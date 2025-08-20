Elecciones 2025 en Santa Fe: confirmaron cuándo cobran las autoridades de mesa

La Ciudad
Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas
LA REGION
Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
Policiales
Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas
La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad
Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad
Política
Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y discapacidad
La Región
Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Ciudad
Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Región
San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora
Política
El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Ovación
Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante
Ovación
Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió
Información General
Los expertos dieron su veredicto: el "mejor alfajor del mundo" es chubutense
Policiales
Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario
Información General
El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos
Economía
El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Información General
Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas
La Ciudad
El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada
La Ciudad
La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
Política
Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa