El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima

La semana promete máximas casi primaverales, que el viernes podrían trepar hasta 24º

24 de agosto 2025 · 23:24hs
Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 21º y cielo despejado, en una semana con marcas casi primaverales que el viernes podrían trepar hasta 24º, aunque en los próximos días las mínimas apenas si superarían los 10º.

La madrugada del lunes llega con viento moderado del noroeste cambiando al norte, un registro de 7º y cielo despejado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 9º. Para la tarde anticipan que seguiría despejado, con una máxima de 21º descendiendo a 12º en la noche.

El martes continuaría despejado, con una leve suba en la máxima, que rondaría los 22º, y una notoria mejora en la mínima, que no bajaría de 11º.

Para el miércoles anticipan cielo algo nublado y una temperatura entre 20º y 9º.

El jueves estaría ligeramente nublado, con una máxima de 19º y una mínima de 10º.

Las previsiones para el viernes son de cielo mayormente nublado pero con una máxima que podría trepar hasta los 24º, y una mínima de 11º.

El sábado podría haber tormentas aisladas que impactarían en la temperatura máxima, que bajaría hasta los 16º, pero habría un aumento de la mínima que podría llevarla hasta los 15º.

