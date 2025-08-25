Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

El esquema preferido de Cristian Fabbiani fracasó en ataque porque Montero y Martino no cumplieron por completo con el rol de los laterales-volantes

Ángelo Martino cubre la pelota ante Emanuel Coronel. El futbolista de Newell’s se dedicó a defender, sin proyectarse.

La mayoría de los partidos de Newell’s bajo la conducción de Cristian Fabbiani fue con una línea de cinco. Con laterales-volantes cumpliendo la doble función que requiere el puesto: desdoblarse en defensa y ataque. Este último rol jamás lo cumplieron en el Gigante.

Es evidente que la orden fue clara. Alejo Montero y Ángelo Martino debían dedicarse a la marca. No más. En consecuencia, la Lepra atacó con pocos futbolistas y no generó nada. Y perdió con Central por 1 a 0

Montero tenía que ocuparse de encimar a Jaminton Campaz. Martino, por la otra banda a Di María. Ninguno debía atreverse a cruzar la línea media. El campo de Central era zona prohibida. No vaya a ser que ante alguna pérdida, con Newell’s avanzando, se le liberen espacios al rival en terreno propio. Una idea muy mezquina porque la visita quedaba para atacar con pocos futbolistas.

Newell’s atentó contra sí mismo. La presencia de carrileros es justamente para permitirle al equipo tener juego por afuera, que los mismos lleguen por sorpresa y que acompañen en ofensiva.

Ángelo Martino no atacó, justo lo que mejor hace

Así jugó la Lepra en anteriores partidos. Así lo hizo Martino, cuya principal virtud es precisamente cuando pasa al ataque. Con determinación y velocidad. Para el clásico, se limitó lo que mejor cumple.

Montero, con menos atributos para el traslado que su compañero, también venía cumpliendo con la tarea de todo carrilero. Hasta el sábado, cuando Fabbiani le dio la orden de no subir.

En el clásico, Newell’s se quedó sin una variante de ataque indispensable con este sistema táctico. Así fue que redujo la chance de avanzar con pelota al pie y de asociarse. Apeló a los envíos largos y por arriba hacia Cocoliso González. Un recurso muy poco provechoso de tan repetitivo y anunciado.

La Lepra quedó desparramada en ofensiva, lejos unos de otros, con los laterales volantes mirando todo desde larga distancia. Quedó de manifiesto en uno de los pocos avances de la visita en la segunda etapa.

Una jugada testigo de la misión que se le asignó

Lejos de la jugada, Martino se aproximó cerca de la mitad de cancha. Ni bien observó que sus compañeros la perdían, salió raudamente hacia atrás para ocupar su zona, si bien no existía chance de que la pelota llegase a ese sector. Era la obsesión para defender con la que salió a jugar.

Montero y Martino tuvieron un desempeño discreto en defensa, que es en lo único que se los puede juzgar. Porque de atacar, ni hablar.

El viernes, Newell's recibirá a Barracas Central. Si se mantiene la línea de cinco o se cambia por una de cuatro, ya sea según el sistema presente laterales-volante o marcadores de punta, se supone que estos jugarán con mayores libertades. Lo opuesto al clásico.