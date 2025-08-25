La Capital | Política | elecciones

Elecciones 2025: definieron el orden de los partidos en la Boleta Única de Papel en Santa Fe

El 26 de octubre se vota por primera vez con boleta única para cargos nacionales. Son 16 listas en competencia por nueve bancas en Diputados

25 de agosto 2025 · 15:32hs
La Justicia Electoral sorteó el orden de aparición de los partidos en la Boleta Única de Papel

La Justicia Electoral sorteó el orden de aparición de los partidos en la Boleta Única de Papel, que debuta en las elecciones nacionales.

En el marco de las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, este sábado se realizó el sorteo que definió el orden de aparición de los partidos y frentes políticos en la Boleta Única de Papel (BUP), el nuevo sistema de votación que debutará a nivel nacional.

Del proceso participaron los apoderados de las 16 listas que competirán por las nueve bancas que Santa Fe renueva en la Cámara de Diputados de la Nación. La próxima instancia será el 1 de septiembre, cuando la Justicia Electoral oficialice el diseño final de la boleta, con símbolos partidarios, denominaciones de los frentes y fotografías de los candidatos titulares.

El orden en la boleta única

El sorteo determinó el siguiente orden de aparición en la Boleta Única:

  • Partido Autonomista

  • Igualdad y Participación

  • Republicanos Unidos

  • Provincias Unidas

  • Coalición Cívica – ARI

  • Fuerza Patria

  • Política Obrera

  • Nuevas Ideas

  • La Libertad Avanza

  • Defendamos Santa Fe

  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores

  • Movimiento Independiente Renovador

  • Compromiso Federal

  • Partido FE

  • Avanza Libertad (*)

  • Frente Amplio por la Soberanía

Entre todas las alianzas, tres concentran la mayor atención: La Libertad Avanza, espacio del presidente Javier Milei; Provincias Unidas, el frente que reúne a varios gobernadores, incluido el santafesino Maximiliano Pullaro; y Fuerza Patria, que nuclea a distintos sectores del peronismo.

>> Leer más: Elecciones: quiénes encabezan las 16 listas que se anotaron en Santa Fe

Debuta la boleta única

Las elecciones legislativas nacionales tendrán una novedad histórica: será la primera vez que se utilice la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplaza a las tradicionales boletas sábana.

La BUP concentra toda la oferta electoral en una sola papeleta, dividida en filas horizontales por cada categoría electiva y columnas verticales por agrupación política. Los votantes deberán marcar su opción en el casillero correspondiente al partido y candidato elegido.

El nuevo instrumento fue establecido por la ley 27.781, sancionada el 1 de octubre de 2024, que modificó el Código Electoral Nacional y fijó la aplicación del sistema para la elección de cargos nacionales.

Los candidatos

En Provincias Unidas no hubo misterio. El frente encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro anunció ya en la inscripción de alianzas el orden de la lista.

Primera, Gisela Scaglia, vicegobernadora de la provincia del PRO. Segundo, el socialista Pablo Farías, exministro de Gobierno de Miguel Lifschitz, expresidente de la Cámara de Diputados, jefe del bloque de Unidos en la Cámara baja y convencional constituyente. Tercera, la diputada nacional Melina Giorgi, radical y del espacio de Pullaro.

Luego se ubican referentes de otros partidos del oficialismo santafesino: Rogelio Biazzi (Elijo Creer, javkinismo), Natalia Corona (PDP), Fabián Peralta (GEN), Nadia Doria (UNO), Jorge Paladini (Hacemos) y Betina Florito (Encuentro Republicano Federal).

>> Leer más: Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

Por su lado, el peronismo llegó al filo en un escenario de virtual ruptura pero al caer la tarde logró enhebrar un esquema de unidad casi completa, con una sorpresa.

Es que la concejala rosarina Caren Tepp (Ciudad Futura) irá en el primer lugar de la lista. La secundará Agustín Rossi, un histórico del kirchnerismo: fue jefe del bloque del Frente para la Victoria y de Unidad Ciudadana, ministro de Defensa, jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente.

Candidatos Santa Fe 18.8.25 web
Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Caren Tepp (Fuerza Patria) y Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza), al frente de los tres principales espacios que competirán en las elecciones de octubre.

Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Caren Tepp (Fuerza Patria) y Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza), al frente de los tres principales espacios que competirán en las elecciones de octubre.

En tercer lugar irá Alejandrina Borgatta, concejala de La Cámpora de Villa Constitución y el cuarto puesto es para el exdiputado provincial Oscar Cachi Martínez, del Frente Renovador.

Más abajo aparecen la concejala rosarina Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), el intendente de Pérez, Pablo Corsalini (Vamos), la exconcejala rosarina Silvana Teisa (vinculada a la UOM y al sector del senador nacional y constituyente Marcelo Lewandowski), Roque Ojeda (del gremio de la Sanidad) y Evelyn Roa (Principios y Valores, el partido de Guillermo Moreno).

>> Leer más: El peronismo se corrió del purismo (de nuevo) y abraza nuevos tiempos

En La Libertad Avanza al final el primer lugar de la lista lo ocupará Agustín Pellegrini. Es uno de los principales hombres de confianza de la diputada nacional Romina Diez, amiga personal de los hermanos Milei y presidenta del partido en la provincia.

Lo acompañan la titular de la Región Centro de la Anses, Yamile Tomassoni, y Juan Pablo Montegro, quien cumple la misma función en la Región Litoral en el organismo encargado de la seguridad social.

En el cuarto puesto aparece Valentina Ravera, de la juventud libertaria, y en el quinto un representante del PRO bullrichista: Germán Pugnaloni, director nacional de Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad. La lista se completa con Ludmila Radolovich, Matias Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.

En principio desde más atrás, también compiten por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación el diputado provincial Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), la exdiputada provincial Agustina Donnet (Igualdad, el espacio de Rubén Giustiniani), el docente y militante de Amsafe Franco Casasola (Frente de Izquierda), el diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Compromiso Federal) y el abogado Eugenio Malaponte (Coalición Cívica).

Completan la oferta electoral César Rojas (Movimiento al Socialismo), Marilín Gómez (Política Obrera), Juan Carlos Blanco (Movimiento Independiente Renovador), Pamela Perino (Partido Fe), Eze Torres (Nuevas Ideas), Raimar Ataide Da Costa (Partido Autonomista), José Gaspar Lattuca (Defendamos Santa Fe) y Luciano Rossi (Republicanos Unidos).

Este año Santa Fe renueva nueve bancas en la Cámara de Diputados. Vence el mandato de los peronistas Roberto Mirabella, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli, Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina, del PRO; los radicales Mario Barletta y Melina Giorgi; la socialista Mónica Fein y Gabriel Chumpitaz, que rompió con el macrismo y armó el bloque Futuro y Libertad.

