La Capital | Ovación | Newell's

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

El esquema preferido de Cristian Fabbiani fracasó en ataque porque Montero y Martino no cumplieron por completo con el rol de los laterales-volantes

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

25 de agosto 2025 · 06:10hs
Ángelo Martino cubre la pelota ante Emanuel Coronel. El futbolista de Newell’s se dedicó a defender

Virginia Benedetto / La Capital

Ángelo Martino cubre la pelota ante Emanuel Coronel. El futbolista de Newell’s se dedicó a defender, sin proyectarse.

La mayoría de los partidos de Newell’s bajo la conducción de Cristian Fabbiani fue con una línea de cinco. Con laterales-volantes cumpliendo la doble función que requiere el puesto: desdoblarse en defensa y ataque. Este último rol jamás lo cumplieron en el Gigante.

Es evidente que la orden fue clara. Alejo Montero y Ángelo Martino debían dedicarse a la marca. No más. En consecuencia, la Lepra atacó con pocos futbolistas y no generó nada. Y perdió con Central por 1 a 0

Montero tenía que ocuparse de encimar a Jaminton Campaz. Martino, por la otra banda a Di María. Ninguno debía atreverse a cruzar la línea media. El campo de Central era zona prohibida. No vaya a ser que ante alguna pérdida, con Newell’s avanzando, se le liberen espacios al rival en terreno propio. Una idea muy mezquina porque la visita quedaba para atacar con pocos futbolistas.

Newell’s atentó contra sí mismo. La presencia de carrileros es justamente para permitirle al equipo tener juego por afuera, que los mismos lleguen por sorpresa y que acompañen en ofensiva.

>> Leer más: El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central en el clásico

Ángelo Martino no atacó, justo lo que mejor hace

Así jugó la Lepra en anteriores partidos. Así lo hizo Martino, cuya principal virtud es precisamente cuando pasa al ataque. Con determinación y velocidad. Para el clásico, se limitó lo que mejor cumple.

Montero, con menos atributos para el traslado que su compañero, también venía cumpliendo con la tarea de todo carrilero. Hasta el sábado, cuando Fabbiani le dio la orden de no subir.

>> Leer más: Una mirada del clásico de Newell's: la pelota parada fue otra vez su gran karma

En el clásico, Newell’s se quedó sin una variante de ataque indispensable con este sistema táctico. Así fue que redujo la chance de avanzar con pelota al pie y de asociarse. Apeló a los envíos largos y por arriba hacia Cocoliso González. Un recurso muy poco provechoso de tan repetitivo y anunciado.

La Lepra quedó desparramada en ofensiva, lejos unos de otros, con los laterales volantes mirando todo desde larga distancia. Quedó de manifiesto en uno de los pocos avances de la visita en la segunda etapa.

Una jugada testigo de la misión que se le asignó

Lejos de la jugada, Martino se aproximó cerca de la mitad de cancha. Ni bien observó que sus compañeros la perdían, salió raudamente hacia atrás para ocupar su zona, si bien no existía chance de que la pelota llegase a ese sector. Era la obsesión para defender con la que salió a jugar.

Montero y Martino tuvieron un desempeño discreto en defensa, que es en lo único que se los puede juzgar. Porque de atacar, ni hablar.

El viernes, Newell's recibirá a Barracas Central. Si se mantiene la línea de cinco o se cambia por una de cuatro, ya sea según el sistema presente laterales-volante o marcadores de punta, se supone que estos jugarán con mayores libertades. Lo opuesto al clásico.

Noticias relacionadas
Newells venció en el fútbol femenino a SAT por 4 a 1 tras ir perdiendo 1 a 0.

Newell's demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Crucero del Norte perdió con Ben Hur de Rafaela y descendió a su liga de origen. El equipo misionero llegó a enfrentar en primera a Central y Newells.

Un equipo que jugó contra Central y Newell's en primera se fue al descenso y volverá a su liga regional

Ángel Di María festeja el quinto clásico consecutivo que Central le ganó a Newells.

La particular racha que Central solo pudo lograr frente a Newell's tras volver a primera 

Herrera salta con Módica. En Newells hay cierto desconcierto en la gestión del plantel. 

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Ver comentarios

Las más leídas

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Lo último

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Duro comunicado de Cáritas contra Israel: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación

Duro comunicado de Cáritas contra Israel: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) reveló que el derrumbe fue generalizado en todos los servicios públicos. El de transporte de pasajeros descendió un 9,6 por ciento interanual

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla
La Ciudad

Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital provincial de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital provincial de Santa Fe

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Ovación
La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El duro desafío que le espera a un ex-Newells en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

El duro desafío que le espera a un ex-Newell's en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

Newells demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Newell's demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla
La Ciudad

Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la reforma constitucional

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la reforma constitucional

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas y huyeron con el botín
La Región

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas y huyeron con el botín

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia con sus propias manos
La Ciudad

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición
Policiales

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados