El duro desafío que le espera a un ex-Newell's en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

Estaba sin trabajo y lo contrató un equipo con historia que tiene que luchar para salvarse del descenso en el Brasileirao

El Santos viene de perder 2 a 0 ante Bahía y Juan Pablo Vojvoda tendrá el duro desafío de hacerse cargo. El objetivo del ex-Newell's será salvarlo del descenso.

Un entrenador argentino que inició su carrera como tal en Newell's , donde también jugó, debutará el domingo al mando de su nuevo equipo en el Brasileirao, un campeonato que conoce bien. Se trata de Juan Pablo Vojvoda, quien desde hace unos días es el nuevo director técnico del Santos.

Que el campeonato brasileño es uno de los más competitivos del mundo casi no ofrece dudas, no solo porque tiene grandes equipos sino porque se disputa todos contra todos, a dos ruedas, a la vieja manera del fútbol argentino. Y este año, el Brasileirao ofrece más atractivos que nunca.

En ese fútbol, donde juegan equipos como Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians y San Pablo, entre otros grandes equipos, se destaca desde hace tiempo Vojvoda.

El técnico, que inició su carrera como tal en Newell's, es ídolo en Fortaleza, un club de segunda línea en Brasil al que dirigió durante más de tres temporadas y donde obtuvo varios títulos, además de clasificar dos veces al equipo a la Copa Libertadores.

Pero este año Fortaleza empezó mal, encadenó nueve derrotas al hilo y los directivos tuvieron que despedirlo, a pesar del cariño y el respeto que le tienen en Fortaleza. Cuando se quedó sin trabajo, Vojvoda volvió al país y decidió que no buscaría nuevo empleo hasta el año que viene.

Juan Pablo Vojvoda en el Santos

Pero hace unos días apareció en su vida una oferta laboral que le resultó irresistible: el club que le propuso contratarlo fue nada menos que el Santos, uno de los más ganadores en la historia del fútbol brasileño a nivel sudamericano. Y Vojvoda no pudo resistirse.

Santos y el entrenador cordobés se pusieron rápidamente de acuerdo. El club lo anunció el viernes pasado como su nuevo entrenador y quedó establecido que, por la proximidad del partido, no debutaría el domingo ante Bahía en El Salvador.

Vojvoda llegó el sábado a Brasil, el domingo estuvo en el estadio donde jugó su nuevo equipo y lo vio perder por 2 a 0 ante Bahía. Fue la derrota número 11 del Santos en 20 partidos (tiene seis victorias y tres empates). Acumula 21 puntos, apenas dos más que el último de los equipos que hoy se irían al descenso (Vitória).

La amenaza del descenso

Claramente, la campaña es una amenaza para el futuro del Santos, que volvió a la serie A del Brasileirao este año y si no repunta podría volver a caer al final de la temporada. Salvarlo de ese escenario será el gran objetivo de Vojvoda y para eso lo contrataron.

El desafío empezará este domingo, cuando el equipo que cuenta entre sus filas a Neymar reciba en su estadio de Vila Belmiro a Fluminense, que ya sabe lo que es ganar la Copa Libertadores y que este año llegó lejos en el primer Mundial de Clubes: fue semifinalista y perdió contra el Chelsea, el equipo que luego ganaría ese campeonato.

Entre los retos inmediatos que afronta Vojvoda están encontrar una solución a los problemas defensivos, recuperar la confianza de los jugadores y del plantel y definir el rol de Neymar en la cancha.