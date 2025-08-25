La Capital | Ovación | Fútbol femenino

Fútbol Femenino de AFA: Central ganó tres puntos que le sirven para las dos tablas

Las chicas vencieron 1 a 0 como locales a San Lorenzo y lideran su zona, pero tienen que pensar en salvar la categoría.

Carlos Durhand

25 de agosto 2025 · 17:07hs
Central logró en el fútbol femenino su primer éxito en el segundo torneo del año.

En la mañana de este lunes, el equipo de fútbol femenino de Rosario Central logró tres puntos muy importantes al ganarle 1 a 0 a San Lorenzo, en el predio que los canallas tienen en Cristalería, en el marco de la 3ª fecha del segundo torneo del año de AFA.

El único tanto del equipo que dirige Maximiliano Blanco fue convertido por Malen Fontao. La defensora, cuando se jugaban 28 minutos del primer tiempo, luego de un tiro libre de Victoria Sosa desde el sector derecho, aprovechó una pifia en la definición de su compañera Nadia Fernández y con un tremendo derechazo batió a la arquera visitante.

Fueron tres puntos muy importantes para el elenco del Chueco, quien parece de a poco encarrilar el barco. Ya que las canallas lograron su primer triunfo en este Clausura 2025 y están invictas en la segunda parte del torneo.

Debutaron con un empate como local ante Gimnasia de La Plata 1 a 1 (gol de Nadia Fernández) y en su segunda presentación igualaron como visitante 1 a 1 ante River (tanto de Analía Alarcón).

Estos cinco puntos lo posicionan a Central en lo más alto de la tabla de su zona junto a River. Pero los canallas tienen que pensar primero en la tabla de abajo, ya que hicieron un pésimo torneo Apertura donde finalizaron en el último puesto con solamente cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y 14 derrotas.

Formación de Central

Central salió a la cancha con: Carolina Sailer; Malen Fontao, Scarlett Moreno (51’ Martina Clerc), Lara Bufarini (65’ Daiana Gómez) y María Martínez Vecca; Victoria Sosa, Mercedes Avero y Giovanna Fernández; Guadalupe Luna, Nadia Fernández (85’ Valentina Maldován) y Analía Alarcón (65’ Paula Salguero).

En la cuarta fecha, las auriazules serán visitantes de Racing en día y horario a confirmar.

