos impuestos".

Además, habló sobre Ingresos Brutos, que es la acusación recurrente: "En Santa Fe, al campo le cobramos 0 por ciento y, a la industria, prácticamente 0,8 %. Lo que invertimos es superior a lo que recaudamos".

También el gobernador cordobés, Martín Llaryora, levantó el guante de Bullrich y habló por su provincia y por Santa Fe.

"No es el caso de Córdoba ni Santa Fe. Los cordobeses ponemos más plata en el país que la Argentina le aporta a Córdoba, no solo en impuestos. Miren las retenciones: Córdoba puso 3.500 millones, desde el inicio del impuesto más de 40 mil millones", graficó.

En esa línea, sentenció: "¿Saben lo que sería Córdoba sin retenciones? La mayoría de los impuestos lo pagan la producción, actividades comerciales. Es un error garrafal. Córdoba y Santa Fe, lo digo por Maxi, también ponen mucho más de lo que reciben".

