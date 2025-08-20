La Capital | Política | autoridades de mesa

Elecciones 2025 en Santa Fe: confirmaron cuándo cobran las autoridades de mesa

El gobierno de Santa Fe difundió el cronograma con las fechas de pago para jefes y asistentes de los comicios del 29 de junio

20 de agosto 2025 · 11:44hs
Las autoridades de mesa fueron designadas después de las Paso.

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

Las autoridades de mesa fueron designadas después de las Paso.

Después de casi dos meses, las autoridades de mesa de las últimas elecciones en Santa Fe podrán cobrar por su trabajo. Tal como habían adelantado fuentes oficiales, este jueves empieza el pago a quienes trabajaron en la votación del 29 de junio para renovar cargos de municipios y comunas.

La demora en el anuncio del cronograma después de los comicios generales empezó a generar dudas y reclamos a principios de agosto. Finalmente, el gobierno definió un plazo de dos semanas para retirar el dinero en efectivo en el caso de aquellas personas que no reciban transferencias bancarias.

La Secretaría Electoral de la provincia confirmó que 28.679 autoridades cobrarán por los servicios prestados después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) del 13 de abril. Dos tercios del total eligieron el depósito en cuenta para la retribución económica.

¿Hasta cuándo pueden cobrar las autoridades de mesa?

Según fuentes oficiales, el pago en efectivo está disponible hasta el viernes 5 de septiembre. Para realizar el trámite hay que concurrir con el DNI a cualquier local de Santa Fe Servicios desde el 21 de agosto.

En total, 9.768 personas deben acceder a la remuneración de manera presencial. Otras 28.679 directamente recibirán el dinero en cajas de ahorro del Nuevo Banco de Santa Fe.

>> Leer más: Elecciones 2025: quienes se anoten para autoridades de mesa cobrarán 70 mil pesos

El reclamo de las autoridades empezó a crecer algunas semanas porque el pago tardó mucho más que en las Paso. La votación anterior a las generales también definió la lista de convencionales para la reforma de la Constitución de Santa Fe, un proceso que está en marcha desde hace más de un mes. Quienes trabajaron durante las primarias tardaron 30 días en cobrar. En esta oportunidad, el trámite tardó casi el doble en resolverse.

¿Cuánto cobran las autoridades de mesa?

La retribución económica dispuesta por la Secretaría Electoral incluye asistencia, refrigerio y capacitación previa a los comicios. Además de la fecha de pago, fuentes oficiales recordaron que la remuneración se divide de acuerdo a las siguientes categorías:

  • Jefe departamental: $ 70.000
  • Jefe de fracción: $ 60.000
  • Jefe de local: $ 85.000
  • Autoridad de mesa y asistentes de escrutinio: $ 70.000
  • Asistente escolar: $ 50.000

La lista completa de beneficiarios puede consultarse en la página oficial del organismo. Desde allí también se puede acceder al formulario para reclamos por cualquier tipo de inconveniente.

Noticias relacionadas
El gobierno de Javier Milei sufrió en el terreno legislativo la semana más difícil desde el naufragio de la primera versión de la ley Bases. 

Habrá protestas contra Milei cuando llegue a la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que se evalúa un aumento de partidas para Discapacidad.

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto

La comisión de Régimen Municipal se calentó.

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

En la oposición confían en voltear este miércoles el veto a la ley de discapacidad y al aumento a jubilados. 

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Ver comentarios

Las más leídas

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Lo último

Dos rosarinos campeones del mundo con la selección se enfrentan en un partido decisivo

Dos rosarinos campeones del mundo con la selección se enfrentan en un partido decisivo

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Las mujeres tenían aproximadamente 70 años. Estaban golpeadas y fueron halladas en distintos ambientes del lugar. Familiares dijeron que en el inmueble no faltaban objetos de importancia.
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua
Policiales

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Crudo pronóstico de un influencer libertario sobre la economía: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Crudo pronóstico de un influencer libertario sobre la economía: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Ovación
Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico
OVACIÓN

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newells y un clásico emblemático para Central

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

Julio César Chávez Jr. fue extraditado y llevado a una prisión de máxima seguridad

Julio César Chávez Jr. fue extraditado y llevado a una prisión de máxima seguridad

Policiales
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

La Ciudad
Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior
La Ciudad

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas
La Ciudad

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad
Política

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Región

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora
La Región

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Política

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Por Luis Castro
Ovación

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Los expertos dieron su veredicto: el mejor alfajor del mundo es chubutense
Información General

Los expertos dieron su veredicto: el "mejor alfajor del mundo" es chubutense

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario
Policiales

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos
Información General

El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas
Información General

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada
La Ciudad

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
La Ciudad

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa
Política

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa