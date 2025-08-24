Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

La modelo era oriunda de Venado Tuerto y fue consagrada en el certamen de belleza internacional en 1962

La única argentina coronada como Miss Universo murió este miércoles a los 87 años. Se trata de Norma Beatríz Nolan, nacida en Venado Tuerto en 1938 y ganadora del certamen de belleza internacional de 1962.

Norma murió en Miami, la ciudad que eligió para vivir durante varias décadas. Sin embargo, nunca perdió los lazos con su vida en Santa Fe. Dos veces por año, viajaba a Venado Tuerto para visitar su ciudad natal.

Por supuesto que el triunfo de Norma en Miss Universo 1962 conmovió a todos los santafesinos de entonces. Sin embargo, no fue del todo una sorpresa: un parde semanas antes, la modelo ya había sido consagrada como Miss Argentina , cuando se impuso ante candidatas como Zulma Faid, quien después fue una estrella del espectáculo nacional.

El triunfo en el gran certamen fue el 14 de julio de 1962 en el Miami Beach Auditorium de dicha ciudad estadounidense. Con 24 años y ante siete mil personas, la venadense fue coronada, logrando ser, hasta la actualidad, la única argentina en convertirse en Miss Universo.

Norma fue elegida entre 51 candidatas, representantes cada una de ellas de distintos países de todo el mundo. El jurado, compuesto por nueve integrantes, no dudó y coronó a la santafesina, quien después de aquel triunfo se convirtió en una modelo y actriz publicitaria reconocida.

Por supuesto que en Argentina, pero sobre todo en su tierra natal santafesina, fue recibida como una celebridad. Y eso no es todo: después de su consagración el nombre Norma Beatríz se popularizó y la Miss Universo argentina inspiró a muchas madres a llamar así a sus hijas. Según datos oficiales, para 1963 hubo 6.420 personas que se registraron como Norma Beatríz, número que contrastaba con las 1.052 mujeres que fueron denominadas de esa manera en 1961. Sin duda, fue un boom y la coronación de la modelo tuvo mucho que ver.

Después de entregar la corona, mantuvo una agenda internacional: campañas y producciones en distintos países, sobre todo en Inglaterra, junto a la también argentina Norma Cappagli, distinguida Miss Mundo dos años antes en Londres.

Pero con el tiempo, se casó en 1966 y fue madre de Zita Norma Zanotti. Participó como jurado en Miss Universo 1969, pero pronto el modelaje quedó atrás. Dejó el mundo del modelaje y la publicidad y poco se supo de su vida privada posteriormente.

El comunicado de su fallecimiento

“La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que fueron tocados por la vida de Miss Universo 1962, Norma Nolan”escribieron desde la entidad. Además incluyeron imágenes de su victoria y un recuerdo con las palabras que ella pronunció al finalizar el evento: “Un saludo cariñoso para todos los argentinos y para todos los americanos”.

“Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado”, concluye la publicación.