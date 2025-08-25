La Capital | Ovación | Newell's

El duro desafío que le espera a un ex-Newell's en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

Estaba sin trabajo y lo contrató un equipo con historia que tiene que luchar para salvarse del descenso en el Brasileirao

25 de agosto 2025 · 18:29hs
El Santos viene de perder 2 a 0 ante Bahía y Juan Pablo Vojvoda tendrá el duro desafío de hacerse cargo. El objetivo del ex-Newells será salvarlo del descenso. 

El Santos viene de perder 2 a 0 ante Bahía y Juan Pablo Vojvoda tendrá el duro desafío de hacerse cargo. El objetivo del ex-Newell's será salvarlo del descenso. 

Un entrenador argentino que inició su carrera como tal en Newell's, donde también jugó, debutará el domingo al mando de su nuevo equipo en el Brasileirao, un campeonato que conoce bien. Se trata de Juan Pablo Vojvoda, quien desde hace unos días es el nuevo director técnico del Santos.

Que el campeonato brasileño es uno de los más competitivos del mundo casi no ofrece dudas, no solo porque tiene grandes equipos sino porque se disputa todos contra todos, a dos ruedas, a la vieja manera del fútbol argentino. Y este año, el Brasileirao ofrece más atractivos que nunca.

En ese fútbol, donde juegan equipos como Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians y San Pablo, entre otros grandes equipos, se destaca desde hace tiempo Vojvoda.

El técnico, que inició su carrera como tal en Newell's, es ídolo en Fortaleza, un club de segunda línea en Brasil al que dirigió durante más de tres temporadas y donde obtuvo varios títulos, además de clasificar dos veces al equipo a la Copa Libertadores.

Pero este año Fortaleza empezó mal, encadenó nueve derrotas al hilo y los directivos tuvieron que despedirlo, a pesar del cariño y el respeto que le tienen en Fortaleza. Cuando se quedó sin trabajo, Vojvoda volvió al país y decidió que no buscaría nuevo empleo hasta el año que viene.

Leer más: El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central en el clásico

Juan Pablo Vojvoda en el Santos

Pero hace unos días apareció en su vida una oferta laboral que le resultó irresistible: el club que le propuso contratarlo fue nada menos que el Santos, uno de los más ganadores en la historia del fútbol brasileño a nivel sudamericano. Y Vojvoda no pudo resistirse.

Santos y el entrenador cordobés se pusieron rápidamente de acuerdo. El club lo anunció el viernes pasado como su nuevo entrenador y quedó establecido que, por la proximidad del partido, no debutaría el domingo ante Bahía en El Salvador.

Vojvoda llegó el sábado a Brasil, el domingo estuvo en el estadio donde jugó su nuevo equipo y lo vio perder por 2 a 0 ante Bahía. Fue la derrota número 11 del Santos en 20 partidos (tiene seis victorias y tres empates). Acumula 21 puntos, apenas dos más que el último de los equipos que hoy se irían al descenso (Vitória).

Leer más: Uno de los técnicos argentinos más exitosos renunció al equipo donde acaba de asumir por los malos resultados

La amenaza del descenso

Claramente, la campaña es una amenaza para el futuro del Santos, que volvió a la serie A del Brasileirao este año y si no repunta podría volver a caer al final de la temporada. Salvarlo de ese escenario será el gran objetivo de Vojvoda y para eso lo contrataron.

El desafío empezará este domingo, cuando el equipo que cuenta entre sus filas a Neymar reciba en su estadio de Vila Belmiro a Fluminense, que ya sabe lo que es ganar la Copa Libertadores y que este año llegó lejos en el primer Mundial de Clubes: fue semifinalista y perdió contra el Chelsea, el equipo que luego ganaría ese campeonato.

Entre los retos inmediatos que afronta Vojvoda están encontrar una solución a los problemas defensivos, recuperar la confianza de los jugadores y del plantel y definir el rol de Neymar en la cancha.

Noticias relacionadas
Crucero del Norte perdió con Ben Hur de Rafaela y descendió a su liga de origen. El equipo misionero llegó a enfrentar en primera a Central y Newells.

Un equipo que jugó contra Central y Newell's en primera se fue al descenso y volverá a su liga regional

Ángel Di María festeja el quinto clásico consecutivo que Central le ganó a Newells.

La particular racha que Central solo pudo lograr frente a Newell's tras volver a primera 

Herrera salta con Módica. En Newells hay cierto desconcierto en la gestión del plantel. 

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Cristian Fabbiani, quien no habló en conferencia tras la derrota ante Central, comenzará hoy a preparar el equipo de Newells de cara al próximo partido.

Newell's arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Ver comentarios

Las más leídas

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Lo último

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Duro comunicado de Cáritas contra Israel: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación

Duro comunicado de Cáritas contra Israel: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) reveló que el derrumbe fue generalizado en todos los servicios públicos. El de transporte de pasajeros descendió un 9,6 por ciento interanual

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla
La Ciudad

Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital provincial de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital provincial de Santa Fe

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Ovación
La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El duro desafío que le espera a un ex-Newells en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

El duro desafío que le espera a un ex-Newell's en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

Newells demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Newell's demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla
La Ciudad

Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la reforma constitucional

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la reforma constitucional

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas y huyeron con el botín
La Región

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas y huyeron con el botín

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia con sus propias manos
La Ciudad

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición
Policiales

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados