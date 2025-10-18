La Capital | Rugby | Rugby

Rugby: Aunque le costó, GER se quedó con el último boleto a las semifinales del Regional del Litoral

Venció a Old Resian 25-5 en un partido que no será recordado por ser de un rugby de alto vuelo. En semi enfrentará a Jockey Club Rosario.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

18 de octubre 2025 · 21:31hs
A GER le costó encontrar los caminos en un partido que se presentó complicado

A GER le costó encontrar los caminos en un partido que se presentó complicado, pero finalmente logró el objetivo y se convirtió en el cuarto semifinalista del TRL.

Jockey Club Rosario fue el primero. Después, Estudiantes y Duendes. Este sábado el último boleto a las semifinales del Regional del Litoral de rugby quedó en manos de GER, que accedió a selecto grupo de los que pelearán por la Copa Banco Macro tras superar a Old Resian en el Grantfield por 25-5 en el marco de la 18ª fecha del Top 9.

Dada así las cosas, el mens sana enfrentará en esa instancia el próximo 1 de noviembre a los verdiblancos, que se cortaron primeros hace varias semanas.

El mens sana evitó de esta manera cualquier sobresalto ya que si no lograba sumar un punto y Santa Fe Rugby ganaba con bonus (como lo hizo al superar de visitante a Paraná Rowing 55-36) se quedaba con las manos vacías ya que los santafesinos lo hubiesen alcanzado en las posiciones y en caso de empate, se quedabn con la clasificación ya que tenía una mayor cantidad de tantos en los partidos disputados entre sí en los que ganaron uno y uno.

Rugby ausente

No le resultó fácil, de hecho se fue al descanso ganando apenas 5-0 con un try conseguido en el minuto 39. El primer tiempo fue lisa y llanamente olvidable para ambos conjuntos, pero la reinvidicación llegó en el complemento. En ese parcial, el mens sana jugó más suelto, estuvo más incisivo y así pudo terminar de cerrar un partido que se le presentó complicado.

A Old Resian le quedó el consuelo de que terminó en el sexto lugar, el que le aseguró un lugar en el Torneo del Interior A en 2026.

En otro partido que acaparó la atención fue el que protagonizaron en el parque Urquiza entrerriano, Estudiantes y Duendes, quienes por ese capricho del destino volverán a cruzarse en la siguiente ronda. Este sábado el albinegro se quedó con la victoria al imponerse 29-19.

En el restante partido del Top 9 Jockey Club Venado Tuerto, cayó en su cancha ante Crai 29-24 y finalizó último en las posición por lo que deberá afrontar la revalida ante el equipo que termine en el segundo lugar en el torneo de Segunda División.

Jockey Club Rosario, tuvo fecha libre.

Con estos resultados y tras la finalización de la fase clasificatoria, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Jockey Club Rosario, 69 puntos; 2) Estudiantes, 61; 3) Duendes, 52; 4) GER, 51; 5) Santa Fe Rugby, 47; 6) Old Resian, 36; 7) Rowing, 32; 8) Crai, 29 y 9) Jockey Club Venado Tuerto, 7.

Segunda División del TRL

La 18ª fecha del torneo de Segunda División no ofreció mayores sorpresas. Los Caranchos venció a Provincial 33-27 y finalizó en el tercer lugar de las posiciones, por lo que enfrentará en una de las semifinales (aún resta definir la fecha) a Tilcara, que este sábado venció a Gimnasia de Pergamino 41-29 y terminó segundo.

Alma Juniors, en tanto, superó a Logaritmo 33-25 y se adueñó del cuarto lugar, razón por la cual se medirá en la semifinal con Universitario de Rosario, que si bien este sábado no jugo por tener fecha libre, finalizó al tope de la tabla de posiciones.

En el restante partido, Universitario de Santa Fe vapuleó a Círculo Rafaelino 50-19.

Posiciones: 1) Universitario de Rosario, 76; 2) Tilcara, 59; 3) Los Caranchos, 52; 4) Alma Junior, 51; 5) Círculo Rafaelino, 30; 6) Provincial, 31; 7) Universitario de Santa Fe, 29; 8) Logaritmo, 26 y 9) Gimnasia de Pergamino, 23.

Rugby: Aunque le costó, GER se quedó con el último boleto a las semifinales del Regional del Litoral

Por Pablo Mihal
Rugby: Aunque le costó, GER se quedó con el último boleto a las semifinales del Regional del Litoral

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez
El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez

